Özgür Özel: Kayyım hançerini reddediyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Adayı Özgür Özel, bugün partisinin düzenlediği Diyarbakır İl Kongresi’nde gündeme dair açıklamalarda bulunurken Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kazandığı belediyelere atanan kayyımlara da değindi.

Özel’in konuşmasından satır başları şöyle:

“Bu parti emekçiler içindir, yoksullar içindir, mücadele edenler içindir, alın teri dökenler içindir, özgürlüğe, eşitliğe, barışa, hürriyete inananlar içindir. CHP’nin halkı düşünen cesur, kararlı, korkmayan, inanan, dinamik şekilde yönetilmesi lazım. Bunun için çok daha fazla genç siyasetçiye, çok daha fazla kadın siyasetçiye, kadınların partimizde eşit temsiline, parti içi demokrasinin olabildiğince güçlendirilmesine, ön seçimden taviz verilmemesine ihtiyacı var.





“Apê Musa’yı, Tahir Elçi’yi anıyorum”

“Gaffar Okkan’ı, Apê Musa’yı, Tahir Elçi’yi ve isimlerini anamadığım nice değerleri saygıyla anmak lazım. Barışa, demokrasiye, kardeşliğe, özgürlüğe dair ne varsa hepsi bizimdir ve bu talepler asla suç değildir. Diyarbakır’ın barış ve kardeşlik talebinin karşısında sizinle birlikte saygıyla eğiliyorum.

“Ülkeyi bugünlerde geçmişte, ‘Kürt sorunu benim meselemdir’ diyen birisi yönetiyor. Şimdi artık Kürt sorunu olduğunu inkâr ediyorlar. Biz, Kürtlerin kimliğine, dillerine, kendilerini ifade etmelerine ve her türlü ayrımcılığa karşı, bugüne karşı uğradıkları her türlü haksızlığa karşı Kürt sorununu görüyor, biliyor ve gerçekten siyasi istismar konusu yapmaksızın çözmek üzere söz veriyoruz hepinize. Bazı seçmenlerin belediye başkanı seçebildiği, bazılarının seçemediği bir ülkeye demokrasi denmez. Böyle bir demokrasiyi, kayyım demokrasisini, kayyım hançerini reddediyoruz. Ben Erdoğan’ın dikine kesen siyasetine itiraz ediyorum.





“Ben varım”

“Nerede duracağını bilen, kimin arkasında duracağını bilen bir parti olmalıyız. Varsın birileri Suriye’deki vesayet savaşında bir Putin'in, bir Amerika’nın kucağına koşsun, varsın birileri Türkiye’yi değil kendini düşünsün. CHP’nin halkı düşünen cesur, kararlı, korkmayan, inanan, dinamik şekilde yönetilmesi lazım.

“Ben diyorum ki, ben örgütümün, üyelerimizin başlarını hiç öne eğdirmedim. Parlamentoda Süleyman Soylu’ya, Hulusi Akar’a, başbakanlara, Tayyip Erdoğan’a karşı sizi hiç mahçup etmedim. Derseniz ki, ‘Sen bu partiyi yönetirsin, güçlendirirsin, bu partiyi iktidar yaparsın’. Ben varım. Yol verirseniz hep beraber yürüyelim, partimizi iktidara götürelim.”

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel kimdir?

(TY)