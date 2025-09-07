Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile görüştü: Kendisinin kayyımlığı kabul etmesine ihtimal vermem

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Eylül’de görülecek CHP 38. Olağan kurultayı iptali davası öncesi mutlak butlan kararıyla partinin başına kayyım olarak gelme ihtimali olan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Kılıçdaroğlu'nun CHP İstanbul İl Örgütüne kayyım atanan Gürsel Tekin'e randevu vermediğini söyleyen Özel, "Bundan sonra ben kendisinin kayyımlığı kabul etmesine ihtimal vermem" dedi.

"Kaftancıoğlu, Gürsel Tekin’le il binasına gidecek" iddiasına yanıt: Peki, bizim neden haberimiz yok?

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali kararıyla İl Başkanı Özgür Çelik ile ekibinin yerine Gürsel Tekin ve bir heyetin geçici olarak atanması, Ankara'da devam eden CHP kongresinin iptali davasını da etkileyeceği iddia ediliyor.

Delegeler güvenoyu verecek

Mahkeme kararıyla delegelikleri düşen İstanbul üyeleri dışında kalan delegelerden bine yakını, noter onaylı imzaları ile Genel Merkeze yeniden kurultay düzenlenmesi talebiyle başvuru yaptı. Tüzükte öngörülen yeterli sayıda imzalı başvurunun CHP Genel Merkezi'ne ulaşmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in imzasıyla 22. Olağanüstü Kurultay'ın 21 Eylül Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da toplanacağı bildirildi. Parti yönetimi 21 Eylül'de delegelerden güvenoyu isteyecek.

"Kılıçdaroğlu, Tekin'e randevu vermedi"

Sözcü Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e konuşan CHP lideri Özgür Özel, eski Genel Bakan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili görüştüğünü belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun CHP İstanbul İl Örgütüne atanan Gürsel Tekin'e randevu vermediğini aktaran Özel şunları ifade etti:

"Kemal Bey, İstanbul kayyımına randevu vermedi. Bundan sonra ben kendisinin kayyımlığı kabul etmesine ihtimal vermem. Parti kamuoyu bu konularda çok hassas. Bu yüzden dikkatli konuşulması lazım. Kimseyi hedef göstermek istemem, çünkü boşu boşuna öfke patlaması oluyor. Partinin birliğe bütünlüğe ihtiyacı var. Ben Kemal Bey’i geçtiğimiz günlerde aradım. Partimizin kuruluş haftası etkinliğine davet ettim. Aramızda gayet samimi bir görüşme geçti. İnşallah bu tartışmalar birkaç güne kadar sönecek. Eskiler yeniler hep beraber partimize sahip çıkacağız."

"Kongre süreçleri kesilemez"

Yüksek Seçim Kurulu’nun ilçe seçim kongrelerinin devamı yönündeki kararını değerlendiren Özel, "Alınan bütün kararlar doğrultusunda çeşitli ihtimalleri bertaraf etmeye yönelik bir adım. Şöyle ki; ‘Kayyım da gelse, mahkeme kararı da olsa kongre süreçleri kesilemez’ diyor. Zaten biz kasım ayının sonu aralık başında kongremizi yapmak suretiyle normal süreci tamamlayacağız. Bu açıdan zaten bir kere bu olumlu bir durum" dedi.

(AB)