Özgür Özel: Kayyım görevlendirmesi geri çekilmelidir

İçişleri Bakanlığı, bugün Hakkâri Belediyesi'ne kayyım atadı. Bakanlık DEM Partili Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden uzaklaştırıldığını, yerine Hakkâri Valisi Ali Çelik'in Belediye Başkan Vekili olarak atandığını duyurdu.

Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, mart ayındaki yerel seçimlerde yüzde 48,92, en yakın rakibi AKP’li aday İsmet Ölmez yüzde 46,59 oranında oy almıştı.

“10 yıl önce başlamış dava”

Kayyım atamasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, görevlendirmenin geri çekilmesi gerektiğini söyleyerek şöyle dedi:

“Hakkari Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon yapılarak, Belediye Başkanının gözaltına alınmasını ve 10 yıl önce başlamış ve halen süren bir davası gerekçe gösterilerek kayyım atanmış olmasını reddediyoruz.

“Yaşananlar, henüz 2 ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır. Kayyım görevlendirmesi geri çekilmelidir. Demokrasinin ve halk iradesinin yanında, kayyım anlayışının karşısındayız!” (TY)