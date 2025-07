Özgür Özel Erdoğan'a Adana'dan meydan okudu. "Yüzde 29'la seni orada oturtmam"

CHP’nin 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da gözlatına alınmasıyla başlayan ve hemen Büyükşehir Belediye Başkanları, Başkan Yardımcıları ve Meclis üyelerinin çoğunun tutuklanmalarıya süren siyasi operasyonlara karşı düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin sonuncusu, iki gün Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın iki gün önce tutuklandığı Adana'da yüzbinlerin katılımıyla gerçekleşti.

Özel: "Savcınıza güveniyorsanız naklen yayınlayın duruşmaları"

Mitingde coşkulu bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Belediye Başkanlarının yargılanmasının TV'den naklen yayınlanması konusundaki ısrarını sürdürdü:

“Savcınıza güveniyorsanız, hodri meydan. TRT’den canlı yayınlayın duruşmaları. Çünkü bu iftiralarla baş etmeye, şeffaflığa ihtiyacımız var. Biz tertemiziz” dedi.

Saat 20.30’da başlayan mitinge katılım güneş çekildikçe daha da kalabalıklaştı. Uğur Mumcu Meydanı’nı dolduran ve sayılarının 250 bine vrdığı anons edilen muazam kalabalik “Hak, Hukuk, Adalet", “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlarıyla yapılan siyasi operasyonlara tepki gösterdi ve Başkanlarını kucakladı: “Adana burada Zeydan’ın yanında.”

Karalar: "Bizde hata olabilir ama para işi olmaz"

Silivri Cezaevi’nden gönderdiği mesajda Adanalılara teşekkür ederek “mücadeleye devam” çağrısı yaptı. Karalar kendisini seçenlere seslendi.

“Adanalı kardeşlerim, canlarım… Sizin beni ne kadar sevdiğinizi ve güvendiğinizi biliyorum. Bu davanın sadece şahsıma değil, partimize ve demokrasi mücadelemize yapılmış bir darbe olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizde hata olabilir ama para işi olmaz. Bunu bütün Türkiye bilir. Aynı dosyada bir kişiye serbestlik verilip, diğerine tutukluluk uygulanması Türk adaleti açısından çok üzücüdür. Bu tutuklamaların siyasi olduğu ortadadır. Ben neden burada olduğumu biliyorum. Kardeşiniz her zamanki gibi dik duruşunu bozmaz, taviz vermez. Mücadeleye devam.”

Tutuklu ilçe belediye başkanlarından mesajlar

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in mesajı okundu. Tekin, “daha temiz, daha mutlu bir Seyhan” için mücadele ettiğini, iftiraya maruz kaldığını belirtti ve “size and içerim ki ... her an Seyhan demeye devam edeceğim” cümleleriyle halkla dayanışma vurgusu yaptı

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ise Silivri’den gönderdiği mesajda: “Susmayın, vazgeçmeyin, başınızı öne eğmeyin” çağrısı yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Zeydan Karaların tutuklanmasını “Bu dava partimize ve demokrasi mücadelemize bir darbedir” diyerek kınadı ve Karalar'a destek mesajı verdi.



Özel’in miting konuşmasından öne çıkanlar

Özel miting konuşmasına Adanalılar'ın Zeydan Karalar'ı sahiplenmesine dikkat çekerek başladı: "Görüyor musun Zeydan Başkan, 250 bin hemşehrin sahip çıkıyor sana. Adana evlatlarına sahip çıkıyor, iradesine sahip çıkıyor. Kumpaslara itiraz ediyor. Helal olsun Adana’ya, helal olsun Çukurova’ya.” dedi.

“Darbeciler mi üstün, millet mi üstün? … İstanbul’daki bir avuç darbeciye karşı işte Adana’nın iradesi.” diyen Özel iddiların "iftira"ya evrlmesini vurguladı: “11 yıl geriye gidip iftira attırıyorlar. … Önceki ihaleden çöp toplayanlara hak ettikleri ödemeyi yaptık; ne eksik ne fazla.”

