Özgür Özel: "İktidarın, Kanal İstanbul'dan vazgeçildiği sözleri bir kandırmaca"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Cumhurbaşkanı'na bir sunumunun video kaydı eşliğinde yaptığı paylaşımla iktidarın "Kanal İstanbul" projesinden vazgeçtiğine ilişkin söylemlerinin "aldatmaca" olduğunu duyurdu.

19 Mart darbe girişiminin siyasi hedefi "Kanal İstanbul"

"Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki" diye başlayan mesajında, "19 Mart darbe girişiminin siyasi hedefi İMAMOĞLU Maddi hedefi KANAL İSTANBUL’dur." diyen Özel, “Kanal İstanbul gündemimizde yok” açıklamaları[nın]" yalan olduğunu vurguladı.

Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki:



“Kanal İstanbul gündemimizde yok” açıklamaları yalandır.



“Hükümet Kanal İstanbul’dan vazgeçti” ifadeleri tamamen aldanmadır, aldatmacadır.



19 Mart darbe girişiminin siyasi hedefi

İMAMOĞLU

Maddi hedefi

KANAL İSTANBUL’dur.



Tarih 27… pic.twitter.com/W87BFskcJV — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 28, 2025

Hükümet Kanal İstanbul'la ilgili olarak ne diyor?

Erdoğan hükümeti Kanal İstanbul projesinin resmen gündemden kaldırıldığını veya askıya alındığını esasen hiçbir zaman açıkça beyan etmemekle birlikte son bir yıl boyunca projeyle ilgili reklama dönük resmi söylemler ilgili yetkililerin ağzından gündeme hemen hiç gelmemişti.

Özellikle, 2024 yerel seçimleri propaganda sürecinde AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, bir seçim vaadi olarak Kanal İstanbul'un gündemlerinde olmadığını belirtmeye özen göstermişti.

AKP'nin İBB adayı Murat Kurum’un proje ve vaatleri arasında Kanal İstanbul yok

Yargı kararları

Kanal İstanbul çalışmalarının kesinitye uğramasının bir başka nedeni de İstanbul 11. İdare Mahkemesinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava sonucunda Kanal İstanbul projesine ilişkin imar planlarını iptal etmesiydi.

İmamoğlu duyurdu: Kanal İstanbul İmar Planı iptal edildi

Kararı sosyal medya hesabından duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbullular itiraz etti, Kanal İstanbul planları iptal edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı, şehrimize milyonlarca yeni nüfus getirecek, doğasını ve su kaynaklarını yok edecek plana yapılan itirazları 11. İdare Mahkemesi haklı buldu" demişti.

2024-28 XII. Kalkınma Planı'nda Kanal İstanbul yok

Türkiye'nin 2024–2028 dönemini kapsayan XII. Kalkınma Planı'nda da, Kanal İstanbul projesine doğrudan bir atıf yapılmamıştı. Kamu idarelerine önceliklerini belirlemede yön verecek bir politika seti sunan XII. Plan'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2024–2028 Stratejik Planı'nda da Kanal İstanbul projesine özel bir vurgu yapılmamıştı. Kanal İstanbul, mevcut planlama döneminde öncelikli projeler arasında resmen yer almamakla birlikte hükümetin "Kanal projesi"ni kimi rant yatırımları için bir örtü olarak değerlendirmeyi sürdürdüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın video kaydından ortaya çıkıyor.

(AEK)