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Yayın Tarihi: 1 Temmuz 2025 16:18
 ~ Son Güncelleme: 1 Temmuz 2025 16:38
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Özgür Özel: Hepiniz susarken Mavi Marmara’ya destek karikatürü çizen LeMan’dır

“Hz. Muhammed’e saygısızlığa da izin vermem, ama yapılmamış bir saygısızlık üzerinden o toplumsal linçe de sessiz kalmam.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özgür Özel: Hepiniz susarken Mavi Marmara’ya destek karikatürü çizen LeMan’dır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, LeMan dergisine yönelik saldırı ve gözaltılar hakkında yaptığı açıklamada dergiye sahip çıktı, kamuoyunu metanetli ve sağduyulu olmaya davet etti.

Özel, derginin geçmişte Filistin’e destek verdiğini belirterek Mavi Marmara olayındaki duruşlarını, İsrail'e karşı ekonomik boykotu ele alan kapaklarını hatırlattı. Derginin insani değerleri önceleyen yayın çizgisi olduğunu söyledi.

Açıklamasında toplumun kutuplaştırılmasına karşı uyarılarda bulunan Özel, geçmişte Madımak Katliamı’nı da anımsatarak şunları söyledi:

…Aldım ve karikatüre baktım. Kolayı şu: Karikatüre bakmadan, buzlanmış yerlere bakarak, ‘Efendim peygamber efendimize bunu diyenleri ben de kınıyorum’ demek işin kolayıdır. Yapabilirim, yapabiliriz. Birilerinin peşine takılabiliriz. Özgür Özel olarak baktığımı ve gördüğümü söylüyorum.

Buradan vicdan sahibi muhafazakarlara, muhafazakar cemaatin, muhafazakar camianın kanaat önderlerine, yazarına, çizerine, hatta karikatüristlerine sesleniyorum: Dönün bir bakın. Ben baktığımda Gazze’de bombardıman altında hayatını kaybetmiş kanatlar takılmış bir melek görüyorum. Başında haresiyle, kanadıyla. Bir başka öldürülmüş, bir başka bombanın öldürdüğü bir melekle karşılaşıyor. Gökyüzünde tanışıyorlar. Diyor ki ‘Selamünaleyküm, ben Muhammed.’ Bunu Hz. Muhammed’i resmetmişler olarak söylüyorlar.

Hz. Muhammed peygamber katındadır, melek falan değildir. Orada Muhammed Gazze’de öldürülmüş, ismini sallallâhu aleyhi vesellem Hz. Muhammed’den alan bir çocuktur. Gökyüzünde karşılaştığı bir başka peygamberden adını alan bir başka çocuk, bir başka Gazzeli’dir.

Doğduğunda bebek, öldüğünde kaç yaşında olursa olsun peygamberlerin adını alanlar burada ölüyor diye resmedilmiş ve bu şekilde açıklanmış bir karikatürdür.

Hepiniz susarken Mavi Marmara’ya destek karikatürü çizen LeMan’dır. O LeMan hepiniz susarken, İsrail’e ticarete karşı cephe alan LeMan’dır. O LeMan motokurye Samet’i kapak yapmış ve Samet’in kardeşine destek olmuş LeMan’dır. LeMan’ın üstünde tepinerek hakikati ezemezsiniz.

Eğer ki Hz. Muhammed’e bir saygısızlık varsa ona karşı çıkarız. Geçmişteki Meclis tutanaklarına bakın… Manisa’dakilere sorun… Yasamızı birlikte tuttuğumuz, orucumuzu birlikte açtığımız, bayram namazını birlikte kıldığımız Manisalı muhafazakarlar şahidimdir ki; Hz. Muhammed’e saygısızlığa da izin vermem, ama yapılmamış bir saygısızlık üzerinden o toplumsal linçe de sessiz kalmam. Herkes doğru yerde durmayı bilecek.

Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi bugün sizinle birlikte ‘Bu saygısızlıktır, lanetliyorum…’ Oradan çıkacak her olay, yarın 2 Temmuz, Madımak’ın yıldönümü. Öyle Madımak’taki canların üzerine hunharca yürüyenlerin, hedef gösterenlerin, ‘Allahsızlar, dinsizler’ diye saldıranların Türkiye’ye neyi yaşattığı ortadadır. Herkesi metanete, aklı selime, doğru yerde durmaya davet ediyorum.”

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Leman Leman dergisi özgür özel
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