Özgür Özel: Erdoğan gidecek, CHP kalacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel konuşmasında, Akdeniz’de, Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileğinde bulundu, ölümünün 62. yılında şair Nazım Hikmet’i andı.

Ülke ekonomisinin içinden çıkılamaz bir hal aldığını belirten Özel, 2002 ve 2025’teki asgari ücret ve emekli maaşı tutarlarının kurbanlık koç alım gücünü kıyasladı.

Özgür Özel, emekli bayram ikramiyesinin geçtiğimiz hafta ‘müjde’ diye açıklandığını belirterek, “Bayram ikramiyesi 2018’de ilk alındığında emekli, 1000 liraya bir kurbanlık koç, 25 kilogram da et alabiliyor. Bugün 4 bin lira, sadece 4 kilo et alıyor. Koçun ancak bir budunu alıyor,” diye konuştu.

TÜİK ve ENAG'ın enflasyon verisinde iki kat fark var

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerini değerlendiren Özel, şunları kaydetti:

“TÜİK’e göre enflasyon yılbaşından bugüne 15,1 ama ENAG’a göre yüzde 24. TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 35, ENAG’a göre yüzde 71. Eğer geçen sene 100 liraya aldığınız bir ürünü bu sene 135 liraya alıyorsanız TÜİK, 170 liraya alıyorsanız ENAG haklı. Pazarda herkese soruyorum, ‘Çocuk kıyafetini geçen sene kaça satıyordun? 200 lira. Bu sene kaç? 300 lira.’ Pazarda vatandaşa sorduğunuzda yüzde 100’ün altında enflasyon tarif eden yok.”

“Mücadele etmeye devam edeceğiz”

Asgari ücrete ara zam talebini konuşmak üzere DİSK, TİSK, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ’e ziyaretlerde bulunduğunu hatırlatan Özel, işçi temsilcilerinin, “Asgari ücrete mutlaka enflasyon ayarlaması yapılması gerekiyor” dediğini aktardı.

Partisinin, asgari ücretin 30 bin lira olması gerektiğini söylediğini, ama 22 bin 104 olarak belirlendiğini anımsatan Özel, şunları söyledi:

“Şimdi temmuzda ara zam yapmamaya niyet ediyorlar. Bu, düpedüz asgari ücretlinin emeğini, alın terini sömürmektir. Aynı şekilde emekliye beklentiye göre, 12 bin 500’ü, 14 bin 500 yaptılar gerçek enflasyon rakamlarının tutması için. Satın alma gücünün sıfırlandığı, açlık sınırının yarısına kadar düştüğü yerde emeklilere, gerçekçi bir seyyanen zam, asgari ücrete de ara zam şart. Buradan bütün asgari ücretlilere, emeklilere sesleniyorum: Biz durmayacağız, meydanlarda olmaya, mücadele etmeye, adalet aramaya, haksızlığa uğrayan arkadaşlarımızı savunmaya, hakkınızı savunmaya, gelirde, vergide, çarşıda, pazarda, mutfakta adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunurak, “O salondan çık, sokağa çık, pazara çık, esnafa çık. Halkın arasına çık, işsizliği gör, yoksulluğu gör, enflasyonu gör,” dedi.

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“Bugünkü mağdurlar yarının iktidarıdır”

“19 Mart darbesinin üstünden 76 gün geçti” diyen Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkındaki suçlamaların ispat edilemediğini savundu.

Özel, 5. dalga operasyonda gözaltına alınanların sağlık kontrolü ve adliyeye götürülürken çekilen görüntülerine tepki gösterdi:

“Bugün sabah, dört gün tuttular. Arkadaşlarımızı doktor kontrolü, oradan adliye. Hakim karar verecek, belki hepsi, belki çok önemli bir kısmı yarın görevine dönecek, ailesinin yanına dönecek. Tut ki 20 yıl, 50 yıl ceza alacak olsa, sabahın köründe kollarına iki taraftan birer polis, eller önde, kamerayı kurmuşlar 30 metre öteye. Futbolcular sahaya çıkarken yapmadıkları özenli çekimlerle ve klip çekmiş, film çekmiş tek tek. Arabaya biniyor arabadan iniyor, doktora gidiyor, doktordan çıkıyor. İtibarsızlaştırma kampanyası.”

“Biz bu filmi daha önce gördük” diyen Özel, yaşananları darbe dönemlerindeki uygulamalara benzeterek, “bugünkü mağdurların yarının iktidarı olacağını” vurguladı.

Özel, siyasi etik yasasının partisince defalarca teklif edildiğini hatırlatarak, “Biz getiririz, AK Parti reddeder. Meclis’te duran siyasi etik yasasını, siyasi ahlak yasasını, siyasetin şeffaflaşmasını... O yasa duruyor. Hodri meydan, yarın getirin, öğleden sonra yasalaştıralım. Var mısın AK Parti, var mısın Erdoğan?” diye sordu.

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“210 gündür tek bir şey yok”

Bülent Arınç’ın eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için söylediği “Parsel parsel sattılar” sözünü hatırlatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“FETÖ’cü itirafçıların ‘Bir arsa alıyorduk. Melih Gökçek’e söylüyorduk. Orayı arttırıyordu, satıyorduk. Arsanın borcunu ödüyorduk. Farkı Pensilvanya’ya gönderiyorduk.’ Örgütün finansmanı. Tamamının içinde Melih Gökçek var. FETÖ gitti, o kaldı. Bir oğluna spor kulübü, bir oğluna televizyon kanalı. İspatlandı, 600 milyon liralık villa yaptırıyor. Halen daha oğlu ne inkar ediyor, ne bir başka bir şey diyor. Ama bunların hepsi ortada dururken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı sadece üç gizli tanığın ifadesiyle milletin onuruna şerefine, haysiyetine, ailesine saldırmaya devam ediyor. ‘Kanıt çıkar.’ ‘Kanıt yok.’ Ekrem Başkan’la ilgili 210 gündür didik didik ediyorsun atandığın günden beri, tek bir şey yok.”

“Hodri meydan”

19 Mart’tan bu yana yaşanan süreci bir kez daha ‘sivil darbe’ olarak nitelendiren Özel, “Her darbenin bir planı olur, bu darbenin 18 Mart’ta diploma iptali, 19 Mart’ta iki dava, beş dalga, darbenin planı ortadadır. Uygulayıcıları üç savcı, üç hakim, üç gizli tanıktır. Ve bu cuntanın uygulayıcılarının yanında bir de başı var” diyerek Erdoğan’ı işaret etti.

Özel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, CHP'nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’nda “oylamaya hile karıştırma” suçu işlendiği iddiasıyla hazırladığı iddianameye atıfla, “Atatürk’ün partisini ne kayyıma bırakırız ne yargı oyunlarıyla kimseye teslim ederiz,” dedi.

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CHP lideri, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bir önceki kayyım karşı kafede oturuyordu, 5’e 20 kala nasıl yolladıysak, Atatürk’ün partisine seçim olmadan gelecek adamın 2 milyon üyemiz alnını karışlar. Nokta. Biz buradayız, partimizin başındayız. 47 yıl sonra birinci partiyiz, Erdoğan’ın hedefiyiz, dosta düşmana söylüyoruz ki; teslim olmayız. Biz kazanacağız, Erdoğan gidecek, Cumhuriyet Halk Partisi kalacak. Hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan.”

(VC)