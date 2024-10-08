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Yayın Tarihi: 8 Ekim 2024 15:46
 ~ Son Güncelleme: 8 Ekim 2024 15:57
3 dk Okuma

Özgür Özel: Ne Gülşah’ımızı feda edeceğiz ne de sizden korkacağız

Kadına yönelik şiddet ve İstanbul Sözleşmesi'ne de değinen Özel, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in cinayetleri üzerinden AKP hükümetine eleştirilerde bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Görselde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüde bir konuşma yaparken görülüyor. Arka planda, parlamento salonuna ait olduğu anlaşılan ahşap detaylar yer almakta. Özgür Özel, siyah takım elbisesi ve kırmızı kravatıyla resmi bir şekilde giyinmiş, sol elini yukarıya doğru kaldırarak vurgulu bir konuşma yapıyor. Kürsünün üzerinde CHP'nin klasikleşmiş altı ok amblemi ve partinin kısaltması "CHP" büyük harflerle dikkat çekiyor. Özel'in yüzündeki ciddi ifade ve beden dili, konuşmasının içeriğinin önemli ve vurgulu olduğunu gösteriyor. Konuşma yaptığı ortam resmi ve ciddi bir atmosferi yansıtıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmeler yaptı.

Konuşmasında, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında çıkan iddialara sert yanıt veren Özel, Durbay'ın yıllardır partiye hizmet ettiğini vurgulayarak, hakkında ortaya atılan asılsız iddiaların yalnızca partiyi yıpratmaya yönelik olduğunu söyledi.

“Cürmünüz kadar yer yakarsınız” diyen Özel, bu saldırıların CHP’nin başarısını gölgelemeyeceğini belirtti.

“AKP kadınları ve çocukları koruyamıyor”

Kadına yönelik şiddet ve İstanbul Sözleşmesi'ne de değinen Özel, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in cinayetleri üzerinden AKP hükümetine eleştirilerde bulundu.

AKP’nin, kadınları ve çocukları korumakta yetersiz kaldığını ve İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin kadın cinayetlerinin artmasında doğrudan etkisi olduğunu vurguladı. Özel, “Devleti kadının ve çocuğun arkasından çekince, şiddet ve cinayetlerin artmasına kimse şaşırmamalı” diyerek, İstanbul Sözleşmesi’nin tekrar yürürlüğe girmesi için tüm partilere çağrıda bulundu.

“Amaç milletin iradesini kısıtlamak”

Konuşmasında, Ekrem İmamoğlu’na yönelik açılan "ahmak davası" olarak bilinen davaya da değinen Özel, bu sürecin sadece İmamoğlu'na değil, Türk milletinin seçme hakkına bir saldırı olduğunu belirtti. Özel, İmamoğlu’na açılan bu davanın arkasında, milletin iradesini kısıtlamak isteyen güçlerin olduğunu savunarak, “Bu kumpaslarla halkımızın seçme hakkını elinden alamazsınız” dedi. CHP olarak bu tür saldırılara karşı kararlı duracaklarını ve birlik içinde mücadele edeceklerini ifade etti.

Gülşah Durbay’a dair çıkan iddialara da geniş yer ayıran Özel, Durbay'ın yıllardır CHP'ye sadık bir şekilde hizmet ettiğini ve partinin Manisa’da elde ettiği başarıların ardındaki isimlerden biri olduğunu söyledi. Gülşah Durbay’ın, muhafazakâr yapısıyla bilinen Şehzadeler ilçesini kazanmasının, bazı çevreleri rahatsız ettiğini belirten Özel, Durbay’ın başarılarının küçümsenmesine izin vermeyeceklerini ifade etti. Özel, “Bir kadın bir yere gelmek için bir erkeğin desteğine ihtiyaç duyar söylemini kabul etmiyoruz” dedi. Durbay’ın başarılarının tamamen kendi emeği olduğunu vurguladı.

Özel, Gülşah Durbay’a tam destek verdiğini belirterek, iddiaların asılsız olduğunu yineledi. “Ne Gülşah’ımızı feda edeceğiz ne de sizden korkacağız” diyerek, Durbay’ın yalnız olmadığını ve partinin her zaman onun arkasında duracağını ifade etti. Özel’in bu güçlü mesajları, CHP içindeki birlik ve dayanışma vurgusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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(EMK)

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