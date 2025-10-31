ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 31 Ekim 2025 16:45
 ~ Son Güncelleme: 31 Ekim 2025 17:43
2 dk Okuma

Özgür Özel'in 'bahis oynandı' iddiasına soruşturma

Özgür Özel'in Esenyurt mitingde gündeme getirdiği "Kırmızı karta 5,5 milyon liralık bahis oynandı" iddiasıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özgür Özel'in 'bahis oynandı' iddiasına soruşturma
Fotoğraf: CHP / X

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Esenyurt mitinginde 'kırmızı karta 5,5 milyon liralık bahis oynandığı' yönündeki iddiasıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı.

Özel'den "Kürtleri listelere yazdınız, oy istediniz" diyenlere: "Bu suç değildir, bu demokratik siyasettir”
CHP GENEL BAŞKANI ESENYURT'TAN SESLENDİ
Özel'den "Kürtleri listelere yazdınız, oy istediniz" diyenlere: "Bu suç değildir, bu demokratik siyasettir”
30 Ekim 2025

Özel, konuşmasında, "İzmir’de Göztepe’ye haksız kırmızı kart veren hakemin maçında, Kuzey Kıbrıs’tan biri 5,5 milyon liralık kırmızı karta bahis oynamış" sözlerine yer verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel'in açıklamasını değerlendirip harekete geçti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, iddialarda adı geçen olay ve kişileri araştırmak üzere resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi. ​​​​​​​

Özgür Özel ne demişti?

Özgür Özel, Prof. Dr. Ahmet Özer’in tutukluluğunun birinci yılı nedeniyle Esenyurt’ta düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi'ne katıldı. Özel, konuşmasında, geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı tarafından açıklanan bahis skandalına değinerek dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

Konuşmasında Milli Piyango biletlerinde yaşananları anımsatan Özel, şunları söyledi:

"571 hakem var Türkiye’de. 23 yıldır sen yönetiyorsun. Yani bir hakem 14 yaşındaysa sen iktidara geldiğinde, şimdi 37 yaşında artık ve maç yönetemiyor. Bu sistemin tamamı senin döneminde kurulmuş. 571 hakemin 371’i bahisçi çıkmış. 152’si aktif olarak bahis oynamış. İzmir’de Göztepe’ye haksız kırmızı kart vermiş hakem. Aynı gün Kuzey Kıbrıs’tan birisi 5,5 milyonluk kırmızı karta bahis oynamış. Memlekette tuz kokmuş, ahlak bitmiş. Yöneten adam bunları üstüne almıyor, ‘Devletimiz ne yapsın, yargımız üstüne düşeni yapmasın mı? Bunların üstüne gidiyor’ diyor. Bunların üstüne gitmek yetmez. Bu millet bu seçimde senin üzerini çizecek, bu pisliği bitirecek, tertemiz bir Türkiye’yi başlatacak."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
CHP özgür özel Ahmet Özer bahis
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git