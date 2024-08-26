Özgür Özel, eski genel başkanlar ile görüştü: Gündem Tüzük Kurultayı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Eylül ayındaki Tüzük Kurultayı için sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkanlar ile görüştü.

Özgür Özel, önceki genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile İstanbul’da bir araya geldi.

Özel, görüşmede eski genel başkanların parti tüzüğünde yapılacak değişiklikler için önerilerini aldı.

Görüşmede CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de yer aldı.

Tüzük Çalıştayı hakkında

CHP Parti Meclisi, 6-9 Eylül günlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere oybirliği ile Olağanüstü Kurultay kararı aldı.

CHP’li yöneticiler İstanbul’da da sivil toplum örgütleri ve kadın örgütlerinin temsilcileri ile bir araya geldi ve görüşlerini aldı.

Buna göre kurultayın sembolik açılışı 4 Eylül’de Sivas’ta yapılacak. Sivas Kongresi’nin 105’inci yıldönümünde Sivas’ta Parti Meclisi toplanacak.

Meclis Grubu ve İl Başkanları da bu toplantıya katılacak. Olağanüstü Kurultay ise resmen 6 Eylül’de başlayacak ve 9 Eylül’e kadar çalışmalarına Ankara’da devam edecek.