Özgür Özel: "Erdoğan sana söylüyorum, bu işin sonu kötü"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde gerçekleştirilen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin sekizincisinde Gaziosmanpaşa’da toplanan onbinlerce insana seslendi.

"İyilik kazanacak"

Cumhuriyet Halk Partisi lideri "19 Mart darbe girişiminden beri önce yedi gün-yedi gece Saraçhane’de, sonra köprüyü geçip Maltepe’de, sonra Anadolu’ya açılıp Samsun’da, Yozgat’ta, Mersin’de, Konya’da, Van’da, İzmir’de, Düzce’de, Antalya’da, darbeye karşı ses[lerini] yükselttiklerini" söyleyerek başladığı konuşmasını "İstanbul’da, Anadolu’da bütün beklentilerin aksine eksilmedik, arttık. Heyecanımız, inancımız, mücadelemiz azalmadı, çoğaldı." diyerek sürdürdü.

Özel, "[...] Bu meydanda Ekrem Başkan’ın, tüm belediye başkanlarımızın, meclis üyelerimizin, bürokratlarımızın, onların onurlu mücadelelerinin, bileklerini bükemeyenlerin, yargı sopasıyla bileklerini kırmaya çalışanların karşısında onlara inanan, güvenen, onlara kefaret koyan; onlar için mücadele eden, eylem yapan milyonların temsilcileri var [...] hepinizle gurur duyuyorum." diyerek alanda toplananları selamladı.

CHP Genel Başkanı, "Bu mücadelenin başarıya varıp varmaması bir tek şeye bağlı. Bu meydan bu inancı, bu enerjiyi ve bu mücadele azmini muhafaza ettikçe, her hafta bir başka meydandaki bir başka mücadeleye, buradan kıvılcım oldukça, umut oldukça ne yaparlarsa yapsınlar ne Hakan Başkan’ı, ne diğer belediye başkanlarımızı, ne Ekrem Başkan'ı asla yenemeyecekler. Kötülük kaybedecek, iyilik kazanacak.”

"Ahlaki ve psikolojik üstünlük bizde" Özel Gaziosmanpaşa'da toplanan halka sesleniyor/CHP Özgür Özel, alanda toplananlara tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı'nın ilçede yerel iktidarı CHP'ye kazandıran ısrarlı çabalarının başarıyı nasıl getirdiğini anlattı: “Çok basittir, çok bilinir ama tekrar etmekte fayda var. Kazanmak için sonuçta öyle bir gün, bir sefer, birazcık değil; gerçekten kazanmak için üç şeye ihtiyaç var. Bir, ahlaki üstünlüğe; iki, psikolojik üstünlüğe; üç, çoğunluk enerjisine." dedi. Bir bakın Gözde’nin gözlerine, bir bakın Hakan’ın babasının gözlerine, bir bakın anneme, bakın. Ahlaki üstünlük kimde görüyor musun Erdoğan? Bir bakın şu meydana, psikolojik üstünlük kimde? Çoğunluk enerjisi kimde? Elbette biz kazanacağız. Elbette biz kazanacağız, haklıyız. Bu annemin gözyaşlarında boğulacaklar. Hakan, 37 yaşında genç bir siyasetçi. Yedi sene, altı sene önce şu meydanlarda bütün partilerin kurduğu stantları, Hakan’la, babasıyla birlikte geziyorduk dükkanları. O zamanlar burası AK Parti’nin kalesi. 1963’ten beri 12 tane seçim olmuş, bir tek 89’de kazanmışız. Ama kusuru Gaziosmanpaşa’da bulmamışız, kendimizde aramışız. ‘Daha doğru aday’ demişiz, ‘Daha örgütlü mücadele’ demişiz, ‘Hep birlikte çalışırız, kazanırız’ demişiz. Hakan gibi bir ilçe başkanına, örgütün bir evladına siyasi yatırımı yapmışız, görevi vermişiz. Çalışmış. Babasının hediyelik eşya dükkanında esnaflık yaparak büyümüş bir çocuk. Ticaret yapıyor. Şurada bir kişinin gözüne bakamayacağı, arkasından kötü konuşacağı bir hikaye bırakmamış arkasında. Aday olmuş, seçime girmiş, arkadaşının arabasıyla kampanya yapmış. Yoksul mahalleleri tek tek gezmiş. Sorunları bildiğini söylemiş, nasıl çözeceğini anlatmış. Seçim kampanyasında arkadaşının, partililerin verdikleri şahsi araçlarıyla kampanyayı götürmüş. Tıkandığı yerde eşinin kolundaki bileziği satmış, parti için kampanya yapmış. Seçim gecesi olmayacak şeyi başarmış. Bir bakmışlar seçimde o ‘AK Parti’nin kalesi’ denilen yerde Hakan kardeşim bin oy farkla önde. Sandıkta çamur, sandık başında çamur, İlçe Seçim Kurulunda çamur. Hatay’da, koca Hatay’da 2 bin fark var, bütün sandıklarda itiraz var. Birini saydırmayanlar, Gaziosmanpaşa’da 100 kere sandık saydırdılar. Günlerce saydırdılar, bütün oylara bir daha baktılar ama Hakan’a mazbatayı vermek zorunda kaldılar.”

