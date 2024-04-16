Özgür Özel: Emekliye vermediklerini bir avuç zengine verdiler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinin ardından bugün ilk grup toplantısını yaptı.

Yaklaşık 45 dakika partililere ve kamuoyuna seslenen Özel, seçim sonuçlarından ekonomik krize, Antalya'daki teleferik kazasından İran-İsrail gerilimine kadar geniş bir skalada konuştu.

Seçim sonucunu bir başarı olarak nitelendiren Özel “CHP olarak bize oy veren hiç kimseyi pişman etmeyeceğimize buradan söz veriyoruz” dedi.

Ardından da İran-İsrail gerilimine girdi. “Ortadoğu coğrafyası 7 Ekim’den bu yana zor günler yaşıyor. Hafta sonu İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimi endişe ile takip ediyoruz. Ortadoğu’da tansiyonun bu denli yükseldiği süreçte tarafların gerginliği artıracak açıklama ve eylemlerden uzak durmalarının çağrısını yineliyorum. Kurucumuzdan miras, yurtta barış, dünyada barış vasiyetinin hatırlama ve sahiplenmenin gerektiği bir dönemdeyiz. Etrafımız ateş çemberine dönüşmüşken, ülkemiz tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalıdır. Gazze’de ateşkes sağlanmadan, bölgede tırmanan gerilimin durması mümkün görünmemektedir” diye konuştu.

15 Nisan’da (dün) Filistin’de gitmek için plan yaptıklarını belirten Özel İran’ın saldırısı sonrası kapanan hava sahaları nedeniyle ziyaretini ertelemek zorunda kaldığını söyledi. “En kısa zamanda Filistin’e gitmek ve oradaki halkın mağduriyetini, 33 bin çoğu kadın ve çocuk kaybın bir kez daha dünyaya duyurulmasını sağlayacağım” diye ekledi.

Antalya’daki teleferik kazası

Özel ardından Antalya’daki teleferik kazasına değindi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’un tutuklanmasıyla ilgili konuştu:

Adaletin tecelli edeceği yer şüphesiz hukuktur. Ancak bugün Antalya’da büyük bir hukuksuzluk, kanunsuzluk, vicdansızlıkla karşı karşıyayız. 2017’de AKP döneminde inşa edilmiş bir teleferik. Hattın denetimi hükümetteki ilgili bakanlığın yetkilerinden şirkete verilen onayla, bakanlık tarafından kabul edilen uluslararası sertifikaların varlığında yaptırılmış. Rekor bir oyla Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz, teleferik hattını işleten şirketin, belediye şirketindeki görevinden 2023’te ayrılmışken, o ayrıldıktan sonra teleferik 3 kez daha denetlenmesine rağmen tutuklandı. Elbette araştırılsın, gerekiyorsa yargılamanın sonunda her şey ortaya çıksın. Ama tutukluluk gibi bir tedbire başvurulması... Allah’tan korksunlar. Soma’da 301 madenci öldü, bir kamu görevlisi, bir kamu görevlisi yargılanmadı. Soma’dan İliç’e ne facialar yaşandı. Hiçbirinde bir kamu görevlisi yargılanmadı. Tren kazası olur. Hatları işleten açığa alınır, yargılanma izni verilmez. Devlet Demiryolları’na Genel Müdür yapılırken, 22 yıllık iktidarlarında bir kişiye yargılanma izni vermemişken, yaşanan olayın günah keçisini, suçsuz başkana, Mesut Kocagöz’e yıkanlara yazıklar olsun. Buna izin vermeyeceğiz.

Hasta mahpuslar

Özel konuşmasının bir bölümünü hasta mahpuslara ayırdı.

‘Balyoz davasından’ hüküm giyen asker Çetin Doğan’dan örnek verdi. “Hükümetin kini ve inadı ile cezaevinde tuttuğu bir orgeneral. Yaşı 84. Hayatının son 14 senesinin 7 senesi cezaevinde geçti. Son 45 gün içinde, ceza infaz kurumunda tutulamayacak hale geldiği için tekrar hastaneye gitti. Şimdi tekrar cezaevine yollanmaya çalışılıyor” dedi. “Hasta tutuklu ve hükümlüler hangi görüşten olursa olsun serbest bırakılmalı” diye konuştu.

Hatay seçim sonucu

Özel, 31 Mart seçim sonuçlarına itiraz ettikleri Hatay ile ilgili de konuştu:

Bizim dosyamıza göre Hatay seçiminin en az 8 kez yenilenmesi gerekmektedir. Tam kanunsuzluk halinin her iddiamızda birbirini aşan ve bu kadar da olmaz dedirten birkaç maddesini Meclis çatısı altında kayda geçirmek isterim. 108 seçmen hakkında kısıtlılık kararı var. Oy kullanamazken, oy kullandıklarını ispatladık. 3 bin 389 seçmen ölmüş oldukları halde yerlerine oy kullanılıyor. CHP Hatay’da geçersiz oyların aradaki farkın 15 katı olmasına rağmen yapmış olduğu başvurular, ilçede, ilde ve YSK’da reddedilmiştir. Şimdi aynı başvuruyu bir kez daha yapıyoruz. Tam kanunsuzluk eğer burada ölü seçmenin oyunda, kısıtlı seçmenin oyunda ya da emniyet görevlilerinin, zabıtalarının sandık başkanı olmasında yoksa, bu kanunun neresinde yazmaktadır? Bu tam kanunsuzluk haline susacak olanlar, bunu kendi vicdanlarına nasıl anlatacaklar? Hatay’da halkın iradesi sakatlanmıştır. Hatay halkının tercihine sahip çıkmaya, bu işin peşini bırakmamaya devam edeceğimizin altını bir kez daha kalın kalın çizgilerle çiziyorum. Hatay bizim kişisel meselemizdir. Milli meselemizdir.

Ekonomik kriz ve emekli maaşları

Özel ardından konuyu ekonomik krize getirdi. Şunları söyledi:

Adalette işler kötü gittiği gibi ekonomide de ne yazık ki her gün daha kötüye gidiyoruz. Merkez Bankası’nın 2023 bilançosu açıklandı. Banka 2023’te 818 milyar lira zarar etti. Merkez Bankası, bundan önceki 10 yılda, 2013’ten 2023’e kadar tam 320 milyar lira kar etmiştir. Bir yıllık zarar 10 yıllık karın 2,5 katıdır. Yani bu hesapla 25 yıldaki kardan Merkez Bankası zarar eder mi? Böyle bir karar alırsanız zarar eder. 25 yıllık kârını bir senede bir avuç zengine verdiler. Merkez Bankasının yaptığı ödemeye Hazinenin de yaptığı ödeme eklendiğinde toplam rakam 1 trilyon 132 milyardır. Bu para en düşük emekli maaşını 17 bin lira yapalım dediğinde, yapamayız, para yok dedikleri paranın tam 2 katıdır. Türkiye’deki 16 milyon emekliye, bir asgari ücret maaş vermenin 2 yıllık maliyetini bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun.

(HA)