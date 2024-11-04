Özgür Özel: "Mardin'in iradesiyle inatlaşılmaz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, pazartesi sabahı, DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanmasının ardından görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk'e destek vermek için beraberinde CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve İstanbul Milletvekili Türkan Elçi ve Mardin İl Başkanı, Mahmut Duyan ile Mardin'e gitti.

Özel'le birlikte Mardin'e varan DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları da Türk'le belediye önündeki platformda halkı selamladılar.

Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde halka seslenen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kayyım politikasına karşı mücadelenin gereğini vurguladı: "Mardin’den çağrımızı yineliyoruz. Bu kayyım sisteminden vazgeçin, bu kayyım sisteminin kimseye yararı yok, bu kayyım sistemi iflas etti. Tekrar Mardin halkının iradesinin tecelli etmesi için bu yalancı talancı kayyımcı anlayışı bırakın eş başkanlarımız yönetimiyle bu kenti yönetsin. Durmayacağız mücadele edeceğiz. Direneceğiz, bu topraklara barış adalet gelince kadar halkımız kendi kimlikleriyle eşit yurttaş oluncaya kadar hep birlikte mücadele edeceğimizin sözünü veriyoruz.” dedi.

Özgür Özel: "Elli yıldır Mardinliler önlerine sandık konduğunda Ahmet Türk'ü seçiyor"

Halka seslenen Özel, sözlerine "Ben bin dokuz yüz yetmiş dört doğumluyum. Ahmet Başkan ben doğduğumda Cumhuriyet Halk Partisi 'nden milletvekiliydi." diyerek başladı.

"Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da il başkanlığı yapıp Beyoğlu Belediye Başkanı olmak istediği dönemlerde Ahmet Başkan CHP'den iki dönem milletvekiliydi.

"23., 24. dönemde Ahmet Başkan'ın ikinci döneminde bir aradaydık. Bugün DEM Parti 'nin geçmişte kapatılan siyasi partilerinde mecliste görevliydi. Elli yıldır Mardinliler Kürtler kendi iradelerini temsil etmek üzere her sandık önlerine konulduğunda Ahmet Türk 'ü seçiyorlar. Bu iradeyle inatlaşılmaz.

"Mardin'in iradesinin karşısında Mardin 'in iradesinin karşısında olanlara karşı sizin iradenizi selamlamak için buraya geldik." dedi.

Ahmet Türk'ü görevden almak "kötü bir akıldır"

Özgür Özel, Ahmet Türk'ün görevden alınmasının devlet aklı olamayacağını söyledi: "[...] İki dönem burayı tutup da kurutanlar perişan edenler şunu düşünemediler. 'Biz bunu ilk kez yapmıyoruz. Biz Ahmet başkanı daha önce kayyum atladığımız ilk dönemde aldığımızda iki Mardinliden birinin oyunu almıştır. Ikinci sefer de biz görevden aldık. Mardin olmaz dedi. Yüzde 56'yla getirdi. Yine görevden aldık. Bu sefer yüzde 58'le getirdi. Ey Recep Tayyip Erdoğan. Ey Türkiye 'nin iradesine müdahale eden kötü akıl burada bu akla devlet aklı diyorsanız bu ne devletin aklıdır? Her kimin aklı olursa olsun bu akıl kötü bir akıldır. Milletin vicdanında bu akla yer yoktur."

"Bu mu eşit vatandaşlık?"

CHP Genel Başkanı, "Memleketim Manisa'da neredeyse yüz yıla yakın bir süredir Manisalılar kimi seçerlerse seksen yıldır yarışlar olduğundan beri o kişi belediye başkanı oluyor. Devlet Bey 'in Osmaniye'sinde Osmaniyeliler belediye başkanlarını seçebiliyorlar. Tayyip Bey'in Rize'sinde Rizelilerin dediği oluyor. Ama Ahmet Türk'ün Mardin'inde Mardinliler belediye başkanını seçiyorlar. Eğer Tayyip Bey'in aday gösterdiğini seçseler görev yapacak sizin istediğiniz seçilince kayyıö atıyorlar. Peki bu mu eşit vatandaşlık?" diye sordu.

Eşit vatandaşlık

Özel, "Ben diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nde her Kürt kendini Manisalı, Osmaniyeli, Rizeliler kadar eşit hissedene kadar demokrasi mücadelesi vereceğiz. Bunun için illa da eşitlik, illa da kardeşlik, illa da barış demeye geldim." dedi.

