Özgür Özel: Erdoğan tükenmişlik sendromunda, sandığı getir

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Çekmeköy’de düzenlenen Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitinginde on binlerce yurttaşa hitap etti. Soğuk havaya rağmen alanı dolduran kalabalığa seslenen Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidara sert eleştiriler yönelterek, “Erdoğan tükenmişlik sendromu içindedir. Millete yalan söyleyen bir iktidarın dönülmeyen son virajındayız. Düş artık milletin yakasından, getir sandığı” dedi.

Konuşmasına Çekmeköylüleri selamlayarak başlayan Özel, mitingin özellikle merkezi bir noktada yapılmasının engellenmeye çalışıldığını ancak halkın iradesinin tüm engelleri aştığını söyledi. “Birileri ‘Bu meydanı dolduramazlar’ dedi. Valiliğe, emniyete baskı yaptılar. Ama Çekmeköy halkı korkmadı. Bu meydan doldu, taştı” ifadelerini kullanan Özel, meydandaki kalabalığın iktidarın korkusunun göstergesi olduğunu vurguladı.

19 Mart’ta yaşananları “sivil darbe” olarak niteleyen CHP lideri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı süreçlerini hatırlatarak, “Türkiye’nin Cumhurbaşkanı adayını, İstanbul’un seçilmiş belediye başkanını gözaltına aldılar. Saraçhane’yi yasakladılar, ulaşımı kestiler ama 110 bin kişiyle başladık, 1 milyon 100 bine ulaştık. O gün irade kazandı” dedi.

Özel, Saraçhane sürecinde gözaltına alınıp tutuklanan gençleri de anarak, mahkeme kararlarıyla yasakların hukuksuz olduğunun tescillendiğini belirtti. “Hem meydanda kazandık, hem vicdanda kazandık, hem de mahkemede kazandık. Ahlaki üstünlük bizde, psikolojik üstünlük bizde” diye konuştu.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in çalışmalarına da değinen Özel, ilçede hayata geçirilen altyapı, sosyal destek ve eğitim projelerini tek tek anlattı. Özellikle okullara kurulan ücretsiz su sebilleri, açılan kreşler ve kadın emeğine yönelik projeleri “halkçı belediyeciliğin somut örnekleri” olarak niteledi. “Zengin-fakir ayrımı olmasın diye çocukların aynı suyu içmesini sağlayan anlayış Cumhuriyet Halk Partisi anlayışıdır” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu olmasına rağmen Çekmeköy’e yapılan İBB yatırımlarının sürdüğünü vurgulayan Özel, “Siz Ekrem Başkan’ı içeride tutsanız da o bu kente hizmet etmeye devam ediyor. Çünkü bu siyaset meydanda, halkın içinde yapılan bir siyasettir” dedi.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde emeklilerin ve dar gelirli kesimlerin yaşadığı zorluklara dikkat çeken Özel, “Bugün dört emekli bir araya gelse yoksulluk sınırını aşamıyor. Çiftçi yılda ortalama 237 bin lira kazanıyor. Bu iktidar emekliyi de emekçiyi de çiftçiyi de yoksullukta eşitledi” dedi. En düşük emekli maaşının geçmişte 1,5 asgari ücret olduğunu hatırlatan Özel, bunun bugün 0,7 asgari ücrete düştüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’te yaptığı açıklamalara da sert yanıt veren Özel, “Milletin gözüne baka baka yanlış rakamlarla konuşmak tükenmişliğin göstergesidir. Erdoğan bitmiştir. Bu bir tükenmişlik sendromudur. Millete yalan, iktidarın son virajıdır” ifadelerini kullandı.

Özel, konuşmasının sonunda erken seçim çağrısını yineleyerek şunları söyledi:

“Milleti aç bırakanlara söylüyorum; seçim geliyor. Gençlere kıyanlara söylüyorum; adalet geliyor. Korkmayanlara söylüyorum; zafer geliyor. Kendinize güveniyorsanız tutuklu yargılamayı bitirin, canlı yayını getirin. Biz kendimize güveniyoruz.”

Miting, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları ve uzun süreli alkışlarla sona erdi.

(EMK)