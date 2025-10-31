Özgür Özel'in 'bahis oynandı' iddiasına soruşturma

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Esenyurt mitinginde 'kırmızı karta 5,5 milyon liralık bahis oynandığı' yönündeki iddiasıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı.

CHP GENEL BAŞKANI ESENYURT'TAN SESLENDİ Özel'den "Kürtleri listelere yazdınız, oy istediniz" diyenlere: "Bu suç değildir, bu demokratik siyasettir”

Özel, konuşmasında, "İzmir’de Göztepe’ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında, Kuzey Kıbrıs’tan biri 5,5 milyon liralık kırmızı karta bahis oynamış" sözlerine yer verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel'in açıklamasını değerlendirip harekete geçti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, iddialarda adı geçen olay ve kişileri araştırmak üzere resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi. ​​​​​​​

Özgür Özel ne demişti?

Özgür Özel, Prof. Dr. Ahmet Özer’in tutukluluğunun birinci yılı nedeniyle Esenyurt’ta düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi'ne katıldı. Özel, konuşmasında, geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı tarafından açıklanan bahis skandalına değinerek dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

Konuşmasında Milli Piyango biletlerinde yaşananları anımsatan Özel, şunları söyledi:

"571 hakem var Türkiye’de. 23 yıldır sen yönetiyorsun. Yani bir hakem 14 yaşındaysa sen iktidara geldiğinde, şimdi 37 yaşında artık ve maç yönetemiyor. Bu sistemin tamamı senin döneminde kurulmuş. 571 hakemin 371’i bahisçi çıkmış. 152’si aktif olarak bahis oynamış. İzmir’de Göztepe’ye haksız kırmızı kart vermiş hakem. Aynı gün Kuzey Kıbrıs’tan birisi 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış. Memlekette tuz kokmuş, ahlak bitmiş. Yöneten adam bunları üstüne almıyor, ‘Devletimiz ne yapsın, yargımız üstüne düşeni yapmasın mı? Bunların üstüne gidiyor’ diyor. Bunların üstüne gitmek yetmez. Bu millet bu seçimde senin üzerini çizecek, bu pisliği bitirecek, tertemiz bir Türkiye’yi başlatacak."