AKP gençliğine seslendi: "Erdoğan'a sorun: 'Dede nereye gidiyorsun?'"

Özgür Özel, Gaziosmanpaşa'nın AKP, MHP gençliğine seslenerek konuşmasına devam ett: "Şimdi bu darbecilere buradan, bu meydandan şunu söylemek istiyorum. Gaziosmanpaşa bir karar verdi, pırıl pırıl bir evladını seçtin. Ona bazdan kumpas kurup da siz bu belediyeyi Gaziosmanpaşalının elinden alır, sarayın emrine verirseniz Gaziosmanpaşa’nın iki eli yakanızdadır, canınıza okuyacaktır. Doğru mu? O zaman buradan Gaziosmanpaşa’daki bütün AK Partililere sesleniyorum. Bütün AK Partililere sesleniyorum. MHP’lilere sesleniyorum. Bakın yıllarca yarıştık siz kazandınız. 47 yıl bu parti ikinci parti oldu, suçu kendimizde aradık. Bir kere partiniz iki parti ikinci parti oldu, Gaziosmanpaşa’yı kaybettiniz. Ele, yabana kaybetmediniz ki, düşmana kaybetmediniz ki. Buranın bir evladına, hepinizin tanıdığı, beğendiği, saydığı, sevdiği bir evladına kaybettiniz. Şimdi bu Gaziosmanpaşa’yı sizin gibi herkesin helal oylarıyla, seçim sonucuna göre verilmiş bir karar uygulanmak varken darbe yapmaya, haksızlıkla almaya kalkıyorlar. AK Parti’nin, MHP’nin oy verenleri, üyeleri, belediye meclis üyeleri buna yol verirse, buna alet olursa, buna sessiz kalırsa kusura bakmayın Hakan tarihe bir kahraman olarak, siz de tarihe bir kalleşliğe susarak, sessiz kalarak ortak olmuş olursunuz. Buna izin vermeyin. Siyaseten yenin, gelin yine yenin. Hep söylüyorum, bu Gaziosmanpaşa’da AK Parti gençlik kolları var, adı AK Gençlik. AK Gençliğe sesleniyorum. Bakın Tayyip Bey’le 23 yıldır maç yapıyoruz. O kazanıyor, kupayı alıyor, şeref turunu atıyor, balkon konuşmasını yapıyor. Hiçbir problem yok, 23 yıldır. 23 yılın sonunda geçen sene kaybetti. Biz kazandık. Hakan kazandı. Şimdi Tayyip Bey topu almış sinirli sinirli eve doğru gidiyor. Sorun ona deyin ki ‘Dede nereye gidiyorsun? Niye topu bırakmıyorsun?’ Alın elinden, ‘Biz oynarız’ deyin."

"O görüntü Türkiyeyi 80 yıl geriye götürdü"

Özgür Özel İBB ve ilçe belediyelerine yönelik operasyonların iktidar tarafından yıldırmaya dönük psikolojik harekat operasyonları halinde sürdürülmesini öfkeyle eleştirdi: “Dün sabah bu operasyondan sonra arkadaşlarımız sağlık muayenesine, sonrasında da adliyeye götürülürken darbe döneminde askerlerin yaptığı gibi, çok eski zamanlarda suç örgütlerine, terör örgütlerine yapılan bir muameleyle ip gibi dizdiler. Yaş sırasına, kıdem sırasına göre dizdiler. İki kollarına birer polis verdiler, kamerayı çalıştırdılar, teker teker önünden geçirdiler. Arkadaşlarımızı kolunda polisle itibarsızlaştırmaya çalıştılar." dedi.

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"Buradan şunu söyleyeyim: Dün o görüntü Türkiye’yi belki 60-70-80 yıl geriye götürmüştür. O görüntü; darbecilerin yaptığı, millete kafa tuttuğu, millete ‘Senin seçtiğini değil benim kolumdan tuttuğumu görüyor musun?’ diye millete kafa tutmaktadır.

"Akın sert kayaya çarptın"

O görüntüdeki polis emir kulu. Ama o görüntünün talimatını kim verdiyse, kim verdirdiyse, o görüntüyü kim istediyse onun bu milletin yakasından tutup kafasını yere vurduğunu görene kadar bana durmak yok. Huzur yok. O videoyu çektirenlerin bu millete burnunu yere sürttüreceğim böyle, böyle, böyle. Akın sert kayaya çarptın oğlum, sert kayaya çarptın, sert kayaya çarptın. Aklınızı başına alın, Akın sert kayaya çarptın. Bir daha görmeyeceğim. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim, görmeyeceğim, görmeyeceğim. Bütün İstanbul’a soruyorum. Bütün İstanbul’a soruyorum. Cevabını buradan duysunlar. Bir daha bizden birilerinin ailesine, evladına, büyüklerine ağır gelecek bir görüntü çeken olursa çekeni de çektirene de bin pişman etmeye var mısınız? Var mısınız? Sabrımızın sonundayız. Saraçhane’deki kararlılıkla söylüyorum. Gelirim, darmadağın ederim. Aklını başına topla. Efendi gibi geliyoruz, eylemimizi yapıyoruz, dağılıyoruz. Ama tepemin tasını attırma, dağılmamak üzere toplanırız. Buradan Sayın Erdoğan’a da söylüyorum, AK Parti’de kafası çalışan kim varsa, aklını başına alacak kim varsa söylüyorum. Buradan sonra bu işin sonu kötü. Alın bunu buradan, alın.”

