Özgür Özel, Erdoğan'la görüşmesinde gündeme getireceği konuları açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la gerçekleşmesi beklenen görüşmede gündeme gelecek konu başlıklarını açıkladı.

Özgür Özel, Meclis’teki odasında Sözcü Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, avukat İsmail Yılmaz, Sözcü Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ve Parlamento muhabiri Veli Toprak ile görüştü.

Saygı Öztürk, Özgür Özel'in Erdoğan'la yapacağı görüşmede gündeme getireceği konulara ilişkin açıklamalarını aktardı:

*Cumhurbaşkanı ile görüşmede belediyelerle ilgili her bir başvurumuz ve alacaklarımız konuları gündeme getireceğim. Halkımızın içinde bulunduğu temel sorunları anlatacağım.

*Emeklilerin sorunlarını dile getirerek, partimizin ‘En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi’ önerisini ileteceğim.

*Atanamayan öğretmenler konusuna değineceğim.

*Ayrıca Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması, Gezi davası tutuklularına ilişkin hak ihlallerine dikkat çekeceğim.

*Taksim’in 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasını da gündeme getirip anayasal hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin kısıtlamaların kaldırılması yönündeki görüşlerimizi aktaracağım.

*Anayasa değişikliği bahsi mutlaka açılacak. Ben de ‘mevcut Anayasa’ya uyulmadı’ diye hassasiyetimizi dile getireceğim.

"Milli meselelerde birlik olmalıyız"

*Türkiye’nin dış siyasetine yönelik de önemli şeyler konuşacağım. Biz Türkiye’de ana muhalefet partisiyiz ama biz yurtdışında olduğumuzda Türkiye’nin partisiyiz. Türkiye’nin güçlü bir dış politikası için yurt dışında iktidar-muhalefet ayırımı olmaz. Vize sorununu iktidar-muhalefet el birliği ile halletmemiz lazım. Kamyoncunun AKP’li, MHP’li mi olduğuna bakıyor muyuz biz? Kıbrıs sorunu, Yunanistan’la ilişkiler, Ermeni meselesi... Aklınıza gelen bütün milli meselelerde birlik olmalıyız.

*Filistin konusundaki hassasiyetimizi de aktaracağım. Filistin için dünyadaki 140 lidere mektup yazdım. Bunların 18’i cumhurbaşkanı ile başbakan. Çok yakında Filistin’e Ramallah’a gideceğim. Azerbaycan’a gideceğim.”

*Bizim müzakere ediyor olmamız lazım geldiğini söyleyeceğim. Nezaketen ‘siyasetin dilinin düzeltilmesi için üzerime düşeni yapacağım’ diyeceğim. Yapıyorum, söylüyorum da. Ama ‘Hakaret, kavga yapmayacağımı’ söyleyeceğim. Kötü söz duymadan kötü söz söylemeyeceğimi belirteceğim. Yapacağımız görüşmede gerginlik olmasın, nezaket olsun diye üzerimize düşenleri konuşacağım.

(EMK)