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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 22 Mayıs 2024 11:32
 ~ Son Güncelleme: 22 Mayıs 2024 11:38
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Özgür Özel, EŞİK temsilcileriyle görüştü: "Anayasaya uymayanlarla anayasa yapılmaz"

Avukat Hülya Gülbahar, 9. Yargı Paketi içerisinde yer alan ‘etki ajanlığı’ maddesinin etki ilk etapta gazetecilere yönelik kullanılacağı algısı yaratılsa da, Türkiye’de yaşayan herkes için büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özgür Özel, EŞİK temsilcileriyle görüştü: "Anayasaya uymayanlarla anayasa yapılmaz"
Fotoğraf: EŞİK

EŞİK Platformu’nun temsilcileri Hülya Gülbahar, Serap Dalkılıç, Özlem Günel Tekşen, Teşrife Boysan, Ayşe Aydan Barut, Özgül Kaptan ve Meral Güler toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları alanlarında adımlar atılması talepleriyle CHP Genel Merkezi’nde CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’yı ve Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel’i ziyaret etti. Nazlıaka, EŞİK Platformu’nun temsilcilerine eşitlik mücadelesinde birlikte hareket edeceklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile buluşan heyet, Özel’e 9. Yargı Paketi içerisinde yer alan ‘etki ajanlığı’, evli kadınların kendi soyadlarını kullanma hakkı, 6284 sayılı şiddeti önleme yasasının tek yaptırımı olan zorlama hapsinin işlevsizleştirilmesi ve iktidarın yeniden gündeme getirdiği yeni anayasa konularındaki görüşlerini sundu. Ayrıca 15 Mayıs’ta Resmî Gazete’de yayımlanan “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi” için tüm illerde kurulacak yeni kurullarla ilgili genelgenin sakıncalarına değinildi.

Avukat Hülya Gülbahar, 9. Yargı Paketi içerisinde yer alan ‘etki ajanlığı’ maddesinin etki ilk etapta gazetecilere yönelik kullanılacağı algısı yaratılsa da, Türkiye’de yaşayan herkes için büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

Özel ise şunları söyledi: “Evli kadının soyadı konusunda size tam destek vereceğiz. İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırırken 6284’e sığındılar şimdi onu da değiştirmeye çalışıyorlar. Sırada boşanan kadının nafaka hakkı var. Esas hedeflerinde ise Medeni Kanun var.”

EŞİK’in “Anayasa konusunda müzakere dahi yapılmamalıdır” talebini dinleyen Özel, “Bu bakış açısını çok önemsiyorum. Mevcut Anayasaya uymayanlarla Anayasa yapılmaz. Erdoğan’ın gündeminde Anayasa var. Benim gündemimde ise Anayasaya harfiyen uyulması var. İstanbul Sözleşmesi’ni hukuksuzca feshedenlerle yeni bir anayasa konuşmak zaman kaybı olur” dedi.

(EMK)

eşik özgür özel medeni kanun kadın hakları
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