"Belediye başkanlarımızın suçu AKP'yi yenmek" Özgür Özel tutuklanan 11 belediye başkanına bir kez daha sahip çıktı “11 belediye başkanımız, her biri birbirinden temiz, çalışkan. Suçu; başarmak, kazanmak, AK Parti’yi yenmek, Tayyip Erdoğan’ı yenecek olmak, onu yenecek Cumhurbaşkanı adayına, Cumhurbaşkanı adayımıza, siz milletimiz takdir ederse Türkiye’nin bir sonraki Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkmak olan 11 arkadaşımız var orada. Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer’e, Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan’a, Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’a, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’a, Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’e, Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün’e, Avcılar Belediye Başkanımız en gencimiz Utku Caner Çaykara’ya, Adana Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin’e, Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar’a, ellerini partimize uzattılar, Parti Meclisi Üyemiz Baki Aydöner’e, benim canım kardeşim, Önceki Dönem Milletvekilimiz ve Genel Başkan Yardımcımız Aykut Erdoğdu’ya… Ve bugün yaş günü olan şimdi Gaziosmanpaşa’dan, İstanbul’un sesi en gür korosundan seslenecek olduğumuz Ekrem Başkanımıza öncelikle şöyle bir seslenelim: İyi ki doğdun Ekrem. İçeride yatan Ekrem Başkan’a ve bütün yiğitlere selam olsun. Telefonların ışıkları, doğum günü pastasına mum olsun Ekrem Başkan’ın. Yiğidim aslanım Ekrem Başkanım selam olsun sana. Gaziosmanpaşa’nın yiğit evlatları, güzel insanları, bu muhteşem koro için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Elleriniz dert görmesin.”

Özel konuşmasının devamında 19 Mart Operasyonunun yarattığı 60 milyar dolara vardığı söylenen mali kayıplara değindi: "Bu parayla biz aslında vatan evlatlarının yüzünü güldürebilirdik. Ama Tayyip Bey bakan evlatlarının geleceğini garanti altına almaya çalışıyor.” dedi.

Halkın Kurban bayramına yoksulluk ve yoksunluk içinde girdiğini hatırlattı: "Buradan tüm İstanbullulara, tüm Türkiye’ye, Ekrem Başkan’ın bir selamı var. O da ben de hepimiz bu sene kurbanlık bağışını İstanbul Vakfı’na yaptık. Halen daha herhangi bir yere gücü olup da kurban kesmek ya da bağışlamak isteyenlere Ekrem Başkanımız’la İstanbul Vakfı’ndan mutlaka kurbanlık bağışını bekliyoruz. İstanbul’da geçen yıl olduğu gibi bu büyük dayanışmayla, boğazından kurbanlık et geçmeyen kimsenin kalmaması için hepinizden dayanışma bekliyorum.” dedi.

Özel CHP'nin seçimlere hazırlandığını vurguladı: "[...] 181 bin sandıkta atamalar tamam. Sandık görevlisi, seçim sabahı 05.00’de kalkıp da göreve gitmeyecek artık. 180 bin kişilik ordumuz her hafta, her ay görev ve aynı zamanda antrenman yapacak, tatbikat yapacak. 180 bin kişilik sandık görevlisi ordumuzun ilk görevi, kendi sandıklarındaki 300-350 vatandaşa tek tek ulaşarak imza verip vermediğini sormak, imzaları tamamlamak. Ordu hazır, görev hazır, hedef belli, 20 milyon imzaya doğru yürüyoruz. 27 milyon imzayı tamamlayacağız. Ayrıca Türkiye’deki 51 bin mahalle, köy ya da mezranın 47 binine mahalle temsilcisi atamış durumdayız. Köy temsilcisini atamış durumdayız." dedi.

Alanda toplananlara, "Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında İkinci kurtuluş Savaşı’nın neferleri olarak mücadeleye destek verin." diye seslenen Özel, "Bu daha başlangıç mücadeleye devam diyorlar, hepimiz mücadeleye hazır mıyız? Mücadeleye var mıyız? Enerjiniz yüksek mi? İnancımız tam mı? Kazanacak mıyız? O zaman yürüyelim arkadaşlar, haydi yürüyelim.” diyerek konuşmasını alkışlar ve sloganlara arasında tamamladı.

(AEK)