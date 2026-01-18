Özgür Özel Hatay'da: "Deprem konutlarının senedinde faiz maddesi var, Erdoğan çıksın, faiz alınmayacak desin."

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay’da gerçekleştirilen Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’ne katıldı. Özel, Hatay’da konteynerde hizmet vermeye devam eden CHP İl Örgütünü de ziyaret etti.

Özel, mitingdeki konuşmasında Hatay’ın son yerel seçimde kaybedilmesinin bir başarısızlık olduğunu teslim ederek hem örgütsel hem siyasal bir özeleştiriyle “Hatay’ı ilk seçimde geri alma” hedefiyle siyaset yürüttüklerini söyledi. Hatay’ı CHP tarihi ve Atatürk vasiyetiyle de sembolik bir “emanet” olarak niteledi.

"Hatay'da bizim bir hikayemiz var, kimse unutmasın" “Bu şehri önceki dönemlerde büyükşehir olduğundan beri üç dönemin ikisinde kazandık. Son seçimlerde Hatay’da talihsizlikler yaşadık. Hatalar yaptık ve 31 Mart zafer gecesinde elimizde olan tüm belediyeleri kazanırken, üstüne büyük şehirler kazanırken, 21 il kazanırken Türkiye’nin yüzde 65’ini kazanırken, maalesef Hatay’ı kaybettik. Hatay’ın bize en çok ihtiyacı olan zamanda evet çok küçük bir farkla, evet hile ile desiseyle, itirazlar dinlenmeden, adeta oylar, irade çalındı ama oraya kadar bırakmamak lazımdı. Açık farkla, bütün Türkiye’de olduğu gibi kazanmak lazımdı.” “Hatay’ı duyduk, kusurumuzu bildik. Bundan sonrası için ilk seçimde Hatay’ı bir daha bırakmamak üzere Hatay’a sarılmaya geliyoruz. Kimse unutmasın, bu şehirde bizim bir hikâyemiz var. Hatay partinin ilk Genel Başkanının, ülkenin ilk Cumhurbaşkanı’nın şahsi meselesiydi. Bu bize Atamızdan vasiyet, emanettir.”

Özel, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın AYM kararına rağmen cezaevinde tutulmasını “Hatay’ın sandık iradesine saldırı” olarak nitledi. Hatay’ın Türkiye’ye katılış tarihini “sandık”la lişikilendirerek “sandığa direnenlere” sert politik eleştiriler yöneltti.

"Hatay'ın vekili Can Atalay'ı hapiste tutanlara yazıklar olsun" “[…] bugün Hatay’da seçildiği halde görevine getirilmeyen birisi var. Hatay Milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Silivri zindanında tutuluyor. Şu kadarını söylemek isterim; Kimi tutuyorlar? Hataylının seçimde sandıkta oy verip, ‘Beni o temsil etsin’ dediği kişiyi tutuyorlar. Bunu nerede yapsanız ayıptır.” “Sandığı kurmuş, oyunu vermiş, kararını vermiş ve kendi devletini lav edip Türkiye Cumhuriyeti devletine sandık yoluyla katılmış Hatay’ın, sandıktan çıkan vekilini hapiste tutanlara yazıklar olsun. … sandığa direnenlere ‘Yazıklar olsun’ diyorum.”

CHP Genel Başkanı, depremde devletin güç ve kapasitesinin geç devreye girdiğini; iktidarın yıllarca topladığı vergiler ve özel olarak deprem vergisine karşın hazırlıksız olduğunu savundu. İktidarın deprem anı ve sonrasındaki uygulamalarını “IBAN gönderme” ve “çadır satma” ile simgeleştirerek, bu politikaların meşruiyet krizinin göstergeleri olduğunu söyledi.

"Millete parayla çadır sattılar" “21 yıl tek başına iktidar olacaksın, vatandaştan 3 trilyon dolar vergi toplayacaksın. 40 milyar dolar deprem vergisi olacak. Ve o gece geldiğinde memleket hazırlıksız olacak, yerle bir olacak ve bundan senin dışında herkes sorumlu olacak.” “Millet yardım beklerken IBAN gönderen bunlardı. Millet sokaktayken parayla çadır satan bunlardı. … Bunlar orduyu üç gün bekletti mi? Parayla çadır sattı mı? Depremzedeye IBAN attı mı? 40 gün sonra bile çadır sıraları, kuyrukları var mıydı?”

Özgür Özel verilerle Erdoğan’ın “1 yılda 650 bin konut” vaadini tutmadığını iddia etti: Hâlâ yüz binlerin konteynerde yaşamasının bu vaadinin tutulmayışının somut göstergesi olduğunu söyledi. “Branda/pano/devlet gücü” vurgusuyla sahadaki sorunları örtüp “Halkla İlişkiler” çalışması yaptığını ifade etti.

