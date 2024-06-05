Özgür Özel, Emine Şenyaşar'ı ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, eşi ve iki oğlu AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınları tarafından öldürülen Emine Şenyaşar'ı ziyaret etti.

“BEYAZ MENDİLLİ” ADALET ARAYIŞINDA 500. GÜN Emine Şenyaşar: Ya adliye önündeyiz ya mezar başında

Ziyarette Emine Şenyaşar'ın oğlu Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Ferit Şenyaşar da yer aldı.

"123 gündür adalet istiyor"

Ferit Şenyaşar, Özel’e şöyle dedi:

"6 yıldır elinde beyaz mendili ve adalet yazısıyla devletten adalet istiyor. İki evladı devlet hastanesinde katlediliyor. Eşiyle beraber çocuklarının durumunu öğrenmek için hastaneye gidiyor. Eşini gözleri önünde katlediyorlar. Bütün deliller karatılıyor. Anne 846 gün Urfa Adliyesi önünde nöbet tuttu. 123 gündür de Adalet Bakanlığı önünde adalet istiyor.”

Özel: Devletin gözünü yumdular

Özgür Özel de şöyle dedi:

"Konuştuğu dili, Kürtçeyi bilmiyorum. Ama hiç tercüme etmeseniz de ne dediğini çok iyi biliyorum. Kendi annemin gözünden akmış gibi hissediyorum. O gün orada yaşananlar, hastanede yaşananlar bu isyanın en haklı sebebi. Herkesin gözünün önünde olan katliama devlet gözünü yumamazdı. Ama maalesef devletin gözünü yumdular. Biz haklı mücadelesinde yanındayız. Önümüzdeki hafta Sayın cumhurbaşkanı gelecek. O geldiğinde bu konuyu da kendisine doğrudan annenin ağzından ileteceğim"

Özgür Özel'le konuşan Emine Şenyaşar, "Çocuklarım gitti, perişan olduk. Bu faşizmle olmaz. 6-7 yıl oldu, çocuklarım hapiste. Oğlumun bir suçu yok, oğlumun bırakılmasını istiyorum. Hastaneyi kan gölüne çevirdiler, sonra da boyadılar, delilleri o gece yok ettiler. Eşim hastanede yangın söndürme tüpleriyle öldürüldü, kurşun izi yoktu. Bu ne zulümdür" dedi.

Ferit Şenyaşar, "Azmettiren eski AK Parti milletvekilidir. Dokunulmazlığı kaldırılmasına rağmen yürütülen soruşturmada ismi geçmiyor" bilgisini paylaştı.

Ne olmuştu? 14 Haziran 2018'de seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret eden AKP'li vekil İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınlarının Şenyaşar ailesine ait işyerine ve ardından hastanedeki saldırılarında, Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Adil ve Celal Şenyaşar ile Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirdi. Saldırıda Mehmet, Ferit ve Fadıl Şenyaşar ile birlikte toplam 8 kişi de yaralandı. Fadıl Şenyaşar ve kardeşleri, tedavileri devam ederken gözaltına alındı, Fadıl Şenyaşar tutuklandı. Saldırıdan 15 ay sonra, 18 Eylül 2019'da AKP'li vekilin ağabeyi Enver Yıldız, Urfa Adliyesi'nde teslim olduktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırıya ilişkin Urfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sadece işyerinde yaşanan olaylar konu edildi, hastanede saldırıya uğrayan ve yaşamını yitiren Hacı Esvet Şenyaşar'ın ölümüne yer verilmedi. Fadıl Şenyaşar'a 37 yıl 9 ay, Enver Yıldız'a 18 yıl hapis cezası verildi. Antep Bölge Adliye Mahkemesi, hastanedeki olaylar ile işyerindeki saldırı dosyalarının birleştirilmesi için yerel mahkemenin kararını bozdu. Dava devam ediyor.

(EMK)