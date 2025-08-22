Özgür Özel onbinlerce kişiye seslendi: "CHP İktidarında Sivas'ı ayağa kaldıracağız"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve partinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul ilçe belediye başkanlarının 19 Mart'ta başlayan operasyonlar dizisiyle tutuklanmaları üzerine başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 49’uncusunu bugün Sivas’ta düzenledi.

Bu mitinglerde her zaman olduğu gibi, konuşmalar İmamoğlu'nun Silivri'den gönderdiği mektubun okunmasıyla başladı. İmamoğlu mektubunda İBB ve diğer CHP belediyelerine yönelik yargı operasyonunu darbe olarak niteledi ve Erdoğan'ı darbecilikle suçladı.

“Seçim sandığından çıkan millet iradesini keyfi kararlarla geçersiz kılmaya, değiştirmeye yönelik her girişim, kimden ve nasıl gelirse gelsin darbeciliktir. Erdoğan belediye başkanıyken bana yöneltilen suçlamaların aynılarıyla yargılandı. Ama bir gün bile tutuklanmadı. Çünkü hukuk ve demokrasinin gereği buydu."

Özel: "Tarih yazmaya devam edeceğiz"

İmamoğlu'nun mektubunun okunmasının ardından CHP otobüsünün üzerinden halka seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas'ın Cumhuriyet'in kuruluşuyla sonuçlanan Milli Mücadele'deki tarihsel yerini ve 4 Eylül 1919’daki Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapmış olmasını hatırlattı.



"Kızılırmak'tan İç Anadolu'ya, Yeşilırmak'tan Karadeniz'e, Karasu'dan Doğu Anadolu'ya, Hititlerden Cumhuriyet'e uzanan tarihin beşiği Sivas"a hemen her yıl bir kez, iki kez geldiklerini" söyleyen Özel, miting meydanında toplanan kalabalığın iktidara yürüyüşlerinin göstergesi olduğunu söyledi.

Bu meydanda tüm siyasi partilerin yaptıkları mitingleri biliyoruz ve Sivas'ta bir ölçü var, bir sınır var. Oradaki çeşmeyi görüyoruz, eğer çeşmeye kadar varırsa, meydanda kalabalık, o parti geliyor demektir. Bugün Sivas'ta çeşmeyi ikiye katladınız, tarih yazıyorsunuz. 4 Eylül 1919'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderinin yazıldığı yerdeyiz." dedi. "Sizinle birlikte tarih yazdık, tekrar yazmaya devam edeceğiz."

Özel, Cumhuriye'in kurucusu Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nda "Sivas'ı, Sivas Kongresi'ni Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kongresi kabul et[ttiğini]" vuguladı. "Bunun için doğduğumuz yerdeyiz, büyüdüğümüz yerdeyiz. Sizinle birlikte tarih yazdık, tarihi tekrar yazmaya devam edeceğiz." dedi.

"CHP'yi birinci parti yapacağız, Sivas Belediyesi'ni alacağız"

Özel daha önce 6 kez belediye başkanlığını aldıkları Sivas'ta 1977 sonrasında yerel yönetimi hiç kazanamadıklarını ama "asla Sivas'a küsmedik[lerini]" söyledi.

"Artık Sivas bize oy vermiyor demedik, kusuru kendimizde aradık. Bir büyük mücadeleyi hep beraber verdik. Sizi duyduk, sizi dinledik ve sizinle birlikte bugünlere geldik. [...] Bundan sonra ilk seçimlerde Sivas'ta CHP'yi birinci parti yapmak için, Türkiye'de iktidar yapmak için, ilk yerel seçimlerde Sivas Belediyesi'ni almak için kararlıyız, azimliyiz. Sizin yanınızdayız, sizinle birlikteyiz."

CHP Genel Başkanı, konuşmasın kentin başlıca sorunları ve sorunların kaynakları üzerinde durarak sürdürdü. Nüfus kaybı ve demografik gerilemeye, altyapıdaki —özellikle hızlı tren, tüneller, internet ve cep telefonu kapsama alanı— ciddi eksikliklere, sağlık alanında yetersizlikler ve Sivaslıların tedavi için başka kentlere gitmek zorunda bırakılmasına dikkat çekti.

"CHP iktidarında Sivas'ı ayağa kaldıracağız"

Özgür Özel, CHP Genel Başkanı olarak Sivas Kongresi'ne ve İzmir'in kurtuluşuna ithafen 4-9 Eylül günlerinde düzenleyecekleri "program kurultayı"nda Sivas'ın ve Türkiye'nin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmaları tamamladıklarını "yazma ve ilan etme aşamasına geldik[lerini]" duyurdu ve Sivaslılara söz verdi:

Buradan bu kente, partimizi borçlu olduğumuz bu kente, Cumhuriyeti borçlu olduğumuz bu kente söz veriyorum: Partinin Genel Başkanı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Sivas, geride bırakılmışlığını telafi edecek. Sivas kalkınacak, Sivas güçlenecek, Sivas zenginleşecek. Sivas'ı ayağa kaldıracağız, Sivas'ı hak ettiği yere geri getireceğiz.

Özgür Özel, bir dönem gelişmişlik sıralamasında 8. büyük il olan Sivas'ın AKP iktidarı altında 45. sıraya kadar geriletildiğini belirtti. Kentin 23 yıl önce 755 bin olan nüfusu olan nüfusunun AKP döneminde 637 bine düştüğünü, "Sivas'ın 1 milyonu geçmesi beklenirken, büyükşehir olması gerekirken maalesef Sivas'ı 600 binlere doğru gerilet[ildiğini]" vurguladı.

