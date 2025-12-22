Özgür Özel: Leyla Zana'ya yapılanlar asla kabul edilemez, bu topraklara yakışmaz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Faik Özgür Erol ile CHP Genel Merkezi'nde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında ilk sözü alan Özel, Bursasaporlu taraftarların Kürt siyasetçi Leyla Zana'yı hedef alan küüfrlü tezahüratlarına tepki gösterdi ve "Kabul edilemez" dedi.

DEM Parti İmralı heyeti, AKP'yi ziyaret etti: "Barış hukuksuz olmaz"

CHP Genel Merkezine gelen heyeti, CHP Meclis Grup Başkan Vekili Murat Emir kapıda karşıladı. Ardından Özgür Özel’in bulduğu toplantı salonuna geçildi. Özel, heyeti toplantı salonunun önünde karşıladı.

Leyla Zana tepkisi

Özgür Özel'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Sayın Leyla Zana'ya yönelik geçtiğimiz hafta yaşanan ve kabul edilemez gelişmeleri, -ki ben kendisini arayarak da bu duygularımı ifade etmek istemiştim ancak o günlerde bizim de içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçten dolayı irtibatı sağlayamadık. Ama bu konudaki iyi dileklerimizi, duyduğumuz üzüntüyü ve olaya yönelik kınama ifadelerimizi içeride ifade ettim- bir kez de burada kamuoyunun önünde ifade etmek istiyorum. Bir kadını, bir anneyi hedef alan böyle bir anlayış bu topraklara yakışmaz. Anadolu'da böyle bir şeyin yapılmasını asla ve asla kabul etmiyoruz. İnancımıza da, kültürümüze de aykırıdır. Hele hele bir siyasetçiye, siyasi olaylar üzerinden stadyumları bu anlamda kullanmaya çalışan bir anlayışa hiçbirimizin kapı aralamasının mümkün olmadığını ifade etmek isterim."

Ortak rapor süreci

Ziyarette 'süreci' ve bundan sonrasını değerlendirdiklerini söyleyen Özel, süreç komisyonunda bugün yapılacak görüşmeyi hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bugün saat 16.00'da siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyet, komisyonun rapor yazım sürecini ve bu süreçte nasıl bir çalışma prensibi ve takvimi içinde yer alacaklarını görüşmek üzere toplanacak. Partimizi de orada yine Grup Başkan Vekilimiz Sayın Murat Emir temsil edecek. Komisyonun rapor yazım aşamasını hızlı bir şekilde ilerletmesini, partilerin ortaklaştığı yaklaşımlar üzerinden herkesin kabul edebileceği, onaylayabileceği, Türkiye'nin hem 'terörsüz Türkiye' hedefini, hem 'demokratik Türkiye' hedefini iç içe birlikte hayata geçirebilecek, kardeşliğin, barışın hakim olmasını sağlayacak ve Türkiye'nin yarınlarına barış içinde el ele, omuz omuza Türk'ün de, Kürt'ün de evladının geleceğinden endişe duymadığı, en iyi eğitimi alabileceği, hep birlikte hızla kalkınacağımız ve adil bir şekilde bölüşebileceğimiz yarınları umut ediyoruz.

Demokrasi ve Barış mesajı

"Hem Türkiye’de, hem Suriye’de Türkler için de Kürtler için de Dürziler için de Aleviler için de Türkmenler için de anayasal, demokratik ve barış içinde iki devlet ümit ediyoruz. Türkiye’de de Suriye’de de barışın, kardeşliğin, demokrasinin hakim olmasını, iki tarafta da tam anlamıyla bir barışın hakim olmasını, Türkiye ile Suriye arasında iyi ilişkileri, sınırın iki yanındaki kardeşliğin iki ülkenin yarınlara birlikte güvenle adım atmasını ümit ediyoruz. Bunun hem Türkiye’ye, hem Suriye’ye, hem Türklere, hem Kürtlere, hem de bütün Orta Doğu’ya ve insanlığa iyi geleceğini ümit ediyorum.”

"CHP'nin yapıcı rolünü önemsiyoruz"

Pervin Buldan da Özgür Özel'e ve heyetine teşekkür ederek "Çok önemli ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğimizin altını önemle çizmek isterim" dedi.

Buldan, devamla şunları kaydetti:

"Sürecin geldiği aşamaları detaylı bir şekilde tartıştık ve konuştuk. Bu kadar tarihsel bir dönemeçte Cumhuriyet Halk Partisinin gerçekten yapıcı rolüne büyük bir önem veriyoruz. Bu yüzden bugün buradayız. Kürt sorunu siyaset üstü bir meseledir ve bu meseleyi çözmek hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Barış elbette ki Türkiye'ye yakışan bir şey. Uzun yıllar çatışmalı bir süreç yaşadık. Bu coğrafyada çokça kan aktı, anneler ağladı, gencecik bedenler toprağın altına girdi. Bundan sonra böylesi bir sürecin yaşanmaması için hepimizin artık gövdesini taşın altına koyma zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Herkesin emeğinin kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Barışı hep birlikte 86 milyon insana armağan etmek hepimizin görevidir."

"Süreçte müzakerede mutabıkız"

Mithat Sancar da süreç içinde farklı yaklaşımların ve karşılıklı eleştirilerin ortaya çıkabileceğini belirterek, "Fakat bu süreçlerin ruhunun münazara değil müzakere olduğunu bir kez daha hatırlamamız gerekiyor. Münazara birbirini alt etme ve kendini haklı çıkarma anlayışıdır. Müzakereyse birbirini dinleme, diyalogla ilerleme sanatıdır. Bizler de bugün müzakerenin çok değerli bir örneğini birlikte yaşadık. Kaygıları, eleştirileri, itirazları karşılıklı birbirimizle paylaştık ama bir konuda da mutabıkız. Süreç müzakereyle, diyalogla, karşılıklı görüşmelerle yürüyecektir. Bu konuda da siyasal mutabakat ve toplumsal uzlaşma hayati önemlidir. Bugün bir kez daha gördük ki Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçte bu rolü olumlu bir şekilde oynamaya devam edecek iradeyi gösteriyor. Bu son derece önemli" dedi.

Özel'e ve CHP'ye teşekkür eden Sancar, "Yayılmak istenen gerilim, çatışma, ırkçı tahrik ortamına karşı hep birlikte demokrasinin ve barışın birlikteliğiyle ortak mücadeleyi yürütmek zorundayız. Bunun da önümüze barışın ve demokrasinin yolunu gerçekten sonuna kadar açacağına inanıyoruz" dedi.

Tunç ve Kurtulmuş ziyareti

İmralı heyeti, yarın saat 10.30'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saat 12.30'da da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşme gerçekleştirilecek.

Heyet şimdiye kadar DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve AKP Meclis grubuyla görüştü.

Heyet üyesi Pervin Buldan, "Siyasi partileri ziyaretlerin sonunda Sayın Cumhurbaşkanı ile de bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayda bir gerçekleşen İmralı adası ziyaretinde artık gelinen aşamanın nerede olduğunu kendisiyle paylaşacağız" demişti.

(AB)