Ahmet Türk'ün kendisi doğmadan "Türkiye siyasetinde diyaloğu temsil eden, barışı temsil eden, kardeşliği temsil ettiğini" hatırlatan Özel Türk'ün "çatışma yerine barışı savunan, hepimize bu konuda önderlik eden bir barış güvercini" olduğunu anlattı ve Mardin'in seçimine saygı duyulmasını istedi: "Mardin Devrim başkanı seçmiş, görev vermiş. Sen bu iradeye karşı çıkarsan bu Mardin'in tarihini, bu Mardin 'in kardeşliğini, bu Mardin'in kutsallığını bu Mardin'in kadim medeniyet anlayışını hiç anlayamamış demeksin. O yüzden hem bir yandan hem bir yandan dönüp adına sorun demediğin bir şeye çözüm arayacağına ikna edeceksin. Hem Türkiye'de siyasette barışı kim savunur dendiğinde akla gelen ilk ismin halkın neredeyse yüzde altmış iradesiyle verdiği kararına, desteğine rağmen orada kayyum siyaseti yapacaksın. Burada o dediği akıl da yok. Burada vicdan da yok. Burada bir oyun var ama o oyundan ne bize hayır var, ne bu millete hayır var, emin olsun kendisine de hayır yok."

"Bir cinnet günü yaşadık", bundan vazgeçin

CHP Genel Başkanı pazartesi günü gerçekleştirilen kayyım atamalarını kast ederek "Bir cinnet gününü yaşadık." dedi ve ekledi: "Ama bugünü burada bırakın. Bu yanlışlardan dönün. Bu kayyıö meselesinde ileri adım atmayın. Aksine gelin geri adım atın" dedi ve hükümeti "bu ahlaksız kanundan, bu süreçten vazgeçmeye" çağırdı.

Söz bitmesin

Özel, "Bugün haberi gördüğüm anda dedim ki 'artık sözün bittiği yerdeyiz.' Bir kez daha uyarıyorum. Söz bitmesin. Söz kıymetlidir. Söz önemlidir. Söz konuşabilmek demektir. Söz kardeşliktir. Söz her zaman çözümdür. Sözsüz çözüm olmaz. Mardin seçimde sözünü dün de söylemiş. O sözü kısmayın. O sözü susturmayın. O sözün temsilcilerine bu zulmü yapmayın." diyerek hükümete seslendi.

Özel, Ahmet Türk'ün de encümen üyesi olduğu Türkiye Belediyeler Birliği'nin Salı günü toplanacağını ve Birlik Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "tüm siyasi parti liderlerinden -Erdoğan hariç Bahçeli dahil- teker teker randevu isteyece[ğini]" açıkladı.

"Türkiye 'nin hangi görüşten olursa olsun. Tüm belediyeleri adına siyasi ziyaretleri hızla yapacağız. Ben kiminle görüşmem gerekiyorsa sivil toplumla, STK'lerle, meslek örgütleriyle, kanaat önderleriyle, siyasetçilerle tüm diyalog kanallarını sonuna kadar zorlayacağım." dedi.

Teslim olmayacağız

Özgür Özel, "Birileri kavga, çatışmanın bizi parçası yapmak, buradan kendilerine önce güç devşirmek, yarattıkları korkuyla bu ülkeyi yönetmek istiyorlar. Bu korkuya teslim olmayacağız. Türkiye'nin Manisa'da da Mardin'de de büyük sıkıntısı içinde olan vatandaşları var. Açlık var, yoksulluk var, işsizlik var, hayat pahalılığı var, gençlerimizin ümitsizliği var. Bu sorun görülmesin diye gençleri, yoksulları, işsizleri çatışmaya, kavgaya, gerginliğe sürüklemeye çalışıyorlar. Buna teslim olmayacağız." dedi

"Kürt gencinin de Türk gencinin de hayalini bu ülkede kurmasını, omuz omuza halaya durmasını bu ülkeyi nasıl ki dedeleri birlikte kurtardı. Torunların bu ülkede kardeşçe ve eşit yaşamasını savunuyoruz. Bunun arkasında duracağız. Ahmet ve Devrim başkanlarımın şahsında iradenizi selamlıyorum. Onların şahsında Mardin'i selamlıyorum. Onların şahsında siyaset arkadaşlarını selamlıyorum. Sonuna kadar mücadelenin sonuna kadar da yarışmanın sözünü veriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum."

(AEK)