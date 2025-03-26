Özgür Özel İstanbul'u cumartesi günü Maltepe Mitingi'ne çağırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanması sonrasında bütün ülkede yaygınlaşarak süren Saraçhane Meydanı protestoları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in salı akşamı yaptığı açıklamayla sona erdi.

Özel, bu kararın salı akşamı alınacağını pazartesi günü duyurmuştu.

SARAÇHANE'DE FİNAL Özgür Özel: "Salı akşamı büyük kapanışla büyük bir demokrasi devrimini başlatmaya Saraçhane'ye"

Büyük miting cumartesi günü Maltepe'de, saat 12.00'de

Özel, "yarından itibaren Saraçhane'deki akşam toplantılarını bir başka formata çekeceğiz," dedi. Ancak İstanbul'u yönetenleri uyardı: "Ama bugün gaz atarsan bir tane gencin canını yakarsan yüz binleri milyonlar yapıp yarın akşam karşına dikeceğim."

Özel çarşamba akşamı meydanda iftar sofraları kurulacağını ve tutuklu İstanbul BB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın anne babalarıyla bir araya geleceklerini söyledi. Ancak, eylem yapmayı, mücadeleyi bırakmayacaklarını ekledi.

"Hayır. Tarihin en büyük açık hava halk oylamasını gerçekleştireceğiz. Cumartesi günü her bir tutukluluğa itiraz etmek için, canlı yayında yargılamalar talep etmek için, 'Artık canımıza tak etti, erken seçim istiyoruz' demek için bir büyük mitinge var mısınız?" diye sordu. Kitle "Varız!" diye karşılık verdi.

Özel oylamaları sürdürdü: "Bu mitingi Anadolu'dan gelenlerle birlikte Maltepe'de yapmaya var mısınız? Maltepe diyenler el kaldırsın. Maltepe olmaz başka yer diyenler el kaldırsın."

Yüzde 80 oyla Maltepe'nin seçildiğini belirten Özel, saati de 12:00 olarak oylattıktan sonra "Cumartesi günü saat 12.00'de Maltepe'de buluşuyoruz." diyerek miting yer ve saatini duyurdu.

Sözlerine "Hoş geldiniz İstanbul'un cesur, yürekli, yasak tanımayan evlatları. Tayyip Erdoğan'ın yasaklarına teslim olmayanlar. 19 Mart darbe girişimine karşı iradesine, seçtiği başkanına sahip çıkanlar" diyerek başlayan Özgür Özel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyleydi:

"'Her şeyi ben bilirim' diyen tek adamın karşısına bir adam çıkardık"

"Kendisini demokrasiye adamış, teslim olmayacak bir Türkiye" olduğunu vurgulayan CHP Genel Başkanı, "Biz çoğuz, kalabalığız, omuz omuzayız. Ama karşımızda bir avuç insan var. Onların arkasında artık ne halk var ne millet var ne devlet var. Halkını hiçe sayan, milletini sevmeyen, devletini küçük düşüren bir avuç çıkar çevresine karşı hep birlikte burada omuz omuzayız." dedi.

"Biz o tek adamın karşısına, 'Her şeyi ben bilirim' diyen, sinirinden artık karşısında durulamayan o sinir küpüne karşı birini bulalım çıkaralım dedik. [...] Geçtiğimiz pazar birileri Ekrem Başkan'ı Silivri'ye koyarken sizler de önünüze koydunuz ve 15 milyon kişi onun arkasına geçtiniz. Kapı gibi! Artık Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir sonraki cumhurbaşkanı adayıdır."

"Odundan gizli tanıklar"

Özel Erdoğan'a meydan okudu: "Ey Erdoğan; eğer şu kadarcık cesaretin varsa Ekrem İmamoğlu'na kurduğun kumpas davaları görüldüğü sırada savcının sorularını ve Ekrem Başkan'ın cevaplarını TRT'den yayınla. Cesaretimiz var, senin var mı?" dedi.

İmamoğlu'na sorulan sorularda ne bir kanıt, ne bir şahit, ne ortaya konmuş somut bir delil olduğunu söyleyen Özel, "Sadece ve sadece adını savcının bildiği, kimsenin görmediği, bilmediği, adına gizli tanık dedikleri iftiracı müptezellerin ifadelerinden başka hiçbir şey [olmadığını]" aktardı: "Adı Ladin, Meşe, Çınar… Bu isimleri sana kim koydu yahu! Hangi odun koydu hangi odun!" dedi.

