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Yayın Tarihi: 26 Nisan 2025 17:41
 ~ Son Güncelleme: 26 Nisan 2025 17:51
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Özgür Özel: Hepimiz biliyoruz ki mesele yolsuzluk değil, Kanal İstanbul

Özgür Özel Mersin'deki konuşmasında İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonla ilgili "Hepimiz biliyoruz ki mesele yolsuzluk değil, mesele Kanal İstanbulsuzluk. Kanal İstanbul yoksa Tayyip Erdoğan yok." dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özgür Özel: Hepimiz biliyoruz ki mesele yolsuzluk değil, Kanal İstanbul

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel Mersin’de, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başladığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinden bir yenisini yaptı.

Özel’in gündeminde İmamoğlu ve bugün İBB’ye yapılan ikinci dalga operasyon vardı. “Neredeyse 40 gün oldu. Ekrem Başkan ve arkadaşlarımız hakkında bir tek iddialarını ispat edemediler diyen Özel, “Baskıyla, tehditle yalancı tanıklar aranıyor. Gizli tanıkların Meşe, Çınar, Ladin diye üç tane odunun attığı iftiraları ne MASAK Raporu’na doğrulatabildiler, ne bir tek kanıt bulabildiler” dedi. Halen iddianame hazırlanmamasına tepki gösterdi.

Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Eğer savcına güveniyorsan, arkasına geç. Ben Cumhurbaşkanı adayıma, Ekrem Başkan’a güveniyorum, tam arkasındayım. Eğer iddialarına güveniyorsan, TRT’yi açalım. Senin savcın soruları sorsun, benim Başkanım canlı yayında yargılansın. Görelim bakalım kim dürüst, kim iftiracı? Var mısın?” diye seslendi.

Ardından da “Erdoğan’a bütün milletin önünde bir büyük teklifte bulunuyorum. Ve siyaset tarihinin, siyasetimizin en büyük karşı karşıya gelmesini, düellosunu teklif ediyorum. Canlı yayında yargılama olacak, sonra Türkiye’nin bütün anket şirketlerinin ortalamasını alacağız. Eğer Ekrem İmamoğlu’nun suçluluğuna millet ikna olursa siyaseti ben bırakıyorum. Olmazsa sen bırakmaya var mısın?” diye konuştu.

“Kanal İstanbul ihanetini raftan indirdiler”

Özel daha sonra konuyu bugün 53 kişinin gözaltına alındığı İBB’ye yönelik ikinci operasyona getirdi. Gözaltıların gerekçesi olarak Kanal İstanbul’u işaret etti:

"Ekrem Başkan hapse atıldıktan hemen sonra Kanal İstanbul ihanetini hemen raftan indirdiler. İstanbul’un muhafızı Ekrem Başkan Silivri’deyken Arap televizyonlarının reklamlarına Recep Tayyip Erdoğan başrolde çıktı. Kanal İstanbul manzaralı evler, Türkiye pasaportu, pasaportu garantili evler… Erdoğan Katar’daki Arap şeyhlerine güzel daireler vaat ediyordu. Bunu gören İSKİ itiraz etti. İSKİ’nin Genel Müdürü Şafak Baş, Ekrem Başkan’a gitti, ziyarette bulundu, bilgi notlarını sundu.

Kendisi, Genel Müdür Yardımcısı ve İmar Daire Başkanı, Kanal İstanbul için yapılan inşaatları, öyle dedikleri gibi yoksulun, yoksullar için yapılan konut falan değil, Kanal İstanbul inşaatı için yapılan bütün işleri gördü ve bunların kaçak olduğu için TOKİ’ye bunlar hakkında yıkım kararı verdiğini bildirir yazıyı dün yolladı.

Bugün gazetelerde, muhalif gazetelerde bu haber var. Ve bu sabah 40 gün önceki operasyonda adı olmayan, hakkında hiçbir iddia olmayan İSKİ’nin Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve İmar Daire Başkanı şafak baskınıyla gözaltına alındılar.

Hepimiz biliyoruz ki mesele yolsuzluk değil, mesele Kanal İstanbulsuzluk. Kanal İstanbul yoksa Tayyip Erdoğan yok. Onun için saldırıyorlar arkadaşlarımıza.”

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu İBB operasyonu
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