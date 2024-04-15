Özgür Özel Filistin programını erteledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin ziyaretinin ertelendiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, Filistin programını ertelediğini söyledi.

Özel, "Bugün için Filistin'e gideceğimizi daha önce duyurmuştum. Ancak bölgede yaşanan son gelişmeler ve hava sahalarının uçuşa kapanması sebebi ile programımızı maalesef bugün gerçekleştiremiyoruz. Mümkün olan ilk fırsatta Filistin'e gideceğim. Filistin halkının yanındayız, ateşkes bir an önce sağlanmalı insani yardımların bölgeye sorunsuz ulaşımı temin edilmelidir" dedi.

(RT)