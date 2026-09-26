Özgür Özel Gaziemir'de YENİ Parti'nin üye sayısını açıkladı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziemir İlçe Başkanlığı ön seçimlerine katıldı ve açıklama yaptı.

Konuşmasında Türkiye'nin değişime ihtiyacı olduğunu vurgulayan Özel, partinin üye sayısını paylaşarak makam sınırlamaları ve iktidar hedefiyle ilgili net mesajlar verdi.

Konuşmasına Türkiye siyasetinin mevcut durumuna değinerek başlayan Özgür Özel, şöyle dedi:

"Artık Türkiye’nin yepyeni bir enerjiye ihtiyacı var. Genç bir siyasete ihtiyacı var. Her yaştan, 10’uncu Yıl Nutku'nda olduğu gibi her yaştan gençlere ihtiyacı var, tertemiz bir sayfaya ihtiyacı var. Türkiye’nin yeni bir başlangıca ihtiyacı var.

Partimizi millet kurmuştur, adını millet koymuştur. Bütçesini, bağışlarıyla ödediği aidatlarla milletimiz oluşturmaktadır. Arkamızdaki yegane gücümüz milletimizdir. Karşımızdakiler ne yaparlarsa yapsınlar, hangi kumpaslara başvurursa başvursunlar milletin üzerinde bir güç tanımadık, tanımayacağız. Buradan, Gaziemir‘den tüm Türkiye’ye sesleniyorum; eskinin, eskimişin, yaşlanmışın devri geride kalmıştır. Yeni siyaset iktidara yürümektedir."

Partisinin örgütlenme süreci hakkında da bilgi veren Özel, YENİ Parti'nin üye sayısının 723 bine ulaştığını, 81 il ve 870 ilçede örgütlenmelerini tamamladıklarını belirtti.

"Büyük bir sosyal patlama görüyorum"

Ankara'daki emekli eylemi sırasında hayatına son veren emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nu hatırlatan Özel, ekonomik sıkıntılara ve toplumsal tepkiye dikkat çekti:

"Burada içimizdeki büyük acıyı bir kez daha buradan ifade etmek isterim. Dün emekliler, yıllar önce kendilerine verilmeyen seyyanen zammın Anayasa Mahkemesi’ndeki görüşmesi sırasında orada eylem yaparken bir emekli polis memuru Ali Şekeroğlu ‘Para değil, onurumuzu istiyoruz’ diyerek yıllarca devletin kendine emanet ettiği, hepimizin canını malını koruduğu beylik silahıyla maalesef hayatına son verdi.

Her yaptığımız mitingte şunu söylüyorum; ‘Emeklilerin gözündeki öfkeyi, emeklilerin gözündeki hayal kırıklığını görüyorum. Bir büyük sosyal patlamayı görüyorum. Ve buna önlem almak gerekir’ diye yıllardır söylüyoruz. Maalesef dün yaşanan acı olayı, o acıyı kalbimize gömüp tekrarının olmasından korkup, tekrarının olmaması için Allah’a dua edip bir yandan da bu iktidara şunu söylüyoruz: Bu kadar kötülük, bu kadar haksızlık, bu kadar eşitsizlik, bu kadar vefasızlık, bu emeklilerin hiçbirine reva değildir. Eninde sonunda AK Parti’nin kara düzenini yerle bir edeceğiz, emeklilerimiz için yepyeni bir düzen kuracağız."

"Partiyi iktidar yapamazsam görevi bırakırım"

Makamların geçici olduğunu ve parti içinde dönem sınırlaması getireceklerini vurgulayan Özel, kendi görev süresiyle ilgili de iddialı konuştu:

"Makamların emanet sayıldığı bir düzen kuracağız. Kimse oturduğu koltuğa kök salmayacak. Her görevde dönem sınırlaması olacak. Milletvekilliğinde de, belediye başkanlığında da, parti yöneticiliğinde de. İki dönem - üç dönem kuralı geldiğinde koltuktaki gidecek ve yerine yenisi, daha yenisi, en yenisi gelecek.

Bu iki dönem ya da üç dönem kuralından milletvekili olarak ya da parti yöneticisi olarak bu kurala tabii olmayan bir kişi var. O da benim. Başka bir kurala tabiyim: Tek dönem kuralı. Eğer girdiğimiz herhangi bir seçimde partiyi iktidar yapmaz, birinci parti yapmazsam o gün görevi bırakacağım, o gün görevi bırakacağım."

(EMK)