"Biz korkuyu evde unuttuk Sayın Vali!"

CHP Genel Başkanı pazartesi gecesi Saraçhane'den ayrılan topluluklara yöneltilen polis saldırıları dolayısıyla İstanbul'un mülki amirlerini hedef aldı: "Biz burada beklerken onlar yine aynı haksız işlemlerle polisi gençlerimizin üzerine saldılar. Dünya kadar gözaltı yaptılar. Dün bu Emniyet Müdürünü, Valiyi uyardım. İl Başkanımı yolladım, söz aldım. Ama yine rezaletle karşılaştık." dedi.

Özel İstanbul Valisini uyardı: "Bu meydan boşalmadan, herkes evine varmadan milletvekillerim orada ben de bu otobüsün üstündeyim. Sık da o gazı göreyim, o plastik mermiyi at bakalım. Eğer bir gencime bu gece cop vurursan, gaz sıkarsan, plastik mermi atarsan senin alnını karışlamayan namerttir." dedi.

"Gaz sıkarsanız en rahatsız edecek yerde 500 bin kişilik çağrı yaparım"

Valiyi "Yettiniz be." sözleriyle protesto eden Özel, "Ne sözünüze güveniliyor ne ettiğiniz yemine. Şu çocukların yüzüne bak. Burada terörist mi var marjinal mi var? Ey Vali, bu kadar insanlıktan kopmuşsan sensin marjinal! dedi.

"Biz korkuyu evde unuttuk Sayın Vali! İlan ediyorum; bu akşam bu meydanı provoke ederseniz, gaz sıkar, saldırırsanız, önümüzdeki günlerle ilgili planlamayı değiştiririm. Yarın seni en rahatsız edecek yere 500 bin kişilik çağrı yapacağım. Bunu unutma."

"1400'e yakın gözaltı, 200'e yakın tutuklama var"

Özel, pazartesi gecesi yaratılan kargaşada 11 gazetecinin gözaltına alınmasını gündeme getirdi: "Bunlardan 8'ini tutukladılar." dedi ve adlarını saydı: "NOW Muhabiri Ali Onur Tosun, AFP Muhabiri Yasin Akgül, İBB Foto Muhabiri Kurtuluş Arı, Bakırköy Belediyesi Foto Muhabiri Gökhan Kam, bağımsız gazeteciler Zeynep Kuray, Hayri Tunç, Bülent Kılıç.

Özel CHP canlı yayın ekibinden Fatih Çamlı'nın da tutuklandığını duyurdu: "Bizim canlı yayın ekibinden arkadaşımız. Dün gece burada görev yapmış. Giderken kabloları toplamış. Fatih Çamlı'yı da yakaladılar, tutukladılar."

Özel, önceki gün alanda otobüsün üstünden meydana seslenen öğrenci Selinay Uzuntel'in, "Ekrem Başkan'ın otobüsünün peşinden koşup 'Her şey çok güzel olacak Ekrem abi' diyen Berkay Gezgin'in de utanmadan" tutuklandığını duyurdu. 1400'e yakın gözaltı, 200'e yakın tutuklama var. Tayyip Bey'in bilmesi gereken bir şey var: Biz gözaltıyla, biz tutuklamayla azalmayız, çoğalırız!"

"İstanbul hapishanelerinde yer kalmadı, yazıklar olsun böyle rejime"

CHP Genel Başkanı, gözaltına alınan gazetecilerin adliyeden cezaevine değil Vatan'a geri götürüldüklerini söyledi: "Çünkü İstanbul hapishanelerinde yerleştirecek yer kalmadı. Yarın civar illere nakiller planlanıyor. Bir iktidar düşünün, 2025 yılında dünyanın en tanınmış metropolünde öğrencileri, gazetecileri, demokrasi isteyenleri içeri ata ata cezaevlerinde yer bırakmamış. Yazıklar olsun böyle rejime!"

Özel, "er ya da geç, birkaç ay, bir yıl, bilemedin gelecek yıl bu düzeni değiştirece[klerine] söz ver[di]."

(AEK)