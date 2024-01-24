Özgür Özel, Erkan Baş ile görüştü

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve beraberindeki heyet, CHP Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti.

TİP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, Parti Sözcüsü Sera Kadıgil ve Örgütlenmeden Sorumlu MYK Üyesi Yunus Başaran’ın yer aldı.

CHP Genel Başkan Özgür Özel’e ise Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Yurt İçi ve Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin eşlik etti.

TİP basın biriminden yapılan açıklamada göre; bir saat süren kapalı görüşmede TİP heyeti, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın hukuksuz tutukluluğunun devam etmesi sürecinde CHP’nin sergilediği dayanışma için teşekkür etti.

Görüşmede Atalay’ın tutukluluğuna dair tüm muhalefet olarak yapılabilecek ortak çalışmalar üzerine konuşuldu. Milletvekilliğini düşürme girişimine karşı basına yansıyan haberlere ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

Ayrıca yaklaşan yerel seçimler konusunda görüş, öneri ve değerlendirmeler ele alındı.

Görüşmeye ilişkin basın açıklaması yapılmadı.

(RT)