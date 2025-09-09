Özgür Özel: "Erdoğan yargı darbesi yapıyor, tek seçenek direniş; CHP giderse Türkiye de gider"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, liberal ve piyasacı uluslararası iş ve ekonomi gazetesi Financial Times'la (FT) yaptığı söyleşide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “yargı darbesi” yapmakla suçladı ve partisinin hukuksuzluğa karşı güçlü bir direniş göstermeye devam edeceğini vurguladı. Özel röportajından bazı satır başları şöyle:

"Yargı darbesi"

Özel, FT’ye yaptığı açıklamada hükümetin muhalefete ve özellikle partisine yönelik baskılarını yargı darbesi olarak niteliyor. Bu ifade Financial Times'ın manşetinde de yer alıyor: " Türkiye'deki muhalefet lideri Erdoğan'ı yargı 'darbesi'yle suçluyor."

"Geleceğin iktidar partisine darbe yapıldı"

CHP’nin 2028 seçimlerine yönelik kamuoyu yoklamalarında önde gittiğini belirten Özel, Cumhur İttifakı'nın operasyonlarını “gelecekteki iktidar partisine yönelik bir darbe" olarak tanımladı.

"Bir otoriter rejimle karşı karşıyayız ve tek seçenek direniş; CHP giderse Türkiye de gider"

Özel, hükümetin CHP yönetimini yargı kararlarıyla etkisiz hale getirmeye çalıştığını belirterek, “CHP giderse, Türkiye de gider” dedi.

"Partimizi ele geçirmeye çalışıyorlar"

Özel, Erdoğan’ın geçmiş seçimlerini de hukuken tartışmaya açabileceğini belirtti. Özellikle 2017’deki başkanlık referandumunda mühürsüz oyların geçerli sayılmasının hâlâ tartışma konusu olduğunu vurgulayan Özel, “Erdoğan seçim kazanamayacağını biliyor, bu yüzden muhalefeti zayıflatmaya, partimizi ele geçirmeye çalışıyor. Türkiye’nin Rusya gibi tek parti sistemine sürüklenmesine izin vermeyeceğiz. Türkiye’deki bütün yargıçların Erdoğan’ın kontrolünde olmadığını kabul etmek gerekir.” diye konuştu.

"Hayatı durduracak eylemler yapacağız"



Özel CHP'nin "son seçimi kazanan, Cumhuriyet’in kurucu partisi olan, bugün her ankette önde çıkan bir parti" olduğunu vurguladı. "Erdoğan['ın] oyun bozanlık yap[tığını]" söyleyen CHP lideri "Bu kadar kirli ve kurnazca bir oyunu gerekirse biz de oynayabiliriz" dedi.

Gerekirse hayatı durma noktasına getirecek barışçıl eylemler yaparız. Milyonlar değil, on milyonlar sokağa çıkabilir.”

“Erdoğan seçimleri kazanamayacağını biliyor; bu yüzden Rusya’daki gibi zayıf bir muhalefet istiyor”

Özel seçim kazanamayacağını bilen Erdoğan'ın bu yüzden "muhalefeti zayıflatmaya, [partisini] ele geçirmeye çalış[tığını]" söyledi ve "Türkiye’nin Rusya gibi tek parti sistemine sürüklenmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

(AEK)