"1 yılda 650 bin konut dediler, 3 yılda ancak yüzde 70'ini verdiler" “Erdoğan çıktı ve dedi ki ‘Devlet sözü veriyorum, milletime devlet sözü veriyorum. Bir yıl içinde 650 bin konutu biz teslim ederiz.’ … Bir yılın sonunda sözünün yüzde 2,7’sini, iki yılın sonunda sözünün yüzde 30’unu, üç yılın sonunda sözünün yüzde 70’ini tutabildi.” “Şu anda bile yüzde 30’u evine sokamamış olanlar… ve şu anda 11 ilde diğer illerle birlikte 271 bin kişi konteynerde yaşarken, Hatay’da 155 bin kişi konteynerde yaşarken; brandayla, taşımayla ve devlet gücüyle buraya gelip de atana, tutana cevabımız; hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan.”

Özgür Özel, deprem konutlarının halka bedava verilmediğini; boş senet imzalatıldığını ve sentelerdeki faiz maddesi üzerinden depremzedede gelecek için borç/faiz kaygısı yaratıldığını öne sürdü. Erdoğan’a “faiz alınmayacak” ilanı çağrısı yapma ve bunu Mecliste yasal güvenceye bağlama önerisi getirdi.

"Deprem yapılarından faiz almayacağını ilan et TBMM'den kanun çıkartalım" “Türkiye, herkes bilsin ki o konutlar bedava değildir. Depremzedelere parayla satılıyor. Boş senetlere… yapılan konutlar depremzedelere parayla satılıyor, doğru mu? Bunlar için boş senetler imzalatılıyor, doğru mu?” “Senetlerin üzerinde faiz maddesi var; dördüncü madde. Afet Kanunu ‘Alamazsın’ diyor ama senete faiz kısmını koymuş, boşluk bırakmış. … Erdoğan’a söylüyorum. İlk fırsatta çık ve de ki ‘Deprem konutlarından, dükkanından, rezerv alanından faiz almayacağız.’ ‘Bunu ilan ediyorum’ de, biz de Meclise kanun teklifini getirelim.”

Depreme yönelik hükümet tasarruflarını eleştirmeye devam eden CHP Genel Başkanı, “Ev verilmiş görünse bile” gerçek geçişin maliyeti (tadilat/aidat/fatura) yüzünden konteynerden çıkamayanları anlattı. Mücbir sebebin kaldırılmasını ve esnaftan vergi/SGK tahsilatının başlamasını deprem bölgesinde “erken normalleşme” diyerek eleştirdi ve TBMM'de hızlı paket çözümü önerdi.

"Esnafın 'mücbir sebebi'ni kaldırmayın" “Elbette bu kadar konut yapılmışken evine geçenlere hayırlı olsun. Ancak yüksek tadilat, tamirat işleri olduğunu duyuyoruz. Diğer taraftan aidat sorununu biliyoruz. Dükkanı olmadığı için, işi olmadığı için elektrik, su, aidat, tamirat işlerinden dolayı ev gösterilse de konteynerden ayrılamayanları biliyoruz.” “Esnafın mücbir sebebini kaldırıyorsunuz. Van’da altı yıl sürmüştü. Bu kadar büyük depremde üç yılda mücbir sebep bitti. Şimdi esnaftan vergi almaya, SGK almaya kalkıyorsunuz. … Bu sorunların hepsinin teker teker yazılıp, Mecliste hızlı şekilde çözülmesi lazım.”

Özel, depremde hayatlarını kaybedenlerin geride kalan ile yakınlarının hâlâ kayıplarını aradıklarını, depremzedelerin adalet beklemeye devam ettiklerini vurguladı. Sorumluların yargı önüne çıkarılmadığını, idarenin kusurunun sınırlandırıldığı ve sorumluların kaçırıldığı iddiasıyla adaletin tıkandığını söyledi. Deprem affı girişimlerine karşı teyakkuz çağrısı yaptı.

"Sorumlu görevliler yargıdan kaçırılıyor" “Bir yandan halen daha kayıpları olanlar var. … Onlar ‘Hiç olmazsa bir mezarımız olsun’ diyor. Kayıplarını bulanlar adalet peşinde. Deprem davaları üç yıldır adalet arıyor. Bina çürük, kolon kesik, kamu görevlisi göz yummuş. Ama adalet süreci, yargı süreci sağlıklı ilerlemiyor. “Sorumlu görevliler yargıdan kaçırılıyor. İdarenin kusuru yüzde 25’le sınırlanıp hak arama mücadelesine ket vuruluyor. … Af Kanunu’nun içine deprem aflarını da sokacaklardı. Bunun için bütün dikkatimizle Hatay’ı, deprem illerini takip etmeye devam ediyoruz.”

Hatay’da sanayi altyapısının ayağa kalkmadığını; işyerlerinin teslim edilmediğini söyleyerek “konut kadar üretim altyapısı” vurgusu yapan CHP Genel Başkanı, tarımda mazot/ürün paritesiyle dramatik gelir kaybını anlattı ve deprem bölgesinde çiftçi borçlarına dönük kapsamlı af-yapılandırma öneriyor.

