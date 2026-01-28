Özgür Özel, Erdoğan'a Bağcılar'dan seslendi: "Cesaretin varsa martın sonunda İstanbul’da belediye seçimlerini yenile"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da Bağcılar ilçesinde gerçekleştirilen 85. Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi'ne katıldı. Özel, konuşmasında “Bugün emeğin ve alın terinin ilçesi güzel Bağcılar’dayız. Dar sokakların, geniş gönüllü insanlarıyla bir aradayız. İstanbul’un yükünü taşıyanlarla yan yana, omuz omuzayız. Bugün bu meydanda, Bağcılar’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin hiç seçim kazanamadığı, belediyeyi hiç kazanamadığı bu ilçede ‘Olmaz’ denilen bir günde, ‘Dolmaz’ denilen bir meydanda Bağcılar’da yürek yüreğeyiz. Hoş geldiniz.” dedi.

Bağcılar'ı Bakırköy'den kalabalık yapan irade

Özel, CHP’nin Bağcılar’da tarihsel olarak zayıf olduğu gerçeğini saklamadan anlattı; bunu bir “küsme” değil, “kusuru kendinde arama ve ısrar” çizgisi olarak çerçeveledi. Son seçimde oy oranının yüzde 1,5’ten yüzde 33’e çıkmasını bir eşik olarak sundu ve mitingi, CHP’nin kazanamadığı bir ilçede oluşan yeni siyasal enerjinin göstergesi olarak tanımladı.

“1992’den beri Bağcılar’da ilçe belediye seçimleri yapılıyor. Biz burada bu belediyeyi hiç kazanamadık. Yüzde 1,5 oy aldığımız da oldu. Son seçimde yüzde 33’e kadar tırmandık. Bu ilçeye küsmedik. Kusuru kendimizde bildik. Çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Bugün burada, bu dondurucu soğukta Bağcılar’a söz veriyorum: Türkiye’de iktidar olacağız, Bağcılar’da iktidar olacağız… Bu meydana bakınca ben bir Türkiye haritası görüyorum.”

“Ekrem Başkan buradan elini hiç çekmedi"

CHP Genel Başkanı, İBB’nin Bağcılar’da yürüttüğü sosyal politika ve yatırım kalemlerini rakamlarla sıraladı. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu olmasına rağmen hizmetlerin kesilmediğini, yönetim sürekliliğinin korunduğunu vurgulayarak İmamoğlu’nu fiilen hâlâ İstanbul’un merkezinde bir siyasi aktör olarak konumlandırdı.

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu ilçede tam 32 bin 600 haneye sosyal destek sağlıyor, 25 bin 500 aileye İstanbul Kart verdi. 4 bin 800 hane düzenli halk ekmek desteği alıyor. Bu ilçede 23 bin 500 çocuğa 3 milyon 400 bin litre ücretsiz süt dağıtıldı… 13 bin 400 annenin Anne Kartı var; çocuk dört yaşına gelene kadar ulaşım ücretsiz. 2 bin 810 haneye eğitim desteği veriliyor… İSKİ 7.4 milyar liralık altyapı yatırımı yaptı… Metro hatlarıyla ulaşım bağlantıları tamamlandı. Ekrem Başkan Silivri’de ama aklı, zihni İBB’de, İstanbul’da, Bağcılar’da.”

“Herkes Erdoğan'ın artık hatır soramadığını biliyor"

Özel, Erdoğan’ın geçmişte Bağcılar’dan güçlü destek aldığını ancak bugün meydanlardan, pazarlardan ve esnaftan uzaklaştığını savundu. Yoksulluk sınırı ve emekli gelirleri üzerinden, iktidarla Bağcılar halkı arasında derin bir kopuş yaşandığını anlattı ve bu kopuşu ekonomik gerçeklerle bezeyerek anlattı.

