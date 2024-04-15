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Yayın Tarihi: 15 Nisan 2024 12:03
 ~ Son Güncelleme: 15 Nisan 2024 12:09
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Özgür Özel Filistin programını erteledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hava sahalarının uçuşa kapanması sebebi ile Filistin ziyaretinin ertelendiğini duyurdu. Özel, "Mümkün olan ilk fırsatta Filistin'e gideceğim" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özgür Özel Filistin programını erteledi
*Fotoğraf: CHP

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin ziyaretinin ertelendiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, Filistin programını ertelediğini söyledi. 

Özel, "Bugün için Filistin'e gideceğimizi daha önce duyurmuştum. Ancak bölgede yaşanan son gelişmeler ve hava sahalarının uçuşa kapanması sebebi ile programımızı maalesef bugün gerçekleştiremiyoruz. Mümkün olan ilk fırsatta Filistin'e gideceğim. Filistin halkının yanındayız, ateşkes bir an önce sağlanmalı insani yardımların bölgeye sorunsuz ulaşımı temin edilmelidir" dedi.

(RT)

özgür özel
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