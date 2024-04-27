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Yayın Tarihi: 27 Nisan 2024 00:33
 ~ Son Güncelleme: 27 Nisan 2024 17:14
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KILIÇDAROĞLU İLE "ERDOĞAN POLEMİĞİ"

Özgür Özel: "Hem müzakere hem mücadele"

Özel, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'la görüşme girişimine yönelik "Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir" itirazına, şahsen yanıt verdi: "Birileri istedi diye onlarla kavga etmeyeceğim."

Denizli

Denizli
Görseli Büyüt
Özgür Özel: "Hem müzakere hem mücadele"
Özgür Özel, Denizli CHP İl Başkanı'nın kullandığı scooter ile Belediye'ye giderken/

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" sözlerine yanıt verdi. Özel, "Müzakere de eden mücadele de eden bir siyaset için yola çıktık" dedi.

CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Özel'in Erdoğan ile görüşmede yer konusuna öncelik vermeyeceklerini Erdoğan nereyi gösterirse orada görüşeceklerini söylemesinin ardından  sosyal medya hesabından "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!" diyerek görüşmeye karşı tutum almıştı.  

Kemal Kılıçdaroğlu: "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!"
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZEL'E GÖNDERME
Kemal Kılıçdaroğlu: "Bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!"
25 Nisan 2024

CHP TBMM Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da önceki gün TBMM'deki basın toplantısında "Biriyle oturup toplantı yapmak, onu bir görüşmeye davet etmek ya da onun görüşmesine icabet etmek, onunla mücadele etmemek anlamına gelmiyor." diye yanıt vermişti.  

"CHP sıkılı yumruklarla değil akılla ve rahat bir yürekle önündeki döneme bakıyor"
GENEL MERKEZNDEN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT
"CHP sıkılı yumruklarla değil akılla ve rahat bir yürekle önündeki döneme bakıyor"
25 Nisan 2024

Özgür Özel polemiği sürdürdü: 
"Yepyeni, dinamik, sonuç alan siyaset"

Özgür Özel, yerel seçimi partisinin kazandığı Denizli ziyaretinde yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine göndermede bulunarak,  "Vatandaşın gündemi olmayan hiçbir gündemle meşgul olmayacağım. Birileri istedi diye onlarla kavga etmeyeceğim. Gündemi değiştirmelerine izin vermeyeceğim. Müzakere de eden mücadele de eden yepyeni, dinamik sonuç alan bir siyaset için yola çıktık." dedi.

Özel, CHP'nin farklı bir döneme girdiğini belirttiği konuşmasında gündeminin "birilerinin kaybettiği siyasi mevzileri kazanmaları için, kaybedecekleri koltuklara çare bulmak için yaratacakları suni gündemler [olmadığını]" söyledi. 

(AEK)

özgür özel Kemal Kılıçdaroğlu CHP polemik
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