“Türkiye’de herkes Tayyip Bey’in geçmişte Bağcılar’a geldiğini, desteği buradan aldığını ama artık şimdi meydanlara, sokaklara çıkmadığını, hal hatır soramadığını, pazar gezemediğini, esnafa gidemediğini, milletin yüzüne bakamadığını biliyor… Bugün 98 bin lira olmuş yoksulluk sınırı… 98 bin liradan yüksek maaş alanlar bir el kaldırsın… Koca meydanda bir bu var… 98 bin liradan az evine maaş girenler el kaldırsın… Meydanın yüzde 100’ü fakir; büyük çoğunluğu emekli, en düşük emekli maaşıyla 20 bin lirayla kira verirse aç kalmak, karnını doyurursa sokakta kalmak tehlikesiyle karşı karşıya.”

“Sokaklar çetelerle dolu AKP'nin bir çözümü yok"

Bağcılar’daki uyuşturucu ve suç çeteleri sorununun ciddi biçimde büyüdüğünü ifade eden Özel, iktidarın bu alanda etkili bir politika üretmediğini ileri sürdü. Sorunun, kara para ve büyük sermaye ilişkilerine dokunulmadığı için çözülemediğini savundu ve CHP’nin MASAK’ın özerkliği ile kapsamlı bir ulusal mücadele programı uygulayacağını açıkladı.

“Bağcılar’da en büyük sorunlardan biri uyuşturucu… Çeteler çocukları hem tetikçi hem torbacı olarak kullanıyor. Uyuşturucu kullanım yaşı 19’dan 16’ya gerilemiş; kayıtlara 12 yaşında kullanım dahi girmiş. Tedavi başvuruları iki kat, uyuşturucu kaynaklı ölümler iki kat artmış. Ama kara para baronlarına dokunmadan, kara paranın izini sürmeden operasyon yapıyorlar… Etkin mücadele için MASAK’ı hem özerk hem özgür bırakacağız, yetkilerle donatacağız. Limanlarda, lojistikte, finans sisteminde gerçek bir denetim kuracağız; tedavi ve rehabilitasyonu sağlayacağız… Bağcılar’dan söz veriyoruz ki çetelerin kökü kazınacak.”

“Verginin yüzde 88’ini bu meydana ödetiyorlar"

CHP Genel Başkanı, Türkiye’de vergi yükünün esas olarak emekçi sınıfların sırtına bindirildiğini, dolaylı vergiler yoluyla yoksuldan zengine doğru bir kaynak transferi yapıldığını anlattı. Vergi afları ve teşviklerin büyük sermayeye yönlendirildiğini, emekliye ve asgari ücretliye ise yoksulluğun dayatıldığını belirterek bu yapıyı “AK Parti’nin kara düzeni” olarak tanımladı.

“100 liralık verginin 64 lirasını dolaylı vergiden alıyorlar… Multi milyarder olsan da asgari ücretli olsan da elektriğe, suya, telefona, gıdaya aynı vergiyi ödüyorsun… Türkiye’de verginin yüzde 88’ini bu meydana ödetiyorlar, gerçekten vergi ödemesi gerekenlerden aldıkları yüzde 11… Sonra ‘teşvik’ deyince onlara ver, vergi affını onlara ver, borçlarını onlardan sil… Bu meydandaki emekliye 20 bin lirayı reva gör. İşte bu düzenin adı AK Parti’nin kara düzenidir… Ant olsun ki bu kara düzeni yıkacağız.”

“Eskiden bu ülkede bazen refaha ererdik"

Özel, geçmişte Türkiye’de iniş çıkışlar olsa da toplumun zaman zaman birlikte nefes alabildiğini hatırlattı. Bugünkü tabloyu ise yoksulluk, enflasyon, işsizlik ve gelir adaletsizliğinde Avrupa birinciliğiyle tanımlayarak, iktidarın “katlanma ve şükretme” söylemine karşı eşit yurttaşlık temelinde açık bir itiraz geliştirdi.

