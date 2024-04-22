Özgür Özel: "Erken seçim, halk isterse... Böyle giderlerse o da yakın!"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Pazar akşamı bir TV programında 31 Mart seçimleri sonrası olışan yeni siyasal denge kapsamında "bir erken seçim tartışması başlatmayacağı[nı]" söyledi.

"Böyle giderse erken seçim de yakın..."

Özel, erken seçim sorusunu “Bu oy veren seçmenden oyu alıp erken seçim dersen hani bu yerel seçimdi demez mi?" diyerek yanıtladı. Ancak, Özel rejim "emeklinin, işçinin sesini duymazsa, gençlerin özgürlüğünü kısıtlarsa, çiftçi desteklerini kanundaki seviyelerine çıkartmazsa bu millet erken seçim isterse o gün ben de ‘erken seçim’ derim." dedi ve ekledi: "Böyle giderse erken seçim de yakın".

"Çok yakında büyük bir emekli mitingi"

Özel, Erdoğan’ın Geçtiğimiz hafta AKP grup toplantısında “Bunun yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar olduğunu görüyorum” sözleri için de “Son derece yanlış yerden bakıyor." dedi.

"Bunun yerel seçim olduğunu unutm[adıklarını]" söyleyen Özel, "Ama onların da bunun milletin söylediği son söz olduğunu unutmaması lazım." dedi.

"Sen bu mesajı duymayıp şatafata, israfa devam eder, halka üstten bakarak bu kibri sürdürürsen millet erken seçim der ve bunu durduramazsın, bu milletin önünde duramazsın. Pazarda teyzem patlıcanın, salatalığın fiyatını gördüğünde ‘of bunlar gitsin, bunlarla olmuyor’ dediğinde erken seçim geliyor demektir. Bu sesler geliyor. Çok yakında büyük bir emekli mitingi yapacağız." dedi.

Özel, Erdoğan'la "nezaketi elden bırakmayacak"

Özel Erdoğan ile planlanan görüşmesi konusunda "Böyle kritik bir görüşmeden önce de daha önce bu görevi yapmış olan genel başkanlarımızın görüşlerini alacağım. Bu imkanı bulduktan sonra da Sayın Erdoğan’dan randevu talep edeceğiz." dedi.

Özel, "Çok sert bir muhalefet yapmaya devam edece[klerini], ama nezaketi de elden bırakmayaca[klarını]" söyledi.

"Önemli görüşmeyi yerden dolayı heba etmem"

Özel, Erdoğan ile görüşmede yer konusuna öncelik vermeyeceklerini Erdoğan nereyi gösterirse orada görüşeceklerini söyledi.

"Gerekli yerlerde en şiddetli münakaşayı yapacağız gerekli yerlerde de müzakere edeceğiz. Ülkenin Cumhurbaşkanı ne zaman randevu verirse ona uyarız. Randevuyu eğer Çankaya Köşkü’nde verirse çok şık olur. AKP Genel Merkezi olur, Meclis olur. Beştepe’yi doğrudan tercih etmem. Ama bu önemli görüşmeyi de yerden dolayı heba etmem. Ben Atatürk’ün vasiyetine karşı yapılmış bir mekan yerine aziz Atatürk’ün Çankaya Köşkü’nde olmasını çok şık bulurum. Ama bir inat uğruna dünya kadar beklentiyi de heba edemem.”

(AEK)