Özgür Özel: "Milletimizin gündemine çok yakında erken seçim girebilir"

Muhalefet partileri, hükümetin toplumsal ve politik momentumu çürütme eğilimi karşısında "erken seçim"i gündeme taşımayı sürdürüyor. DEM Parti'nin ardından, CHP de en yüksek düzeyden "erken seçimi" dillendirmeye başladı.

DEM Parti iktidara seslendi: İstifa etmiyorlarsa, Türkiye derhal erken seçime gitmelidir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin kazandığı belediyeleri ziyareteri kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’la makamında görüşmesi sırasında "milletimizin gündemine çok yakın zamanda erken seçimin de girebileceğini" söyledi.

"Ekonomik kriz ve inadına hatalar sürdükçe..."

Özel, Karalar’ı, Adana’daki başarısı dolayısyla tebrik ederken "Adana'nın başarısı Türkiye'nin başarısına dönüşecek. Biz Türkiye'yi yönetmeye talibiz. Millet bu vazifeyi partimize bir kez daha vermek için sabırsızlanıyor." diyerek iktidar değiştirmeye hazır olduklarını ima etti.

"Biz gününde yapılırsa da erken yapılırsa da başımızla beraber, gününde yapılırsa gününde kazanacağız." diyen Özel, "Ama bu ekonomik kriz ve bu kadar sorunu görmeden ve inadına inadına hataları tekrar eden yönetim anlayışında milletimizin gündemine çok yakın zamanda erken seçimi de sokabileceğini gösteriyor. Biz gelecek pazar yapılsa hazırız." diye devam etti.

"Milletimiz ne zaman talep ederse, meclisimiz 360'ı bulup meclisten, Cumhurbaşkanı bu krizi sürdüremiyor ve bundan sonra bir erken seçim çaredir derse onun kararıyla yapılacak ilk seçimde iktidara talibiz. Ve iktidara talip olduğumuz noktada hem ülkeyi yönetmenin hem de Türkiye'ye yeniden demokrasiyi getirmenin insanlarımızı zenginleştirmenin, aç karınları doyurmanın müjdesini CHP belediyelerde olduğu gibi Türkiye halkına da verecektir." dedi.

(AEK)