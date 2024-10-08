Özgür Özel: "'Kapalı Oturum'da bilmediğimiz hiçbir şey söylemediler"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ortadoğu’daki gelişmeler ve "İsrail tehdidi" konusunda TBMM'de yapılan kapalı oturum sonrası açıklama yaptı.

"Söylenmeyenler" Özel, Erdoğan’ın "İsrail’in bir sonraki hedefinin Türkiye olacağı" iddiası açısından “Türkiye, Erdoğan’ın söylediği sözden endişe etmesin, anlattıklarının altını dolduracak bir şey yok, bilmediğiniz bir şey yok. Bugünden yarına Türkiye’ye saldıracaklarına dair hiçbir şey yok. Söylenmeyenleri söylüyorum. Zaten bilmediğiniz bir şey de söylemediler." dedi.

Özel "söylenmeyeni ifşa ederim" demişti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün İskenderun'da halka yaptığı konuşmada Erdoğan'ın "İsrail’in bir sonraki hedefi biziz" sözlerine karşılık kapalı oturum talep ettiğini ancak Erdoğan'ın toplantıya katılmayacağını dile getirmiş ve "Oturumda gizli söyleneni söyleyemem. Ama söylenmeyeni ifşa ederim" demişti.

Özel "Kapalı Toplantı"nın bitiminden sonra da “Yürütmenin başındaki kişi, bütün bakanlıkların bağlı olduğu kişi, dış politikayı, istihbaratı, milli savunma bakanlığını atayan kişi 'İsrail, Türkiye’ye saldıracak' deyip dönüp gidemez" dedi. CHP Genel Başkanı Erdoğan'ın "Bugün kendisi[nin] gelmedi[ğini], sayın Dışişleri ve Milli Savunma Bakanı'nı yolladı[ğını]" açıkladı.

"İsrail'in Türkiye'ye saldırması akılla bağdaşmaz"

Özel, "Oturumdan önce de kendi değerlendirmeleri[ni yaptıklarında] İsrail’in Türkiye’ye saldırmasının akılla mantıkla, Türkiye’nin gücüyle, uluslararası kuruluşların ve NATO’nun görevleriyle bağdaşmayan olamayacak bir iş olduğunu bil[diklerini]", "Ama cumhurbaşkanı diyorsa gelsin anlatsın [dediklerini]” aktardı.

"Akşam haber kanallarında söylenenlerden bir fazlası değil"

Özel, "Bütün grup pür dikkat, bütün Meclis pür dikkat dinledik[lerini]" dile getirdi ve bakanların toplantıda "Akşam haber kanallarında dış politika konuşanların, askeri strateji konuşanların verdiği bilgilerden bir fazlası[nın] söylenmedi[ğini]" belirtti.

Türkiye gerçek gündemine dönmelidir Özel'in "Kapalı Oturum"a ilişkin tespitleri şöyle: ▶ Anlattıklarının bütünü şu: Türkiye, Erdoğan’ın söylediği sözden endişe etmesin, anlattıklarının altını dolduracak bir şey yok, bilmediğiniz bir şey yok. Bugünden yarına Türkiye’ye saldıracaklarına dair hiçbir şey yok. Söylenmeyenleri söylüyorum. Zaten bilmediğiniz bir şey de söylemediler. ▶ Ben bugün emin oldum [...] 31 Mart’ta milletin sesini duymadan emekliyi, emekçiyi ve çiftçiyi duymadan yaptığı politikalar hem sandıkta cezalandırıldığı için, hem CHP 47 yıl sonra sandıkta birinci olduğu için ve CHP o günden bugüne gücünü koruduğu ve Erdoğan da bir türlü partisini toparlayamadığı için Türkiye yoksulluğu, işsizliği, enflasyonu ve hayat pahalılığını bunları konuşmasın diye "İsrail Türkiye’ye saldıracak" lafını attı. ▶ Aksini düşünen varsa [...] AKP Grup Başkan Vekilleri, Grup Başkanı, "Bakanlarımızı dinledik ve Erdoğan’ın söylediği yakın tehdide ikna olduk" desinler. Türkiye gerçek gündemine dönmelidir. Türkiye’deki bütün gerçek gazetecileri ve televizyoncuları Cumhurbaşkanı'nın yaptığı gündem manipülasyonundan arınmaya yolsuzluğu, işsizliği, güvencesizliği, hayat pahalılığını, işçinin, çiftçinin, emeklinin, memurun çektiği sıkıntıları ve gençlerin umutsuzluğunu konuşmaya davet ediyorum.

Kapalı Oturum nedir? TBMM İç Tüzüğü'nün "Kapalı oturumlar" başlığı altındaki 70. Maddesine göre, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, bir siyasi parti grubunun yahut yirmi milletvekilinin yazılı istemi üzerine kapalı oturum yapabilir. Kapalı oturum önergesi verilince, kapalı oturumda bulunabilecek şahıslar dışında herkes, toplantı salonundan çıkarılır. Salon boşaldıktan sonra kapalı oturum önergesinin gerekçesi dinlenir. Bu gerekçe siyasi parti grubu sözcüsü veya önergedeki birinci imza sahibi milletvekili yahut onun göstereceği bir diğer imza sahibi milletvekili tarafından açıklanır. Genel Kurul işaret oyuyla karar verir. Kapalı oturum sırasındaki görüşmeler hakkında, kapalı oturumda bulunanlar ve bulunma hakkına sahip olanlar tarafından hiçbir açıklama yapılamaz. Bunlar Devlet sırrı olarak saklanır. Kapalı oturumu gerektirmiş olan sebep ortadan kalkınca, Başkan, açık oturuma geçilmesini teklif eder. Genel Kurul işaret oyuyla karar verir. Tutanaklar 10 yıl sonra yayımlanacak Kapalı Oturum tutanaklarına ilişkin 71. Madde'de belirtildiğine göre de "Kapalı oturum tutanaklarının birleştirilmesinden sonra, kapalı bir oturum akdedilerek eski tutanak özeti okunur. Özetle birlikte tutanak bir zarfa konarak hazır bulunan Katip Üyeler tarafından hemen mumla mühürlenir ve Meclis arşivine verilir. Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, kapalı oturum tarihinden itibaren on yıl geçtikten sonra yayımlanabilir. Bunların daha önce veya sonra yayımlanması hususunda Genel Kurul, Danışma Kurulunun teklifi üzerine işaret oyuyla karar verir."

(AEK)