"Darbeye teslim olmayız"

CHP Genel Başkanı, 19 Mart'ta bir darbe sürecinin başlatıldığını vurgulamayı sürdürdü: “Asla ve asla bu darbeye teslim olmayız. … Artık zenginlerin değil garibanların döneminin başlayacağı, bakan evlatlarının değil vatan evlatlarının sözünün geçeceği günleri göreceğiz.” dedi.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın örgütü tarafından yanıltıldığına işaret etti: "Birileri Cumhurbaşkanını kandırmış…" dedi. "Üç sağlam savcım, 3 sağlam hakimim, 3 yalancı şahidim var. Bunlarla bunları un ufak ederiz [dediklerini]" söyledi. "[… ] Ama iş öyle değil.” diye yargı eliyle yürütülen operasyonu alaya aldı.

"Onların arkasında Trump ve İsrail var, bizim arkamızda Adana var, Türkiye var

Özel, aylardır süren mücadelyle milletin inancını kazandıklarını anlattı: "Karşımızdakiler bir organize suçta bulundurdukları görevlerle, etkilerle acımasız saldırıyorlar. 19 Mart'tan beri hatta geçen sene 30 Ekim'de Ankara'dan İstanbul 'a yollandığından beri 30 Ekim sabaha karşı Ahmet Özer başkanımızı aldığından beri saldırıyorlar, iftira ediyorlar. Biz de onlara karşı yüreğimizle bileğimizle bu otobüsle bu mikrofonla meydan meydan geziyoruz ve derdimizi millete anlatıyoruz." dedi.

"Bir partide işler kötü gidiyorsa faturayı iletişimciye keserler"

CHP Genel Başkanı, Erdoğan'ın bütün propganda aygıtını bir gecede değitirmesini gündeme getirdi. "Anketlerde milletin yüzde yirmi beşi ona bilemedin yüzde otuzı ona yüzde yetmişi bize inanıyor. Ve böyle olunca dün akşam iletişim başkanını değiştirdiler. Eğer bir siyasi yapıda bir partide işler kötü gidiyorsa faturayı iletişimcilere keserler." dedi.

"Fahrettin Altun gitti. TRT 'yi değiştirecek. Anadolu Ajansı'nı değiştirecek. RTÜK'ü değiştirecek. Çünkü diyorlar ki "bütün televizyonlar bizde gazete ler bizde çarşaf çarşaf manşet bizde gece yarısı on ikiye kadar elde çubuk bizim ekranlarda iftira atanlar onların altında bir otobüs onlarla birlikte iki buçuk kanal biri kapalı biri açık ama yine de millet onlara inanıyor."

Özel 2 Kasım Pazar günü seçim istiyor

Özel aralıksız altı aydır AKP'nin gerildiğini ve başta CHP olmak üzere muhalefet güçlerinin ilerlediğini gösteren kamuoyu yoklamalarını hatırlattı: "Yüzde 29’la seni orada oturtmam [… ] dedi.

CHP Genel Başkanı, "2 Kasım Pazar günü sandığı istiyoruz ve sesleniyoruz hep birlikte" dedi: ."Adayımı bırak, sandığı getir.”

Özel: İmamoğlu geliyor

Özel konuşmasının sonunda Ekem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını gündeme getirdi: "Yenilmez Erdoğan. Girdiği her seçimi kazanan Erdoğan" girdiği son seçimi kaybetti. Ama ona karşı kaybetmeyen birisi var. Beylikdüzü 'nü AK Parti'den alan on 31 Mart i2019'da Binali Yıldırım'ı yenen, seçim elinden alınınca, çalınınca ceketi çıkaran gömleği sıvayan Haziran'da bir daha kazanan 800 bin bin farkla kazanan beş yıl hizmet edip şimdi 1 milyon yüz bin farkla kazanan Ekrem İmamoğlu geliyor. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu geliyor." dedi.

Özgür Özel konuşmasının sonunda "Önce başkanlarımızı alacağız." dedi. "Zeydan Başkan'ı almaya hazır mıyız? Kadir'i almaya hazır mıyız? Oya 'yı almaya hazır mıyız? Ekrem Başkan 'ı bütün arkadaşlarımızı almaya hazır mıyız? Onlarla birlikte iktidara yürümeye hazır mıyız?" diye sordu.

"Yürüyelim arkadaşlar o zaman. Yürüyelim arkadaşlar. Yolunuz açık olsun." diyerek mitingi sona erdirdi.

