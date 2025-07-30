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Yayın Tarihi: 30 Temmuz 2025 11:19
 ~ Son Güncelleme: 30 Temmuz 2025 11:24
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Özgür Özel: Komisyonda yer almak CHP'nin tarihsel tutarlılığı için şart

Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın CHP’nin komisyona katılmasını istemediğini belirterek, “Biz orada olursak rahat edemez. Ama biz haklıyız ve bu süreci doğru yürütmek istiyoruz. Erdoğan bizden çekinsin” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özgür Özel: Komisyonda yer almak CHP'nin tarihsel tutarlılığı için şart
Fotoğraf: CHP Basın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, çözüm süreci kapsamında TBMM’de kurulması planlanan komisyona, nitelikli çoğunluk esasının resmen açıklanması halinde üye vereceklerini belirtti. T24’ten Gökçer Tahincioğlu ve Ceren Balta Teke’ye konuşan Özel, “TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bu yönde net bir açıklama yaptığı anda isimleri bildiririz” dedi.

CHP'nin komisyona katılmamasının, partinin tarihsel çizgisiyle çelişeceğini söyleyen Özel, “Bu süreç parlamentoda yürütülmeli. Biz yıllardır bunu savunuyoruz. Şimdi bu noktada geri duramayız” dedi.

“Erdoğan bizi komisyonda istemiyor”

Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın CHP’nin komisyona katılmasını istemediğini belirterek, “Biz orada olursak rahat edemez. Ama biz haklıyız ve bu süreci doğru yürütmek istiyoruz. Erdoğan bizden çekinsin” dedi.

“Nitelikli çoğunluk şartı olmalı”

Komisyondaki temel taleplerinin eşit temsil ve nitelikli çoğunluk olduğunu vurgulayan Özel, “AKP ve MHP zaten anlaşmış gibi. Bu yüzden bizim katılımımız sembolik değil, süreci etkileyecek şekilde olmalı. Bu da ancak kararların çoğunlukla değil nitelikli çoğunlukla alınmasıyla olur” dedi.

“Yasa yaparız, anayasa yapmayız”

Özel, komisyonun anayasa çalışmasına dönüşmesine karşı olduklarını belirterek, “Mevcut anayasaya bile uymayanlarla yeni anayasa yapılmaz. Gezi davası tutukluları, Demirtaş, Atalay içerideyken bir anayasa tartışması olmaz. Yasa yaparız ama anayasa yapmayız” dedi.

“CHP olmazsa tehlike büyük”

CHP’nin komisyondan uzak durmasının daha büyük tehlikeler yaratacağını savunan Özel, “CHP'nin olmadığı yerde denge kalmaz. Komisyona girmemiz, sürece meşruiyet kazandırmak değil, yanlışları önlemek için” dedi.

“CHP edilgen değil, etken siyaset yapar”

Komisyondaki varlıklarının AKP-MHP çizgisine destek anlamına gelmediğini belirten Özel, “Biz oraya etken olmak için gidiyoruz. Doğru bildiklerimizi savunacağız. Edilgen değil, aksiyon partisiyiz” şeklinde konuştu.

İmamoğlu'nun adaylığı konusunda net: "Reddedilene kadar adayımız"

Erken seçim ihtimaline de değinen Özel, “İmamoğlu adayımızdır. Ancak adaylığı kabul edilmezse oturur, en doğru ismi hep birlikte belirleriz” dedi.

Söyleşinin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel ekrem imamoğlu CHP komisyon
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