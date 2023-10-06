ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 6 Ekim 2023 15:20
 ~ Son Güncelleme: 6 Ekim 2023 15:20
2 dk Okuma

Özgür Özel: Kayyım hançerini reddediyoruz

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, partisinin Diyarbakır İl Kongresi’nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/06/ozgur-ozel-kayyim-hancerini-reddediyoruz.jpg
Fotoğraf: Özgür Özel'in X hesabı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Adayı Özgür Özel, bugün partisinin düzenlediği Diyarbakır İl Kongresi’nde gündeme dair açıklamalarda bulunurken Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kazandığı belediyelere atanan kayyımlara da değindi.

Özel’in konuşmasından satır başları şöyle:

“Bu parti emekçiler içindir, yoksullar içindir, mücadele edenler içindir, alın teri dökenler içindir, özgürlüğe, eşitliğe, barışa, hürriyete inananlar içindir. CHP’nin halkı düşünen cesur, kararlı, korkmayan, inanan, dinamik şekilde yönetilmesi lazım. Bunun için çok daha fazla genç siyasetçiye, çok daha fazla kadın siyasetçiye, kadınların partimizde eşit temsiline, parti içi demokrasinin olabildiğince güçlendirilmesine, ön seçimden taviz verilmemesine ihtiyacı var.

“Apê Musa’yı, Tahir Elçi’yi anıyorum”

“Gaffar Okkan’ı, Apê Musa’yı, Tahir Elçi’yi ve isimlerini anamadığım nice değerleri saygıyla anmak lazım. Barışa, demokrasiye, kardeşliğe, özgürlüğe dair ne varsa hepsi bizimdir ve bu talepler asla suç değildir. Diyarbakır’ın barış ve kardeşlik talebinin karşısında sizinle birlikte saygıyla eğiliyorum.

“Ülkeyi bugünlerde geçmişte, ‘Kürt sorunu benim meselemdir’ diyen birisi yönetiyor. Şimdi artık Kürt sorunu olduğunu inkâr ediyorlar. Biz, Kürtlerin kimliğine, dillerine, kendilerini ifade etmelerine ve her türlü ayrımcılığa karşı, bugüne karşı uğradıkları her türlü haksızlığa karşı Kürt sorununu görüyor, biliyor ve gerçekten siyasi istismar konusu yapmaksızın çözmek üzere söz veriyoruz hepinize. Bazı seçmenlerin belediye başkanı seçebildiği, bazılarının seçemediği bir ülkeye demokrasi denmez. Böyle bir demokrasiyi, kayyım demokrasisini, kayyım hançerini reddediyoruz. Ben Erdoğan’ın dikine kesen siyasetine itiraz ediyorum. 

“Ben varım”

“Nerede duracağını bilen, kimin arkasında duracağını bilen bir parti olmalıyız. Varsın birileri Suriye’deki vesayet savaşında bir Putin'in, bir Amerika’nın kucağına koşsun, varsın birileri Türkiye’yi değil kendini düşünsün. CHP’nin halkı düşünen cesur, kararlı, korkmayan, inanan, dinamik şekilde yönetilmesi lazım. 

“Ben diyorum ki, ben örgütümün, üyelerimizin başlarını hiç öne eğdirmedim. Parlamentoda Süleyman Soylu’ya, Hulusi Akar’a, başbakanlara, Tayyip Erdoğan’a karşı sizi hiç mahçup etmedim. Derseniz ki, ‘Sen bu partiyi yönetirsin, güçlendirirsin, bu partiyi iktidar yaparsın’. Ben varım. Yol verirseniz hep beraber yürüyelim, partimizi iktidara götürelim.”

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel kimdir?
CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel kimdir?
15 Eylül 2023

(TY)

özgür özel CHP kayyım
ilgili haberler
Özgür Özel: CHP Grup Başkanlığı’nı fiilen bırakıyorum
2 Ekim 2023
/haber/ozgur-ozel-chp-grup-baskanligini-fiilen-birakiyorum-285687
Özgür Özel: Sezgin Tanrıkulu'na parti sözcümüz de haksızlık etti
28 Eylül 2023
/haber/ozgur-ozel-sezgin-tanrikulu-na-parti-sozcumuz-de-haksizlik-etti-285477
Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
15 Eylül 2023
/haber/ozgur-ozel-chp-genel-baskanligi-na-adayligini-acikladi-284072
CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel kimdir?
15 Eylül 2023
/haber/chp-genel-baskan-adayi-ozgur-ozel-kimdir-284073
ilgili haberler
Özgür Özel: CHP Grup Başkanlığı’nı fiilen bırakıyorum
2 Ekim 2023
/haber/ozgur-ozel-chp-grup-baskanligini-fiilen-birakiyorum-285687
Özgür Özel: Sezgin Tanrıkulu'na parti sözcümüz de haksızlık etti
28 Eylül 2023
/haber/ozgur-ozel-sezgin-tanrikulu-na-parti-sozcumuz-de-haksizlik-etti-285477
Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
15 Eylül 2023
/haber/ozgur-ozel-chp-genel-baskanligi-na-adayligini-acikladi-284072
CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel kimdir?
15 Eylül 2023
/haber/chp-genel-baskan-adayi-ozgur-ozel-kimdir-284073
Sayfa Başına Git