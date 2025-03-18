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Yayın Tarihi: 18 Mart 2025 16:10
 ~ Son Güncelleme: 18 Mart 2025 16:23
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Özgür Özel: Kürt sorununun varlığını kabul ediyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, "İktidarın, son dönemde ülkemizin gündeminde olan Kürt meselesi üzerinden yeni bir algı yönetimi kurguladığını hepimiz görüyoruz. Bütün gelişmeleri dikkatle, titizlikle ve ihtiyatla takip ediyoruz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özgür Özel: Kürt sorununun varlığını kabul ediyoruz
*Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.

Özel, CHP'li belediyeler ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturmalara ve PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı açıklama sonrası yaşanan gelişmelere değindi.

“İktidarın Kürt sorunu üzerinden yeni bir algı yönetimi kurguladığını” söyleyen Özel, “Bütün gelişmeleri dikkatle, titizlikle ve ihtiyatla takip ediyor; bizden ümidi olanların ümidini kırmadan ama oyuna da gelmeden, gelmeyeceğimizi tüm muhataplarımıza söyleyerek dikkatlice yürütüyoruz” dedi.

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"Demokratikleşme paketimizi hazırlıyoruz"

Öcalan'ın çağrısı ve Kürt sorununun çözümüne dair de değerlendirme yapan Özel, "CHP'nin Kürt sorununun varlığını kabul ettiğini" söyledi ve ekledi:

“Kürt sorununun varlığını kabul ediyoruz ve bunun ancak demokratikleşerek aşılabileceğini biliyoruz. Bunun için, Türklerin, Kürtlerin, Lazların ve Çerkeslerin hep birlikte, büyük bir demokrasi paketiyle bu sorunu aşmak için işbirliği ve gönül birliği yapması gerektiğini düşünüyoruz. Kimseyi dışlamadan, bu meclisi zemin kabul ediyoruz ve bunun üzerinden ilerliyoruz.

Terör sorununu çözmek için demokratikleşme paketimizi hazırlıyoruz. Masa kurulduğunda, Meclis çalıştığında oradayız. Peki, var mısınız? Hemen onunla birlikte Türkiye'deki devlet dışı her türlü illegal oluşumun kökünü kazımak için, mafyaların kökünü kazımak için, Türkiye'de kol gezen tahsilat mafyalarının, uyuşturucu mafyalarının kökünü kazımak için var mısınız?”

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"Kaybedecekler, bunu hazmedemiyorlar"

CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalara da değinen Özel, şöyle devam etti:

"28 Ocak’ta bu kürsüden cumhurbaşkanı adayımızı ön seçimle belirleme kararını anlattık. 10 Şubat’ta kurultayımız hakkında, 11 Şubat’ta CHP’li belediyelere ‘kent uzlaşı’ operasyonuyla iki dava daha açtılar.

Ekrem Başkan 21 Şubat’ta ön seçime başvuru yaptı. 22 Şubat’ta diplomasına dava açtılar. 27 Şubat’ta Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’e, 3 Mart’ta İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik’e, 4 Mart’ta İstanbul İl Kongremize dava açtılar.

İstanbul il binasının binasına dava var, kongreye dava var, il başkanına dava var. Kapısında Şanslı diye kedimiz var, Şanslı hariç hepimizle birden uğraşıyorlar. Tek dertleri var: Biz kazanacağız, onlar kaybedecek, bunu hazmedemiyorlar."

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(RT)

Haber Yeri
İstanbul
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