“Bazen sıkıntı çekerdik, bazen hep birlikte refaha ererdik. Ama şimdi yoksullukta Avrupa birincisi, yüksek enflasyonda Avrupa birincisi ve işsizlikte Avrupa birincisi… ‘Evet yoksulsun ama dayanmalısın’ diyorlar. Kardeşim bu ülke eşit bir ülke… Neden ben katlanıyorum da sen keyif çatıyorsun? Katlanmayacağız… İtiraz edeceğiz… Çünkü ahlaki üstünlük bizdedir, psikolojik üstünlük bizdedir.”

“Bağcılar kimsenin kalesi değil, milletin kalesi"

Bu bölümde Özel, “kale siyaseti”nin sona erdiğini ilan ederek Bağcılar’ı “milletin kalesi” olarak tanımladı. Emekli maaşlarına ilişkin Mecliste yürütülen direnişi ve bunun ülke geneline yayılacağını anlattı; emekli, emekçi, çiftçi ve esnaf arasındaki kader birliğini vurgulayarak kolektif kurtuluş fikrini öne çıkardı.

“Artık hiçbir yer hiç kimsenin kalesi değildir… Emekli maaşını 19 bin lira duyunca isyan ettik, Mecliste oturma nöbetine başladık… Şimdi 81 ilde direneceğiz… 2002’de en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti; bugünkü hesapla 42 bin lira… Altın hesabıyla o gün sekiz çeyrek, bugün iki çeyrek… Emekli kurtulmadan emekçi, emekçi kurtulmadan çiftçi, çiftçi kurtulmadan işçi, işçi kurtulmadan esnaf kurtulmaz. Kurtuluş yok tek başına…”

Yemek Sepeti'ne işçilerle uzlaşma tavsiyesi

CHP Genel Başkanı, Migros depo işçileri ve Yemeksepeti kuryeleri üzerinden CHP’nin emek mücadelelerinde açıkça taraf olduğunu ilan etti. Şirketlere doğrudan çağrıda bulunarak, emekçilerin taleplerinin karşılanmaması halinde siyasal ve toplumsal baskının devreye gireceğini ifade etti.

“Bağcılar Migros depo işçileri zam istiyor, güvence istiyor… İşçinin hakkını vermeyen beni karşında bulur, bizi karşında bulur… Yemeksepeti kuryelere zulmediyor… Biz bu senenin başında boykot listelerimizi boşalttık ama ‘kim emekçiye şaşı bakıyor, kim doğru bakıyor’ diye takip ediyoruz… Son uyarımı yapıyorum: Yemeksepeti ya anlaş ya karşında bizi bulursun.”

“Emekliye 20 bin TL verenden dünya lideri olur mu?"

Özel, Erdoğan’ın “dünya lideri” söylemini emekli maaşları, asgari ücret ve siyasal baskılar üzerinden sorguladı. Rakiplerini yargı yoluyla tasfiye etmeye çalışan ve dış meşruiyet arayan bir liderin bu unvanı hak edemeyeceğini savundu.

“Emekliye 20 bin lira verenden dünya lideri olur mu? Asgari ücreti 28 bin lira yapandan dünya lideri olur mu? Rakibinden korkup onu hapse atandan dünya lideri olur mu?… Bu milletten alamadığı yetkiyi dışarıdan meşruiyetle telafi etmeye kalkandan dünya lideri olur mu?”

“Filistin'in dostuyuz Trump'ın değil"

Filistin meselesini Türkiye için milli bir sorun olarak tanımlayan CHP Genel Başkanı, Trump ve Netanyahu’nun Gazze üzerindeki planlarını sert biçimde eleştirdi. Erdoğan’ın bu girişimlere sessiz kaldığını öne sürerek CHP’nin tarihsel olarak Filistin halkının yanında duran çizgisini Ecevit ve Deniz Gezmiş referanslarıyla yeniden kurdu.

“Filistin meselesi milli meseledir… Netanyahu 71 bin masumun canına kıymışken ona ‘savaş kahramanı’ diyen Trump, ‘barış’ diyerek Gazze’ye oteller, kumarhaneler dikmeye niyetlenmişken… Erdoğan Trump’a susmakta, bu planı desteklemekte… Biz Ecevit’in Arafat’ın arkasında durduğu yerdeyiz… Biz Filistin’in dostuyuz, Trump’ın dostu değiliz… Trump’ın karşısına geçip ‘Dünya senden büyüktür’ demekle olur.”

