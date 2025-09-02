Özgür Özel: "Gürsel Tekin'i ihraç ettik"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin İstanbul yönetiminin görevden alınması sonrasında Halk TV'de canlı yayına katıldı.

İstanbul İl Örgütü Başkanlığına mahkeme tarafından "kayyım" olarak CHP eski milletvekili Gürsel Tekin'in tayin edilmesine tepki gösteren Özel, Tekin'in partiden istifa ettiğini açıkladığı halde etmediğinin anlaşıldığını ve Kayyımlığı kabul ettiği için kendilerinin Tekin'i CHP'den ihraç ettiklerini açıkladı. Bu görevi kim kabul ederse onları da ihraç edeceklerini söyledi.

Özel'in gazeteciler Fikret Bila, Kürşad Oğuz ve Sinem Fıstıkoğlu'nun sorularını yanıtladığı program sürüyor. Özel geride kalan bölümde mahkeme kararı konusundaki görüşlerini ve Merkez Yürütme Kurulu'nda aldıkları kararları açıkladı.

"9 mahkeme reddetti 10’uncuda tutturdular"

CHP Lideri, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararıyla İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetim kurulunun görevden alınması ve İstanbul İl Örgütü yönetimine geçici olarak Gürsel Tekin Başkanlığında Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'ı atamasının ardından "Bu 10. denemeydi. 10. denemede tutturdular diye özetleyeyim." dedi.

Özel, "Ankara'da altı, İstanbul'da dört tane dava var. Bu dava, dört davanın bir bileşimi. Ankara'da da altı davanın bir bileşimi bir dava yürüyor. Asliye Hukuk Mahkemelerine başvuruyorlar ve diyorlar ki, işte 'İstanbul İl Kongresi'ni iptal edin.' ya da 'CHP'nin kurultayını iptal edin.' ve 'Tedbir kararı verin.' Yani mahkemeyi daha görmeden, görevdekileri uzaklaştırın. Bunu bugüne kadar dokuz ayrı Asliye Hukuk Mahkemesi'nin başkanı reddetti." dedi.

Özel mahkemelerin red gerekçelerinin "tedbir kararının doğrudan sonuç doğurması olduğunu" anlattı. Bu şekilde yargılama başlamadan Kongerinin iptalinin hukuken gerçekleştirlemeyeceğinden ötürü mahkemenin talebi geri çevirmesinden sonra davanın yeri olmayan İstanbul'da Savcı Akın Gürlek'in girişimiyle bulunan onuncu Asliye Hukuk Mahkemesine bu kararın aldırıldığını söyledi.

Özel: "Kararı tanımıyoruz"

Özel, hukuken neler yapılacağı tartışmasının detaylarını hukukçulara bırakacaklarını ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak hukuken yapılması gereken her adımı atacaklarını söyledi.

"Hukukçu arkadaşlar bakıyorlar. Örneğin, mahkemeye itiraz edilecek elbette. Mahkemenin kararına istinafta itiraz edilecek elbette. Ama bir yandan bu mahkemenin yaptığı bu iş Türkiye'de seçim hukukunu askıya alıyor." dedi.

Özel kararın CHP'yi durduramadakları için verildiğini söyledi. "Biz ekonomiyi düzeltemeyeceğiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ni yenemeyeceğiz. Her şeyi göze alalım ve CHP'yi ortadan kaldıralım." Böyle bir niyetleri var." dedi ve "Bu millet savaş meydanlarında kurulmuş partiyi Asliye Ceza Mahkemelerinde sana kapattırır mı veya işlemez hale getirtirir mi? Yüzün tutuyorsa kapatma davası aç." diye meydan okudu.

Gürsel Tekin'in ihracı

Olağanüstü MYK toplantısında mahkeme kararı sonrasındaki durumla ilgili olarak aldıkları kararlarla ilgili soruya yanıt olarak Özel, "mahkemenin verdiği kararın yok hükmünde" olduğunu vurguladı ve mitinglere devam edeceklerini söyledi.

Kayyum olarak atanan Gürsel Tekin hakkında da konuşan CHP Lideri Özgür Özel, daha önce istifa ettiği söyleyen ancak herhangi bir dilekçe vermediği ortaya çıkan Tekin'i partiden ihraç ettiklerini söyledi. Öte yandan Özel, görevi kabul edecek olanları da partiden ihraç edeceklerini söyledi.