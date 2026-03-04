ENGLISH KURDÎ
HABER
MİLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKIYOR

Özgür Özel Eyüpsultan'dan sesleniyor

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" İstanbul eylemlerinin Eyüpsultan'da düzenlenen "2. Bölge Mitingi"nde Özgür Özel konuşuyor. Öncesinde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevinden gönderdiği mesajı okudu.