“Deprem bölgesine acil borç/finansman paketi” önerisi “Hatay’da işyerleri yıkıldı, yapılmadı. Antakya Sanayi Sitesi’nde 530 işyeri hasarlı, 35 ayda tek bir işyeri teslim edilmedi. Hatay Ayakkabıcılar Sitesi enkaza döndü, yeni site de ortada yok.” “Buradan açıkça söylüyorum. … deprem bölgesindeki çiftçiler için hemen ve derhal Bağkur, SSK, vergi borçları silinmeli, kredi kartı faizleri affedilmeli, tarım kredisi faizleri kaldırılıp anaparalar üç yılı ödemesiz beş yıla bölünerek bir kereye mahsus çiftçinin bu ihtiyaçları mutlaka karşılanmalıdır.”

Özgü Özel konuşmasında Hatay’da sağlık altyapısının da deprem sonrası yetersiz kaldığını sayılarla anlattı; konteyner koşullarında hizmet veren sağlık emekçilerine göndermeyle hızlı yatırım ve yeniden inşa çağrısı yaptı.

Hatay’da çok büyük bir sağlık krizi var "Türkiye’de sağlığın sorunları var. Ama Hatay’da çok büyük bir sağlık krizi var. Bir yandan Hatay’da 14 hastane yıkıldı, iki tane geçici hastane kuruldu. 56 Aile Sağlığı Merkezi yıkıldı, sadece beş tane ASM yapıldı.” “135 eczacı, 280 doktor konteynerlerde sağlık hizmeti vermeye çalışıyor. Bu sorunların da bir an önce çözülmesi lazım.”

Ulu Cami’nin yapımında CHP’li belediyenin rolünün idari/siyasal gerekçelerle engellendiğini, iktidarın “kredi sahipliği” üzerinden sembolik alanları kontrol etmeye çalıştığını iddia edien Özel, camiyi yapacaklarını söyledi.

"O Ulu Cami’yi yapacağız…” “Ödeneği hazır, kararları hazır. 20 ay boyunca ‘At imzayı’, ‘Atmam. Ankara’ya soracağım.’ ‘Ver izni.’ ‘Yapmam.’ Ulu Cami’nin minaresinin iznini bile yahu… Cami yapıyoruz, minaresinin iznini ekim ayının sonuna kadar vermediler.” “Sonra Erdoğan buraya gelmeden önce yazmışlar; ‘Hızlı ilerleyemediniz, sizden aldık bu işi.’ … ‘CHP, Ulu Cami’yi yaptı’ demesinler diye protokolü iptal etmiş… Buradan Erdoğan’a söylüyorum. O Ulu Cami’yi yapacağız…”

CHP Genel Başkanı konuşmasının sonuna doğru emeklilerin hayat pahalılığı altında ezilmelerini gündeme getirdi. Emekli maaşını “sefalet ücreti” olarak niteledi. Mecliste iyileştirme önergesi vereceklerini söyledi. Emeklilere “oylamayı izleyin, kim destek veriyor görün” diyerek Cumhur İttifakı'nın ücretler ve maaşlar üzerindeki baskısını sergiledi.

"En düşük emekli maaşını 28 bin TL'ye çıkartmak mümkün" “Şimdi önümüzdeki hafta Meclis’te görüşülürken ve iyileştirme önergesi vereceğiz. Eğer herkes sözünü tutarsa… hep birlikte oradayız. … Yani 20 bin lirayı, örneğin bir asgari ücrete, 28 bin liraya çıkartmak muhalefetin ellerinde. MHP ile birlikte.” “Buradan emeklilere sesleniyorum. Meclise iyi bakın, oturumu iyi izleyin. Kim size oy veriyor, kim arkanızda, yanınızda duruyor. Kim vermiyor görün. Emekliye oy vermeyene, artık Hatay’da selam vermeyin.”

Özgür Özel, konuşmasının sonunda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin hareket noktası olan19 Mart İBB ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yargı darbesini vurguladı. Seçmen iradesine darbe olarak nitelediği 19 Mart Operasyonunu, Saraçhane'deki halk muhalefetini hatırlattı ve darbenin bunun ekonomik maliyetini vurguluyor. Deprem illerinde saha çalışması sözü vererek bu illeri “algı operasyonlarına teslim etmeme” kararlılığını dile getirdi.

"Algı operasyonlarına sizi teslim etmeyiz" “19 Mart Türkiye’nin bir sonraki Cumhurbaşkanı’na, 19 Mart Türkiye’nin bir sonraki iktidarına yapılmış bir darbe girişimidir. 19 Mart seçmen iradesine yapılmış bir darbe girişimidir. … Vapurları bağladılar, köprüleri kaldırdılar. Ama … üniversite öğrencilerine ve seçtiğine sahip çıkan… İstanbullulara engel olamadılar.” “Cumhuriyet Halk Partisi olarak size şunu söylemek isteriz: Şartlar ne olursa olsun, ne sizden ne mücadeleden vazgeçeriz. Algı operasyonlarına sizi teslim etmeyiz. … Şubat ayının ilk haftası boyunca tüm deprem illerinde … sizinle birlikte olacağız. Ne Hatay’ı ne 6 Şubat’ı asla unutturmayacağız.”

(AEK)