Özgür Özel'in suçladığı "İBB davası borsası" şüphelisi avukata ev hapsi

CHP Genel Başknı Özgür Özel'in İBB soruşturması kapsamında asılsız suçlamalar üretmek üzere bir çetenin "İBB davası borsası" oluşturduğu iddiaları kapsamında adını verdiği ve dün gözaltına alınan avukat Mehmet Yıldırım, İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle gönderildiği Sulh Ceza Haimliğince "ev hapsi"ne alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması çerçevesinde 'dava borsası' iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan avukat Mehmet Yıldırım, ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık, Yıldırım hakkında "yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama" suçundan konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı içeren adli kontrol talebinde bulundu. Mahkeme, avukatın ev hapsi şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Yıldırım'ın birlikte yakalandığı şoför Mehmet M.T. de "suçluyu kayırma" suçlamasından "ev hapsine" alındı.

Özgür Özel "kanıtlar elimizde" demişti

Özgür Özel Tuzla'daki konuşmasında İstanbul Cumhuriyet Savcılığının İBB aleyhine başlattığı soruşturmanın adilane yürütülmediğini dile getirerek Mehmet Yıldırım ile ilgili şunları söylemişti:

“Şu anda buradan mesleklerini kötü yapan, kötüye kullanan bazı savcılarla onların elçisi, aracısı bazı avukatların gidip kişilerle görüşüp, ‘Beni savcı bey yolladı, avukatlığını yapacağım. Şu ifadeyi vereceksin, şunları söyleyeceksin, şu kadar da para vereceksin’ diyerek bir çetenin, ‘İBB, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası borsası’ oluşturduğunun, bununla ilgili duyumlar değil, kanıtların elimizde olduğunu Türkiye’ye ilan ediyorum. Bir avukatın adı M.Y. (Kitlenin ismi talep etmesi üzerine) Tam mı söyleyeyim? Mehmet Yıldırım. Bir avukatın şirketleri gezip, ‘Sana da şu gelebilir, bu gelebilir. Şöyle yaparsan seni kurtarırım’ dediğini, bazı tutukluların aileleriyle temas kurduklarını, hatta bugün içeride olan bir tutuklunun geçmişte bunlarla görüştüğünü, bu avukatın dediği parayı bankadan çektiğini, dekont elde. Bu avukatın yolladığı kişilere banka şubesinde teslim ettiğini, tarih belli, saat belli, dekont belli. Kamera kayıtları orada. Ve bu kişilerin bu parayı alıp avukata götürdüklerinin, avukatın bir savcının ismini açıkça söyleyerek, ‘Bu ifadeleri şu gün bu kişi gelip şu ifadeyi verecek’ dediğini, bu dediğinin gerçekten de o dediği gün olduğunu, bu ispatla diğerlerine bir şeyler yaptırdığını… Yetmez, bu kişileri telefonda kısa da olsa savcıyla görüştürdüğünü bilmiyorum. Elimde kanıtı var. Bunu yarın Hakimler, Savcılar Kuruluna veriyorum. Milyonlarca dolar…" "MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKIYOR" Özgür Özel Tuzla'da: "Bir santim eğilirsek bu millete diz çöktürecekler, ant olsun çökmeyeceğiz"

Gözaltına alındı

Yıldırım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine dün akşam Antalya Serik’e bağlı Belen bölgesinde araçla seyir halindeyken gözaltına alınmıştı. Haberlere göre, avukat perşembe sabahı evine ve iş adresine giden polislerce bulunamamış, başlatılan geniş çaplı aramalarda üzerinde başkasına ait bir telefonla yolda yakalanmıştı.

Saymaz: "Yurt dışına kaçıyordu"

Gazeteci İsmail Saymaz, Yıldırım’ın yurt dışına çıkmak üzereyken yakalandığını, Antalya’ya giderken birkaç kez araç değiştirdiğini iddia etti.

Saymaz'ın sosyal medya hesabından bildirdiğine göre, "CHP lideri Özgür Özel’in dün adını açıkladığı Avukat Mehmet Yıldırım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine İstanbul Emniyeti tarafından bu akşam filmlere konu olacak bir şekilde yakalan[mıştı]. Yıldırım’ın yurt dışına kaçmak için Antalya’ya gittiği iddia ediliyor[du]."

Savcılık tutuklama istemedi

Yıldırım, gözaltındaki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün İstanbul Adliyesine sevk edildi. Savcılık Yıldırım ve birlikte yakaladığı Mehmet Mithat Turan'ı "üzerlerine atılı suçlamada tutuklama yasağı olması" gerekçesiyle adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi.

Savcılık, Avukat Mehmet Yıldırım hakkında “Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama” suçuyla "ev hapsi", Mehmet Mithat Turan için ise “suçluyu kayırma” suçundan "yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi" şeklinde adli kontrol istedi.

Adalet Bakanı Özel'i suçladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Savcılık tarafından Özel'in iddiaları doğrultusunda haklarında işlem başlatılanlarla ilgili herhangi bir yorumda bulunmazken açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i suçladı.

Bakan Tunç, CHP Genel Başkanı'na "Elimde belgeler var diyor. O zaman belgeleri bekletme elinde. Niye bekletiyorsun elinde?" diye çıkıştı. Özel'i "meydanlarda propaganda yapmak"la suçladı.

Adalet Bakanı, "Özel['in] yargı mensupları[na] yakışıksız ifadeler kullan[dığını]" iddia etti.

Sadece CHP'li belediyelere soruşturma yapılmadığını, 30 AKP'li belediyeye de soruşturma açıldığını, 13'ünün mahkum olduğunu söyledi. Bu belediyelerin başkanlarının cezaevinde olup olmadıkları ve tutuklu yargılanıp yagılanmadıkları hakkında bir açıklamada bulunmadı.

