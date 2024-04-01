Özgür Özel: Hatay seçiminde, milli irade gaspı söz konusu

Hatay’da resmi olmayan sonuçlara göre, bu sabah itibariyle tüm sandıklar sayıldı.

AKP’nin Büyükşehir Belediyesi adayı Mehmet Öntürk yüzde 44.47, CHP’nin adayı Lütfü Savaş yüzde 43.97 oy aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 03.14’te X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, doğrudan Hatay Valisi’nin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik, Hatay halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız” diye yazdı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla “Değerli hemşehrilerimiz, rakibimiz kazandığını iddia ediyor ama biz sandıkta aldığımız bu seçimi algılara heba edemeyiz. Öndeyiz ve seçimi kazanıyoruz. Hiç kimse bu konuda bir şüpheye düşmesin” açıklamasını yaptı.

(AS)