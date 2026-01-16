Özgür Özel: Emekli zam değil, sandık istiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da Kocatepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Emeklilerin Onurlu Yaşam Hakkı Buluşması”nda yaptığı konuşmada iktidara sert sözlerle yüklendi. Emeklilerin artık zam talep etmediğini vurgulayan Özel, “Emekli bugünün iktidarından zam istemiyor. Emekli AK Parti hükümetinden zam istemiyor, sandık istiyor. Sandık” dedi.

Özel, önümüzdeki hafta Meclis’te görüşülmesi beklenen en düşük emekli aylığı düzenlemesine de değinerek, “CHP milletvekilleri eksiksiz şekilde Meclis’te olacak. O tarihi oylamada emeklinin yanında duracağız” diye konuştu.

“Siz utanmayın, bu maaşı reva görenler utansın”

Konuşmasında emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Özel, mevcut maaşlarla geçinmenin imkânsız hale geldiğini belirtti. Emeklilere seslenen Özel, “Siz utanmayın. Size bu maaşı reva görenler utansın” ifadelerini kullandı.

Özel, geçmişle bugün arasında çarpıcı bir karşılaştırma yaparak, AK Parti iktidarı öncesinde en düşük emekli maaşının asgari ücretin 1,5 katı olduğunu hatırlattı. Bugün ise en düşük emekli maaşının asgari ücretin çok altında kaldığını vurgulayan Özel, “Hiç dokunmasalardı bugün emekli 42 bin lira maaş alacaktı. Ama bugün 18-19 bin lira seviyesine mahkûm ediliyor. Bin liralık artışla adeta emekliyle alay ediliyor” dedi.

“Emeklinin cebinden her ay 6 çeyrek altın çalındı”

Özel, emekli maaşlarının alım gücündeki dramatik düşüşü altın hesabıyla anlattı. AK Parti iktidarının başında en düşük emekli maaşının 8 çeyrek altına denk geldiğini belirten Özel, bugün bu rakamın 2 çeyrek altına gerilediğini söyledi.

“Her emeklinin cebinden her ay 6 çeyrek altın çalındı” diyen Özel, bunun bilinçli bir politika sonucu olduğunu savundu. “Aylık bağlama oranlarıyla, prim sistemiyle emekliye tarihin en büyük kaybı yaşatıldı” ifadelerini kullandı.

“Bir sosyal kriz, bir sosyal patlama geliyor”

Meydanlarda emeklilerin büyük bir öfke taşıdığını gördüğünü söyleyen Özel, Türkiye’nin ciddi bir sosyal krizle karşı karşıya olduğunu dile getirdi. “Son iki yıldır emeklilerin gözlerinde gördüğüm öfkeyi daha önce hiç görmedim. Bir sosyal patlama geliyor” diyen Özel, CHP’nin bu tabloya karşı yapıcı bir siyaset izlediğini belirtti.

Özel, CHP olarak asgari ücretin ve en düşük emekli maaşının 39 bin liraya çıkarılması yönünde hazırlık yaptıklarını, bunun için gerekli kaynak çalışmalarını da ortaya koyduklarını söyledi. Ancak bu önerilerin iktidar tarafından reddedildiğini ifade etti.

“Meclis’i savaşta kapatmadık, bugün de kapatmayacağız”

Özel, emekli maaşlarına ilişkin düzenleme sürecinde CHP’li milletvekillerinin Meclis’te nöbet tuttuğunu hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı sırasında Meclis’i açık tuttuğunu anımsatan Özel, “Bugün emeklinin ölüm kalım savaşı var. Meclis’i terk etmeyin dedim. CHP grubu orada, tam kadro nöbette” dedi.

Önümüzdeki hafta yapılacak oylamanın kritik olduğuna dikkat çeken Özel, “Kim emeklinin yanında, kim değil; herkes görecek. Emekliye oy vermeyene sandıkta da sokakta da selam yok” ifadelerini kullandı.

“Kaynak var ama emekliye yok”

Özel, iktidarın “kaynak yok” söylemini de sert sözlerle eleştirdi. Vergi sisteminin adaletsizliğine dikkat çeken Özel, Türkiye’de verginin büyük bölümünün dolaylı vergilerden toplandığını belirtti. “Emekliyle en zengin aynı vergiyi ödüyor. Ama iş emekliye gelince kaynak bulunamıyor” dedi.

Bütçede büyük şirketler için milyarlarca liralık vergi muafiyetleri olduğunu söyleyen Özel, “100-150 şirkete para bulunuyor ama 30 milyon emekliye gelince yok deniliyor” ifadelerini kullandı.

“Emekli zam istemiyor, sandık istiyor”

Konuşmasının sonunda emeklilerin talebini net bir şekilde dile getiren Özel, “Artık emekli bu iktidardan zam istemiyor. Sandık istiyor. Bu kara düzene itiraz ediyor” dedi.

“AK Parti’nin kara düzeni kaybedecek” diyen Özel, “Biz kazanacağız. Emekliler kazanacak. Emekçiler kazanacak. Yoksullar kazanacak” sözleriyle konuşmasını tamamladı.