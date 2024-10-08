Özgür Özel: Ne Gülşah’ımızı feda edeceğiz ne de sizden korkacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmeler yaptı.

Konuşmasında, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında çıkan iddialara sert yanıt veren Özel, Durbay'ın yıllardır partiye hizmet ettiğini vurgulayarak, hakkında ortaya atılan asılsız iddiaların yalnızca partiyi yıpratmaya yönelik olduğunu söyledi.

“Cürmünüz kadar yer yakarsınız” diyen Özel, bu saldırıların CHP’nin başarısını gölgelemeyeceğini belirtti.

“AKP kadınları ve çocukları koruyamıyor”

Kadına yönelik şiddet ve İstanbul Sözleşmesi'ne de değinen Özel, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in cinayetleri üzerinden AKP hükümetine eleştirilerde bulundu.

AKP’nin, kadınları ve çocukları korumakta yetersiz kaldığını ve İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin kadın cinayetlerinin artmasında doğrudan etkisi olduğunu vurguladı. Özel, “Devleti kadının ve çocuğun arkasından çekince, şiddet ve cinayetlerin artmasına kimse şaşırmamalı” diyerek, İstanbul Sözleşmesi’nin tekrar yürürlüğe girmesi için tüm partilere çağrıda bulundu.

“Amaç milletin iradesini kısıtlamak”

Konuşmasında, Ekrem İmamoğlu’na yönelik açılan "ahmak davası" olarak bilinen davaya da değinen Özel, bu sürecin sadece İmamoğlu'na değil, Türk milletinin seçme hakkına bir saldırı olduğunu belirtti. Özel, İmamoğlu’na açılan bu davanın arkasında, milletin iradesini kısıtlamak isteyen güçlerin olduğunu savunarak, “Bu kumpaslarla halkımızın seçme hakkını elinden alamazsınız” dedi. CHP olarak bu tür saldırılara karşı kararlı duracaklarını ve birlik içinde mücadele edeceklerini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Gülşah Durbay açıklaması



🗣️ "Bana saldırmak için Gülşah'ın hastanede yattığı günleri ahlaksız bir iftiraya dönüştürdüler. Ben uçaktayken, evladım Gülşah kemoterapideyken o haberi yazdırdılar." pic.twitter.com/SHA0nWBrWu — bianet (@bianet_org) October 8, 2024

Gülşah Durbay’a dair çıkan iddialara da geniş yer ayıran Özel, Durbay'ın yıllardır CHP'ye sadık bir şekilde hizmet ettiğini ve partinin Manisa’da elde ettiği başarıların ardındaki isimlerden biri olduğunu söyledi. Gülşah Durbay’ın, muhafazakâr yapısıyla bilinen Şehzadeler ilçesini kazanmasının, bazı çevreleri rahatsız ettiğini belirten Özel, Durbay’ın başarılarının küçümsenmesine izin vermeyeceklerini ifade etti. Özel, “Bir kadın bir yere gelmek için bir erkeğin desteğine ihtiyaç duyar söylemini kabul etmiyoruz” dedi. Durbay’ın başarılarının tamamen kendi emeği olduğunu vurguladı.

Özgür Özel'den Gülşah Durbay tepkisi



"Ne feda edecek Gülşah'ımız var ne sizden korkacak bir Özgür Özel var. Cürmünüz kadar yer yakarsınız" pic.twitter.com/yBydPUKlEg — bianet (@bianet_org) October 8, 2024

Özel, Gülşah Durbay’a tam destek verdiğini belirterek, iddiaların asılsız olduğunu yineledi. “Ne Gülşah’ımızı feda edeceğiz ne de sizden korkacağız” diyerek, Durbay’ın yalnız olmadığını ve partinin her zaman onun arkasında duracağını ifade etti. Özel’in bu güçlü mesajları, CHP içindeki birlik ve dayanışma vurgusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖZGÜR ÖZEL'LE İLİŞKİ İDDİASINI REDDETTİ Gülşah Durbay: " Ben, ailem ve Genel Başkanım Özgür Özel hedef gösterildi, iftiraya uğradık"

(EMK)