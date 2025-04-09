Özgür Özel Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy’de uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini ziyaret etti.

İlk duruşma 10 Nisan'da

Cinayetle ilgili açılan davanın ilk duruşması 10 Nisan 2025'te İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Savcılık, iki sanık hakkında 24 yıla kadar hapis cezası talep etti. Minguzzi Ailesi ise saldırganların yaşlarının küçük olması nedeniyle cezada herhangi bir indirime gidilmemesini talep ediyor.

Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi, son dönemde sosyal medya üzerinden ciddi tehdit mesajları aldıklarını duyurmuştu. Aile, bu tehditlerin saldırganların arkadaşları olduğunu öne süren kişiler tarafından gönderildiğini ve hakaret, ölüm tehdidi içeren mesajlar aldıklarını açıklamıştı.

Gönderilen bazı mesajlarda “Yakında öyle şeyler yapacağız ki bunlar insan mı diye kuşkulanacaksınız”, “Sokağa çıkamayacaksınız”, “Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, aklınıza gelen her şeyi yaparız” denilmişti.

Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, tehdit mesajlarıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu ve kamu davası açılması talebinde bulundu. Ayrıca, tehdit içerikli mesajlar gönderen kişilerden birinin bir yakını, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi’nin telefon numarasına ulaşarak pişmanlık duyduklarını ifade etti. Bu kişinin de tanık olarak dinlenmesi isteniyor.

Ne olmuştu?

Mattia Ahmet Minguzzi, İtalyan şef Andrea Minguzzi ve Türk çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi’nin oğluydu. 24 Ocak 2025 günü Kadıköy’deki tarihi Salı Pazarı’nda alışveriş yaparken, 15 yaşındaki B.B. ile yaşadığı bir tartışmanın ardından beş yerinden bıçaklandı. Olay sırasında yanında bulunan 16 yaşındaki U.B. ise yere düşen Minguzzi’ye tekmelerle saldırdı. Ağır yaralanan Mattia, hastanede 14 gün boyunca yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybetti.

(EMK)