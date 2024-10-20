Özgür Özel: En ağır tedbiri almamız gerekiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘Yenidoğan çetesi’ soruşturması kapsamındaki hastanelerin kamulaştırılması, bu işe karışanların en ağır şekilde cezalandırılması ve mal varlıklarına el konulması gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Manisa programı kapsamında 3. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'na katılan Özel, Hükümet Konağı önünde Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ile 21, 10 ve 5 kilometre koşularının başlama işaretini verdi.

Özgür Özel, eşi Didem Özel ile 5 kilometrelik etaba katılarak yürüyüş yaptı.

Yürüyüş öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Özel, ‘Yenidoğan çetesi’ soruşturmasının utanç verici olduğunu, soruşturmaya karışan herkesin en ağır şekilde yargılanması gerektiğini belirtti.

"Yenidoğan çetesine" ilişkin soruşturmada iddianame hazırlandı

“Bir daha gün ışığına çıkarmamak lazım”

Özel, "Bu rezalete bulaşan kim varsa bunları sadece görevleri icabı bir kusur işlemişler gibi 'görev suçundan' falan yargılamak değil, bunları bilerek, kasten tasarlayarak ve örgüt kurarak ölüme sebebiyet verme suçundan yargılamak ve bir daha gün ışığına çıkarmamak lazım" ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamındaki hastanelerin kamulaştırılması gerektiğini savunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben ana muhalefet partisi olarak teklifte bulunuyorum. Gelsinler bu işe kim karıştıysa bunların bütün hastanelerine ve mal varlıklarına kamu adına el koyalım. İbretialem olsun. Bir daha bir hastane sahibi, 'Böyle bir şey benim hastanemde yaşanırsa hastane elden gider', bunu bilsin. En ağır tedbiri almamız gerekiyor."

“Sorumlu aranıyorsa, ‘Sorumlusu benim, ben’ diyen” CHP lideri Özgür Özel, dün (19 Ekim) Ankara Hasanoğlan’da gerçekleştirilen Eğitim Zirvesi’nde de ‘Yenidoğan çetesi’ soruşturmasına değinmiş ve Erdoğan’a seslenmişti: “İletişim Başkanlığı’ndan şunu pompalıyorlar, ‘Efendim bu işin içinde CHP’li bir Belediye Meclis Üyesi var.’ Bu işin 10 kilometre kenarında bir tane CHP’li varsa, onu partide tutan namussuzdur, şerefsizdir. Bir tane CHP’li bulmuş koca çetede, sorumluluğunu örtecek. Bir sorumlu aranıyorsa, ‘Sorumlusu benim, ben’ diyen. Nasıl FETÖ’nün bütün hastaneleri bir gecede kamulaştı. OHAL ilan etmeye gerek yok. Buradayız. Getirin, o hastanelerin hepsini bir gecede kamulaştıralım Meclis eliyle. Yasal düzenleme, salı günü Meclisten oybirliği ile geçirilmelidir. Hodri meydan. Bu kadar pislik akan adamlar, tutmuşlar 22 yıllık iktidarın sonunda sorumluluğu bize doğru ittiriyorlar. Her şeyi biliyorsan bu işi de çözeceksin kardeşim.” Getirin o özel hastaneleri bir günde Meclis eliyle kamulaştıralım.

Her yere kayyum atıyorsun ya, bugün onlara da ata, Salı günü Meclis’ten oy birliği ile geçirelim. Hadi buyur bakalım. pic.twitter.com/2wxFMuM1iv — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 19, 2024

(VC)