"'Al ananı da git' diyen değil 'çiftçi milletin efendisidir' diyen Cumhurbaşkanı lazım"

"Sivas'ı ayağa kaldıracağız." vaadini tekrarlayan Özel, "Yabancıların 2 gün, yerlilerin bir gün kalıp terk ettiği bir şehir değil; turizmiyle, ticaretiyle, kentsel yaşamıyla hak ettiği günleri geri kazanacak bir Sivas için hep birlikte çalışaca[klarını]" vaat etti ve "Sivas’a artık çiftçilere 'Al ananı da git' diyen bir Cumhurbaşkanı değil, birincisi gibi ‘Çiftçi milletin efendisidir’ diyen bir Cumhurbaşkanı lazım." dedi.

Özel konuşmasını Erdoğan yönetiminin hukuksuzluk ve sömürüye dayandığına dair örnekler ve CHP belediyelerine yönelik yargı darbesi sürecine ilişkin bilgiler vererek sürdürdü ve gelecek CHP iktidarının hedeflerini anlattı.

"CHP milletin iktidarının sahibi olacak"

Cumhuriyet Halk Partisi, bu iktidar gibi Sivas'ı ve Türkiye'yi perişan edenler gibi, onlara sırtını dönen değil, onları duyan, dinleyen, anlayan ve çözüm üreten bir iktidarın sahibi olacak. Milletin iktidarının, halkın iktidarının sahibi olacak. Çünkü buradaki sorun, ülkede siyaset öncelik belirlemek için yapılır. Birilerinin önceliği başkaları, bizim önceliğimiz başkaları. Bu meydana sorayım, Recep Tayyip Erdoğan sizi seviyor mu? Sevmiyor. Niye sevmiyor? Çünkü siz fakirsiniz kardeşim. Fakir. Recep Tayyip Erdoğan fakiri sevmiyor, zengini seviyor.

Gelinen durumu "ne mahkemede adalet var ne gelir adaleti var ne sosyal adalet var." diye özetleyen Özgür Özel, hükümetin bütün çabalarının "Türkiye'nin gelecekte, ilk seçimde iktidarı değiştirme umuduna darbe [vurma]"ya yönelik olduğunu söyledi.

"İmamoğluna darbe"

Türkiye'nin gelecekteki iktidarına darbe var. Türkiye'nin gelecek Cumhurbaşkanına, milletimiz takdir ederse Ekrem İmamoğlu'na darbe var. Bunun dışında bu iktidarın meşgul olduğu hiçbir şey yok. Tam 156 gün geçti. İddianame olmadan arkadaşlarımız hapiste. Suç belli değil. Yargılama yok, yargısız infaz var. Delil yok, ispat yok, iftira var, tehdit var. Tam 156 gün geçti. İddianame olmadan arkadaşlarımız hapiste. Suç belli değil. Yargılama yok, yargısız infaz var. Delil yok, ispat yok, iftira var, tehdit var.

"Türkiye'nin umudu Türkiye ittifakında"

"Sivas'ın kararını vermiş [olduğunu]" söyleyen Özel, "AK Parti iktidarı[nın] son bulaca[ğına]" ant içti. "Seçim gecesi bu iktidar gidince, bu iktidarın her fırsatta karşısına polisi diktiği, gaz sıktırdığı, zulmettiği gençlerle kahraman Türk polisi omuz omuza halay çekecek o gece." dedi. Özel AKP'nin alternatifinin "Türkiye İttifakı" olduğunu söyledi. İktidar bloku seçmenlerinin AKP iktidarının son bulması ve CHP'nin iktidar olmasından korkmaması gerektiğini vurgulayan Özel "kutuplaşmaya değil, kucaklaşmaya" geldiklerini belirtti.

Türkiye'nin umudu kardeşlik, birlikteliktedir. CHP'nin, cumhuriyetçilerin, bütün vatanseverlerin, demokratların, sosyal demokratlar yetmez tüm demokratların, milliyetçi, Kürt, muhafazakâr demokratların bir araya gelmesindedir umut. Türkiye'nin umudu Türkiye ittifakındadır. Bunun için kimse bu iktidarın gitmesinden korkmasın. Bir avuç zengin, imtiyazlı dışında bu iktidarın gitmesi kimseye zarar vermeyecek. Hiçbir AK Partili eğer çalmadıysa çırpmadıysa, yolsuzluk yapmadıysa, zulmetmediyse hiçbirisi iktidar değiştiğinde hesap vermeyecek. Biz sadece CHP’lileri değil AK Parti’nin MHP’linin, yoksulunun da cebine para koymaya, onun da ürününü para ettirmeye, onun da evladına iş bulmaya geliyoruz. Tayyip Erdoğan’a inat kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya geliyoruz.

TBMM'de olağanüstü toplantı

Konuşmasının sonunda iktidarın Gazze'deki katliama "sessiz kal[dığını], İsrail'le ticareti sürdür[düğünü], ABD ve İsrail'in "Gazze'yi boşaltacağız, oraya otel yapacağız, kumarhane yapacağız, Filistinlileri başka ülkelere süreceğiz" planlarına hükümetten "tık yok" çıkmadığını söyleyen Özel, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, varsa yoksa TikTok, TikTok çekiyor. Diğer taraftan Erdoğan, Trump'a ağzını açmıyor." dedi ve TBMM'yi olağnüstü toplantıya çağırdıklarını duyurdu.

Biz, bugün Divriği'den tüm Türkiye'ye duyurduk. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni önümüzdeki hafta Filistin'e sahip çıkmak için, İsrail'e hesap sormak için nasıl mücadele edileceğini kararlaştırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırıyoruz."

Özel, "gelecek hafta İnan Güney'e, İmamoğlu'na ve bütün arkadaşları[na] özgürlük için 50. eylemi çarşamba günü Beyoğlu'nda yapaca[klarını]" da duyurdu.

