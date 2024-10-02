Özgür Özel: "İmamoğlu'nun cezası istinafta onanacak"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 'na "siyasi yasağın istinafta onanaca[ğını] ama [ileride] Yargıtay aşaması[nın] kalaca[ğını]" söyledi.

Özel "İmamoğlu[nun] cumhurbaşkanı aday[lığının] da " tartışma gündemine getirilmeye" çalışıldığını söyledi. "Bu oyuna gelmeyelim. Ekrem Bey bana insanların ona 5 yıl için yetki verdiğini vurguladı" dedi.

"İmamoğlu siyasi yasak alırsa

yol haritanız ne olacak?" Özel kendisine sorulan bu soruyu şöyle yanıtladı: "Birkaç kez toplantılar yapıldı. Böyle bir şey olduğunda ne yapacağımız konuştuk ama bunu şimdiden açıklamak doğru olmaz. Bu cezayı normalleştirmememiz lazım. Öyle bir kararın alınamaması lazım. Alındıktan sonra da Yargıtay aşaması var. Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak ama Yargıtay aşaması kalacak. Acaba İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacak mı tartışmasında tutmak isteyenler var, bu oyuna gelmeyelim. Ekrem Bey bana insanların ona 5 yıl için yetki verdiğini vurguladı."

Aday tartışması erkenden başlamayacak

Özel, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında kalındığında nasıl karar verilecek?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Allah ikisinin de eksikliğini göstermesin. Ya olmasalardı? Bu tartışmalara erkenden başlamayacağız. Partinin hedefi çok net: Biz bu iktidarı seçim yoluyla değiştirip güçlü bir parlamentoyu kurmak istiyoruz. Güçlü bir yürütme, güçlü bir başbakan..."

Özel "Bu tartışmaları bizden olmayanlar ve adım adım iktidara yürümemizi engellemek isteyenler yapıyor. Esas hedefimiz Türkiye'yi güçlü parlamentoya dönüştürmek. ABD istisna en güçlü devletler parlamentoyla yönetiliyor. Gücü dağıtan ülkelerde halk zenginleşiyor" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu? 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarı için AKP'nin yaptığı başvurunun Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) kabul edilerek Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimin iptali üzerine İmamoğlu'nun, iptal kararını eleştirirken yaptığı bir açıklamada, kendisine yönelik eleştirilerde bulunanlara hitaben kullandığı iddia edilen "ahmak" ifadesi YSK üyelerine hakaret olarak yorumlanmış ve kendisine karşı dava açılmıştı. Dava sonunda ilk derece mahkemesi, İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak getirmişti. İmamoğlu davasında karar: 2 yıl 7 ay 15 gün hapis Karar halen istinaf mahkemesinde ve onandığı takdirde hem İmamoğlu'nun hapis cezası kesinleşecek hem de siyasi yasak kararı dolayısıyla anketlerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması halinde iktidar adaylarını yenmesinin kuvvetle muhtemel olduğu görülen İBB Başkanı'nın siyasal geleceği engellenmiş olacak. Ekrem İmamoğlu'nun "ahmak davası" bağlamında yargının bağımsızlığı ve iktidarın yargıyı etkileyip etkilemeyeceği konusunda farklı görüşler var. İmamoğlu, davasını "yargısal taciz" olarak nitelendirerek, siyasi bir yasak getirilmesi ihtimalinin halkın tepkisini çekeceğini ve erken seçim olasılığını gündeme getireceğini savunuyor. İmamoğlu, yargıya güvenmek istediğini ancak dava sürecinin siyasi olduğuna inandığını ifade ediyor. Ayrıca, davanın hukuki olmaktan çok siyasi bir baskı aracı olarak kullanıldığını öne sürüyor​. İmamoğlu’ndan “ahmak” davası yorumu: Sefillik Buna karşılık, iktidara yakın bazı yorumcular, İmamoğlu'nun bu durumu siyasi malzeme haline getirdiğini ve yargıya saygı göstermediğini iddia ediyorlar. Örneğin, Mahmut Övür, davanın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte aldığı cezayla kıyaslanmaması gerektiğini ve İmamoğlu’nun yargı kararlarına saygısızlık ettiğini savunuyor. ​

(AEK)