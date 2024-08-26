ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2024 16:37
 ~ Son Güncelleme: 26 Ağustos 2024 16:42
1 dk Okuma

Özgür Özel, eski genel başkanlar ile görüştü: Gündem Tüzük Kurultayı

Özel, görüşmede eski genel başkanların parti tüzüğünde yapılacak değişiklikler için önerilerini aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, beş kişilik bir grup, bir toplantı odasında bir masanın etrafında oturmuş durumda. Her biri takım elbise giymiş olan bu kişiler, resmi bir toplantı ya da yemek etkinliği için bir araya gelmiş gibi görünüyor. Masada her bir kişinin önünde su şişeleri, tabaklar ve kırmızı kapaklı dosyalar bulunuyor. Toplantı masasında, her kişinin önünde birer ekmek parçası ve yemek takımı yer almakta. Masanın ortasında ise su şişeleri ve diğer kişisel eşyalar mevcut. Arka planda, bir beyaz perde ve yazı tahtası yer alıyor, bu da odanın toplantı ya da sunum amaçlı kullanıldığını gösteriyor. Oda, sade ve profesyonel bir şekilde dekore edilmiş, tavan spot ışıklarıyla aydınlatılmış. Katılımcılar, kameraya dönük ve ciddi bir ifadeyle poz veriyorlar.
Fotoğraf: CHP Basın

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Eylül ayındaki Tüzük Kurultayı için sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkanlar ile görüştü.

Özgür Özel, önceki genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile İstanbul’da bir araya geldi.

Özel, görüşmede eski genel başkanların parti tüzüğünde yapılacak değişiklikler için önerilerini aldı.

Görüşmede CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de yer aldı.

Tüzük Çalıştayı hakkında

CHP Parti Meclisi, 6-9 Eylül günlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere oybirliği ile Olağanüstü Kurultay kararı aldı.

CHP’li yöneticiler İstanbul’da da sivil toplum örgütleri ve kadın örgütlerinin temsilcileri ile bir araya geldi ve görüşlerini aldı.

Buna göre kurultayın sembolik açılışı 4 Eylül’de Sivas’ta yapılacak. Sivas Kongresi’nin 105’inci yıldönümünde Sivas’ta Parti Meclisi toplanacak.

Meclis Grubu ve İl Başkanları da bu toplantıya katılacak. Olağanüstü Kurultay ise resmen 6 Eylül’de başlayacak ve 9 Eylül’e kadar çalışmalarına Ankara’da devam edecek.

(EMK)

tüzük kurultayı CHP özgür özel Murat Karayalçın CHP İstanbul İl başkanı
ilgili haberler
CHP: 10 Eylül'de Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıyoruz
22 Ağustos 2024
/haber/chp-10-eylul-de-meclis-i-olaganustu-toplantiya-cagiriyoruz-298872
CHP ve İYİ Parti’den Dilruba Y.’ye ziyaret
21 Ağustos 2024
/haber/chp-ve-iyi-partiden-dilruba-y-ye-ziyaret-298833
Eren Erdem CHP’den istifa etti
21 Ağustos 2024
/haber/eren-erdem-chpden-istifa-etti-298821
CHP, Can Atalay için TBMM’yi yeniden olağanüstü toplantıya çağıracak
20 Ağustos 2024
/haber/chp-can-atalay-icin-tbmmyi-yeniden-olaganustu-toplantiya-cagiracak-298778
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
CHP: 10 Eylül'de Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıyoruz
22 Ağustos 2024
/haber/chp-10-eylul-de-meclis-i-olaganustu-toplantiya-cagiriyoruz-298872
CHP ve İYİ Parti’den Dilruba Y.’ye ziyaret
21 Ağustos 2024
/haber/chp-ve-iyi-partiden-dilruba-y-ye-ziyaret-298833
Eren Erdem CHP’den istifa etti
21 Ağustos 2024
/haber/eren-erdem-chpden-istifa-etti-298821
CHP, Can Atalay için TBMM’yi yeniden olağanüstü toplantıya çağıracak
20 Ağustos 2024
/haber/chp-can-atalay-icin-tbmmyi-yeniden-olaganustu-toplantiya-cagiracak-298778
Sayfa Başına Git