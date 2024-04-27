Özgür Özel: "Hem müzakere hem mücadele"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" sözlerine yanıt verdi. Özel, "Müzakere de eden mücadele de eden bir siyaset için yola çıktık" dedi.

CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Özel'in Erdoğan ile görüşmede yer konusuna öncelik vermeyeceklerini Erdoğan nereyi gösterirse orada görüşeceklerini söylemesinin ardından sosyal medya hesabından "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!" diyerek görüşmeye karşı tutum almıştı.

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CHP TBMM Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da önceki gün TBMM'deki basın toplantısında "Biriyle oturup toplantı yapmak, onu bir görüşmeye davet etmek ya da onun görüşmesine icabet etmek, onunla mücadele etmemek anlamına gelmiyor." diye yanıt vermişti.

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Özgür Özel polemiği sürdürdü:

"Yepyeni, dinamik, sonuç alan siyaset"

Özgür Özel, yerel seçimi partisinin kazandığı Denizli ziyaretinde yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine göndermede bulunarak, "Vatandaşın gündemi olmayan hiçbir gündemle meşgul olmayacağım. Birileri istedi diye onlarla kavga etmeyeceğim. Gündemi değiştirmelerine izin vermeyeceğim. Müzakere de eden mücadele de eden yepyeni, dinamik sonuç alan bir siyaset için yola çıktık." dedi.

Özel, CHP'nin farklı bir döneme girdiğini belirttiği konuşmasında gündeminin "birilerinin kaybettiği siyasi mevzileri kazanmaları için, kaybedecekleri koltuklara çare bulmak için yaratacakları suni gündemler [olmadığını]" söyledi.

(AEK)