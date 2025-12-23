Özgür Özel: İktidar kendi krizlerini yakar topu gibi birbirine atıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te partisinin 2025 yılının son grup toplantısında yaptığı konuşmada uyuşturucu operasyonlarından ekonomi politikalarına, dış politikadan iktidar içi çekişmelere kadar birçok başlıkta sert eleştiriler yöneltti. Uyuşturucuyla mücadelede asıl sorumluların bilinçli biçimde korunup kollandığını söyleyen Özel, iktidarın kendi içindeki güç savaşlarına dikkat çekti.

Konuşmasına yıl değerlendirmesiyle başlayan Özel, son dönemde yaşanan kayıplara değinerek, “Geride bıraktığımız yılı maalesef ağır sorunlar altında geçirdik. Zulmü de gördük, darbeyi de yaşadık. En yakınlarımızın kayıplarıyla sınandık. Bugün burada bir yılın muhasebesini yapmak ve yeni yıla girerken umutları tazelemek için bulunuyoruz” dedi.

"Uyuşturucu baronları nerede?"

Uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bölümde Özel, konuşmasını uzun bir blok halinde şöyle sürdürdü:

“İlkokulun önüne kadar uyuşturucunun geldiğini duydum. Bir şey yapmak için ünlülerin de isimlerinin olması gerekiyormuş. Bu ülkede bilinen kişileri polisle götüreceksin, 15 gün boyunca bunun yayınını yapacaksın, üçüncü gün çıkacak, 15’i temiz çıkacak. Peki o zaman temiz çıkan insanın çevresindeki hali ne olacak? Bu temiz çıkan insanlar da bir şekilde AK Parti’ye muhalif tweet atmış insanlar olacak. Bunun torbacısı yakalanıyor içeride. Kullanıcısı yakalanıyor içeride. Temini kolaylaştıran içeride. Bu uyuşturucunun baronu yok mu baronu? Bu uyuşturucu baronları nerede? Menşe ülke belli; Kolombiya’dan kalkmış. Gelen gemi belli. İstihbarat alınmış. Vardığı liman belli. El konulan uyuşturucu belli. Çünkü bunu namuslu gümrükçüler, ihbar alan namuslu narkotikçi polisler yapmış. Peki bunu getiren, o gemilerle gemiciklerle getiren, bu uyuşturucunun lanet olası baronunu koruyanlar kim? Nerede o baron? Nerede o baron?”

"Böyle işin şakası olmaz"

Özel, bu tablonun ardından iktidar cephesinde yaşanan gerilimlere işaret ederek konuşmasını kesmeden şöyle devam etti:

“Herkesin bildiği bir gerçeği şimdi iktidar cephesi güç savaşlarıyla, yakar topu birbirlerinin tarafına atmaya başladı. Küçücük küçücük bitlerle uğraşıyorlar. Pire torbası olmuş bir hayvan var ortada; nerede o? Böyle işlerin şakası olmaz. Biz böyle kirli istihbaratların tarafı olmadık. AK Parti kaynaklarından bize iletilen bilgileri alıp gizli kapaklı yerlerde konuşmadık. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ilettik. Gitsinler, baksınlar.”

Dış politika ve güvenlik başlığında ise Türkiye’nin ciddi bir zafiyet yaşadığını savunan Özel, konuşmasını aynı bütünlükle sürdürdü:

“Adalet ve Kalkınma Partisi’nin dış politika beceriksizliği artık Türkiye’de her bir vatandaşı tehdit eder durumda. Başınıza her an bir Rus İHA’sı düşebilir. Ankara’ya kadar kontrolsüz İHA geliyor. Balıkesir’e düşüyor, Kocaeli’ne düşüyor; utanmıyorlar, düşürdük diye seviniyorlar. Düşmeyenleri ne yapacağız? 13 yıldır tek bir savaş uçağı alamadık. S-400 meselesi yüzünden F-35 projesinden atıldık, paramızı da vermiyorlar. Şimdi yalvar yakar aldıkları S-400’leri geri vermek için yalvar yakar oldular. Putin tepemizde rutin şekilde İHA uçuruyor arkadaşlar.”

Ekonomi ve bütçe görüşmelerine değinen Özel, iktidarın yönetme kapasitesini kaybettiğini savunarak sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Artık karşımızda bir iktidar partisi yok, müstakbel bir muhalefet partisi var. İktidar perspektiflerini kaybetmişler. Yönetme kabiliyetlerini kaybetmişler. 19 Mart’ta yaşananların bu ülkeye maliyeti 160 milyar dolar. Emekliye lazım paranın 70-80 katı. Bu darbe olmasaydı bugün kıymanın fiyatı bu kadar artmayacak, maaşlar bu kadar erimeyecekti.”

Konuşmasının sonunda demokrasi vurgusu yapan Özel, çağrısını tek bir blok halinde tamamladı:

“Benim umudum ne bir milletvekilindedir ne bir genel başkandadır. Benim umudum Anadolu’nun, Trakya’nın irfan sahibi insanındadır. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, herkesi demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyorum. Bu tek adam rejiminin hepimize yaptığını görmeden bu ülke düzelmez.”

(EMK)