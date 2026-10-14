Özgür Özel: Geri adım atmayacağız, yeni mecralarla bu cendereden çıkacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB davasını takip etmek üzere Silivri’deki mahkeme salonuna geldi. Duruşma öncesinde basına açıklamalarda bulunan Özel, Halk TV’ye kayyum atanmasına ve davadaki sürece tepki göstererek şunları söyledi:

“Hem Ekrem İmamoğlu 98 gün sonra savunma yapabilecek hem diğer taraftan Halk TV'ye kayyum atandı. Bu sabah erken saatlerde arkadaşlardan haberi aldık. Muhalefetin sesini duyuran birkaç televizyona kayyum atanıp kapatılmasını bekliyor muyduk? Bekliyorduk. Halk TV'ye kayyum atarlar mı? Atarlar. Ne zaman atarlar? En sona geldiklerinde artık onu da yaparlardı. Bu hükümetin en sona geldiği anlaşılıyor artık. O kadar çaresizler ki fon meselesinin doğru düzgün tartışıldığı, milletin bilgilendirildiği bir noktada bu alanları tamamen kapatmak istiyorlar. Daha dün şunu gördük: İktidar seçmeni muhalefet televizyonlarını ilk kez bu kadar yüksek oranda izliyor. Neden? Olan bitenden rahatsız. Ne oluyor diye dönüp Halk TV'ye bakıyor, Sözcü TV'ye bakıyor, Koza TV'ye bakıyor."

"Korkak olan onlar"

Daha sonra İmamoğlu'nun bugün yapacağı savunmaya değinen Özel, şöyle devam etti:

"Burada savunma hakkı engelleniyor. Temmuz'da izin vermediler, Ağustos'ta izin vermediler. Bugün ilk kez Ekrem Bey 589 gün sonra savunma hakkını kullanacak. Bu sabah Halk TV'yi kapatıyorlar. Bu iktidarın tükenmişliğinin, çaresizliğinin ve acziyetinin göstergesidir. Kimse 'İktidar güçlü, Tayyip Erdoğan güçlü, bakın Halk TV'yi de kapattı' diye bir umutsuzluğa kapılmasın. Acz içinde olmayan, dünyanın en güçlü ülkelerini, en güçlü demokrasilerini, en güçlü liderlerini düşünün... Buna tenezzül edenlerin sonu gelmiştir, bitmiştir.

Halk TV'deki bir yayına katlanamayan; 'Susturayım ki fon meselesi tartışılmasın, susturayım ki İmamoğlu'nun savunması duyulmasın, susturayım ki muhalefet sesini duyuramasın, susturayım ki Özgür Özel konuşacak mecra bulamasın' noktasına geldiyse bir iktidar, o bitmiştir. Birilerinin sonu geldi. Biz daha yeni başlıyoruz arkadaşlar, kimse moralini bozmasın! Gün içinde Halk TV ile dayanışmamızı göstereceğiz. Bunun dışında diğer muhalif kanallardan, yeni kanallardan ve sosyal medya üzerinden yeni imecelerle yeni mecralar kurarak biz bu cenderenin içinden çıkacağız.

Halk TV'de çalışan arkadaşlarımıza, Halk TV'nin yönetimine ve sahibi Cafer Bey'e geçmiş olsun diyorum. Bütün gücümüz, desteğimiz ve mücadelemiz onlarla birlikte. Herkes şunu bilsin: Hiçbir şey kolay olmayacak. Ben bir gün çıkıp 'Tamam oldu' diyeceğim. Ne zaman biliyor musunuz? Seçim sonuçlarında açık ara önde olduğumuz o gece 'Tamam oldu, başardık' diyeceğim. O güne kadar zorlanacağız, acı çekeceğiz, zulüm göreceğiz. Belki başımıza çok kötü şeyler gelecek ama teslim olmayacağız.

Bakın bugün Saray rejimi bize karşı öne geçmedi, gol falan atmadı. O başka bir tabela, orada zaten kendilerince 50 tane gol attılar. Siz şuna bakın: Milletin gönlündeki tabelada millet seçimi bekliyor mu? Bunların değişmesini istiyor mu? Moral üstünlük bizde mi? Yıkılmadık ayakta mıyız? O zaman biz kazanacağız! Esas skor tabelası milletin gönlünde, milletin vicdanında olandır. Bunlar Ekrem Başkan'ın mazbatasına çöktükleri gün de 'Kazanmışlardı' değil mi? Ne oldu 40 gün sonra? Millet duman etti bunları. Yine bin beter olacaklar!

Kimse moralini bozmasın, dimdik ayaktayız. Ekrem Bey orada ayakta, Halk TV orada ayakta, biz burada ayaktayız. 'Yenildik, kaybediyoruz' hissine biz kapılmadıkça onlar asla kazanamayacak. Korkak olan onlar!”

🔻 YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun savunmasını takip etmek üzere geldiği Silivri’de konuştu. 👉 Halk TV’ye kayyım atanmasına ilişkin konuşan Özel, “Buna tenezzül eden iktidarın sonu gelmiştir” dedi. 🗣️ “Seçim sonuçlarında açık ara önde olduğumuz gece çıkıp ‘Tamam, oldu, başardık’ diyeceğim. O güne kadar belki başımıza çok kötü şeyler gelecek ama teslim olmayacağız.” — bianet (@bianetorg_) October 14, 2026

(EMK)