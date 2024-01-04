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DÜNYA
Yayın Tarihi: 4 Ocak 2024 19:07
 ~ Son Güncelleme: 4 Ocak 2024 20:20
3 dk Okuma

CHP'NİN GÜNDEMİ "SİVİL DARBE GİRİŞİMİ"

Özgür Özel: "Halkın iradesine, Meclis iradesine sahip çıkacağız"

CHP Genel Başkanı Özel, Can Atalay kararıyla Yargıtay 3. Dairesinin Erdoğan'ın emriyle "sivil darbe girişimi"nde bulunduğunu ve "memleketin artık yönetilemez hale geldiğini" söyledi. Özel TBMM'yi 9 Ocak'ta özel gündemle toplantıya çağırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özgür Özel: "Halkın iradesine, Meclis iradesine sahip çıkacağız"
Özgür Özel facebook

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) 9 Salı günü, 15:00’te olağanüstü toplantıya çağırdı.

Özel ayrıca 14 Ocak 13:00'te Ankara, Tandoğan Meydanı'nda “Geleceğimize sahip çıkıyoruz” temasıyla düzenleyecekleri büyük mitinge tüm yurttaşların katılması için çağrıda bulundu.

Özel, Saat 18:00'de sona eren CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada meclisin yerel seçimler için aday gündemiyle toplanmasının planlanmasına karşın bugünkü tek gündemin "sivil darbe girişimi” olarak nitelediği Yargıtay'ın Can Atalay kararı olduğunu belirtti. Adayların ise 8 Ocak'taki PM toplantısında açıklanacağını söyledi. 

"Gezi davası Erdoğan'ın siyasi kin davasıdır" 

Özel, konuşmasında "Bugün Can Atalay serbest kalmış olsaydı da [...]  Tayfun Kahraman, Osman Kavala, Mine Özerden ve Çiğdem Mater’in Recep Tayyip Erdoğan’ın açık talimatıyla yeniden yargılanıp, yine hiçbir delil olmadan tamamen hukuka aykırı bir şekilde cezalandırıldıkları gerçeği değişmeyecekti. Gezi Davası, Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi kin davasıdır. Gezi Davası, Erdoğan’ın kendisini meşrulaştırmak için suçsuz insanları içeride tuttuğu bir davadır," dedi. 

"Anayasanın 153. Maddesi yok sayıldı"

CHP Genel Başkanı, Can Atalay'ın kuralların gerektirdiği biçimde aday olduğunu ve "[isminin] birleşik oy pusulasına devlet tarafından yazıl[dığını]" hatırlattıktan sonra "Ama birileri Can Atalay’a ve onu seçenlere, ‘Siz bilmezsiniz ama onun talimatıyla biz biliriz’ demiştir. Can Atalay 600 milletvekilinin oyları ile İnsan Hakları Komisyonu’na seçilmiştir ama birileri, ‘Hadi oradan, siz bilmezsiniz ama onun talimatıyla biz biliriz’ demiştir. [...]"  dedi.

"Mesele yalnızca Can Atalay değil, Anayasanın 153’üncü maddesinin yok sayılması meselesidir." 

"Erdoğan darbe girişiminin başında olduğunu itiraf etti"

Özel, Erdoğan'ın "kendisini bu Anayasanın da üzerinde gör[düğünü] ve "153’üncü maddeyi yırtıp at[tığını]" söyledi: "Onun adına bunu beş hakim yapmıştır. Erdoğan, Anayasayı ortadan kaldırmaya çalışan bu darbe girişiminin başında olduğunu itiraf etmiştir." 

CHP Genel Başkanı  sonuçta "hepimizin meşruiyetini[n] tartışmaya aç[ıldığını]" ileri sürdü ve "Gücün zehirlediği bu şahıs ve bu şahsa destek veren yapı, memleketi artık yönetilemez bir hale getirmiştir. Memleket muz cumhuriyetine dönüşmüştür." dedi.   

"Ülkenin geleceğine sahip çıkıyoruz"

Özgür Özel, "Halkın iradesine, Meclis iradesine sahip çıkaca[klarını] söyledi: "Demokrasiye, memlekete, Hatay’a, Türkiye’ye, bu ülkenin geleceğine sahip çıkıyoruz." dedi

"Anayasal düzene karşı işlenen suçla mücadele etmek için hukuki ve siyasi hiçbir adımdan kaçınmayaca[klarını] dile getiren Özel, atacakları adımları sıraladı:  

▶ CHP olarak, bu suçu işleyen İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında, Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesinin ilgili üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız. 

▶ Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun beş hakim için görevden el çektirme kararını almalarının Anayasal görevleri olduğunu hatırlatıyoruz.

▶ Bu hukuk tanımazlığa, bu Saray’dan cesaretle yapılan cellatlığa Yargıtayın tüm üyelerinin dahil edilmesini kabul etmiyoruz. Yargıtay Genel Kurulu çıksın, ‘Bu karar hukukidir’ desin. Beş tane celladın hukuk katletmesine, geleceğimizi karartmasına sessiz kalmayacağız. 

Özel, 9 Ocak 2024 Salı günü saat 15.00’te TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdıklarını ve TBMM'deki  muhalif partilerin bu çağrıya karşılık verdiğini söyledi. Ayrıca 14 Ocak 13:00’te, “Geleceğimize sahip çıkıyoruz” sloganıyla Tandoğan Meydanı'nda düzenleneyecekleri mitinge tüm yurttaşların katılması çağrısında bulundu.

özgür özel CHP Can Atalay kararı Anayasa Mahkemesi Yargıtay sivil darbe
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