“Erdoğan'ın ne iradesi, ne becerisi ne de enerjisi kaldı"

Özgür Özel, konuşmasını iktidarın ekonomik ve toplumsal krizleri çözme kapasitesini yitirdiğini sergileyerek sürdürdü. Erdoğan’ın geçmişte Erbakan, Ecevit ve Bulgaristan göçmenleri hakkında kullandığı dili hatırlatarak, bugün savunduğu pozisyonlarla arasındaki çelişkileri ortaya koydu.

“Yoksulluk, geçim sıkıntısı her tarafı sardı… Ama AK Parti’nin, Erdoğan’ın bu sorunları çözecek ne iradesi, ne becerisi, ne de enerjisi kalmıştır… Erbakan’a ‘Yaş 70 iş bitmiş’ diyen, Ecevit’e ‘Ölünce mi bırakacaksın’ diyen… Bulgaristan’dan gelenlere dair o gün kurduğu ayıp cümleleri hatırlayın… Bu, onun siyaset tarzıdır.”

“Karşımıza kimi çıkarırsan çıkar ama kararı İstanbullu versin"

Konuşmanın en politik atağında Özel, İstanbul’da seçimlerin yenilenmesi çağrısıyla Erdoğan’a doğrudan meydan okudu. Aday olarak Ekrem İmamoğlu’nu açıkça ilan etti ve yargı yoluyla değil, sandıkta ve İstanbulluların önünde hesaplaşma çağrısı yaptı.

“Cesaretin varsa gel… Öyle atadığın savcılarla, ayarladığın hakimlerle değil; milletin huzuruna çıkalım… Martın sonunda İstanbul’da belediye seçimlerini yenilemeye hazırım. Benim adayım Ekrem İmamoğlu… Kimi çıkarıyorsan çıkar. Kararı İstanbul versin… Biz yenersek erken seçim geliyor; sen yenersen ben siyaseti bırakıyorum. Hodri meydan.”

“Acilen tutuksuz yargılama"

Tutuklu belediye başkanları ve iddianamesi geciken dosyalar üzerinden yargı pratiğini eleştiren Özel, iktidarın ileri sürdüğü büyük yolsuzluk iddialarının kanıtlanamadığını söyledi. Tutuksuz yargılama ve hukukun evrensel ilkelerine dönüş talebini yineledi.

“Tüm başkanlarımız için tutuksuz yargılama istiyoruz… Aylardır iddianame bekleyenler var… 770 yılla yargılanan suç örgütü lideri dışarıda, bu milletin seçtikleri içeride… ‘560 milyar’ dediniz, ispat edemediniz… ‘Görüntüler var’ dediniz, ortaya koyamadınız… ‘Çanta çanta para’ dediniz, içinden jammer çıktı… Artık bu iftiraların cılkı çıktı.”

“Çok vurdular, yıkılmadık, yıkılmayacağız"

Konuşmasının sonunda CHP Genel Başkanı Özel, CHP’nin ve tutuklu siyasetçilerin baskılara rağmen geri adım atmadığını vurguladı. Mücadelenin sürdürüleceğini, Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğünün bir dönüm noktası olacağını ve siyasal yürüyüşün Bağcılar’dan devam edeceğini ifade etti.

“Bu kara düzene teslim olmadık, olmayacağız. Çok vurdular, yıkılmadık, yıkılmayacağız… Bir adım geri atmayacak, bir santim eğilmeyecek, bir kelime eksik konuşmayacağız… Ekrem Başkan çıkınca ilk mitingi Bağcılar meydanında yapacağız… Kapı kapı dolaşıp herkesin derdini anlatacak, Cumhuriyet’in ikinci şahlanışı için oyları teker teker toplayacağız.”

