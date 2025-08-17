Özgür Özel: Madımak’ın utancıyla devlet hala yüzleşmedi

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 62. Ulusal, 36. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri bugün başladı. Etkinlikler, 17 ve 18 Ağustos tarihlerinde de devam edecek.

Etkinliğe, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile sanatçı Zülfü Livaneli katıldı.

Özel: Sistemde bir tane hükümran var, bir de onun aparatları var

Etkinlikte konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün Hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin manevi huzurundayız. Bugün Hacı Bektaş Veli Dergâhı Postnişini Veliyettin Efendi'yi ziyaret ettim. 754 sene önce Hakk’a yürüyen ama hâlâ bugünümüze ışık tutan Hünkâr’ın huzurundayız, mekânındayız. Bir yıl sonra yeniden Alevi Bektaşi yolunun muhibleri, siz dostlarla birlikte bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

"İncitilsek de incitmeyeceğiz"

CHP Genel Başkanı Özel, Hacı Bektaş Veli Dergâhı’nda yaptığı konuşmada barış, adalet ve kardeşlik vurgusu yaptı, "Yeri geliyor inciniyoruz, haksızlığa uğruyoruz. Ama incitilsek de incitmemeye, dünün mağduru olanlar bugünün zalimi olsunlar varsın ama biz asla zalim olmayacağız" dedi.

Alevilerin sorunlarının çözümü için Meclis’te süren komisyon çalışmalarına değinen Özel, şu mesajı verdi:

"Cemevleri ibadethanelerdir. Bu sorun yıllara sari olarak birikmiştir. Meclis açıldığında yapılacak ilk işlerimiz arasında yer almalıdır."Hiç şüphesiz, cemevleri ibadethaneleridir. Yıllara sari bu sorun bir an önce ve öncelikle çözülmelidir. Toplumsal barış ve kardeşliği perçinlemek için cemevlerine ibadethane statüsü verilmeli ve bu konuda Meclis’e verilmiş sayısız kanun teklifi diğer siyasi partilerden de gelen olumlu söylemler ve önümüzdeki döneme yönelik olumlu beklentiler de göz önüne alındığında Meclis açıldığında yapılacak ilk işlerimiz arasında yer almalıdır."

"Madımak utanç müzesi olmalı"

Sivas Katliamı’na da değinen Özel, Madımak'ın utanç müzesi olması gerektiğinin altını çizdi:

"Herkesten yapıcı bir tavır, destekleyici bir tavır bekliyoruz. Cemevlerinin ibadethane yapılmasıyla ilgili yaklaşımın yanı sıra, ÇEDES programı adı altında, eşit eğitimin, tarafsız eğitimin örselendiği, Kültür Bakanlığı’na bağlı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı adıyla Alevilerin kabul etmediği ve maalesef Kültür Bakanlığı’na bağlanarak, meselenin zihinde nasıl konumlandırıldığının itiraf edildiği bir yapıyla karşı karşıyayız. Madımak’ın utancıyla devlet hala yüzleşmemiştir. Bu anlayışı değiştirmek için Madımak utanç müzesi olana kadar aynı kararlılığı sürdürüyoruz."

Ödüller sahiplerini buldu Etkinlikte ödül töreni de düzenlendi. Kültür Sanat Ödülü: Erdal Erzincan

Akademik Araştırmalar Ödülü: Şah Hüseyin Şahin

Dostluk ve Barış Ödülü: Zülfü Livaneli

Yaşayan İnsan Hazinesi Hizmet Ödülü: Alevi dedesi Mustafa Özgün

(AB)