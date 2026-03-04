bianet'in özel bildirimlerine izin vererek önemli gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKIYOR
Özgür Özel Eyüpsultan'dan sesleniyor
CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" İstanbul eylemlerinin Eyüpsultan'da düzenlenen "2. Bölge Mitingi"nde Özgür Özel konuşuyor. Öncesinde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevinden gönderdiği mesajı okudu.
Google ile Katkıda Bulunun
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.