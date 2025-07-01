Özgür Özel: Ekrem Başkan’ın bir vesikalık fotoğrafına yenileceksiniz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)enel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen “100 Karası – 19 Mart Darbesi’nin 100. Günü” etkinliğinde konuştu.

100 gündür tutuklu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, tutuklu tüm belediye başkanları ve bürokratlar için destek çağrısında bulunan Özel, iktidarı ve yargıyı sert sözlerle eleştirdi.

“Bugün bir yüz karasıyla yüz akının mücadelesini yaşıyoruz”

Özel, konuşmasına şu sözlerle başladı:

“Bugün önemli bir gündeyiz. İki önemli buluşma için İstanbul’dayız. 19 Mart darbesinin 104’üncü, Ekrem Başkan’ın tutuklanmasının 100’üncü günü. Yüz karasıdır bu. Demokrasiye, adalete, milletin iradesine karşı kurulmuş bir kumpastır. Biz 100 gündür meydanlardayız. Gençlerin dediği gibi: Bu bir miting değil, bir eylem. Bir darbeye karşı direnme hakkımızı kullanıyoruz. Çünkü bu milletin tarihinde direnişin tarihi vardır.”

“Ekrem Başkan onuruyla dimdik ayakta, biz omuz omuzayız”

Ekrem İmamoğlu’nun 100 gündür tutuklu olmasına rağmen dik durduğunu belirten Özel:

“Ekrem İmamoğlu, 100 gündür gururuyla, onuruyla o hücrede dimdik ayakta. Atılan iftiraların hiçbiri ona yapışmıyor. Biz de 100 gündür meydanlardayız. Ekrem Başkan’ı hapse atanlar insan içine çıkamazken biz halkla birlikteyiz, omuz omuzayız. Bu millet iftiracılara değil, adalet mücadelesi verenlere itibar ediyor.”

“19 Mart bir darbedir, sorumlusu bellidir”

“Bu darbeyi yapanlar milletin düşmanıdır. 100 gün önce bu iktidar milletin gözünden de gönlünden de düşmüştür. AK Parti artık meşru bir iktidar değildir. Bir avuç insandan oluşan bu yapı yitik bir rejimi temsil etmektedir. Millet kararını vermiştir. CHP Türkiye’nin birinci partisidir. Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı yapmak için milletin verdiği mesajın peşindeyiz.”

“Siyasi kumpaslarla önümüzü kesmeye çalışıyorlar”

“Biz kazandık, halk teveccüh gösterdi. Onlar hizmetle yarışmak yerine kumpasla yol kesmeye kalktılar. Belediyelerimizi ekonomik olarak sıkboğaza aldılar. Yetmedi, Zekeriya Öz zihniyetini yeniden diriltip bir adalet operasyonu gibi göstermeye çalıştılar.”

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan isim, geçmişte Canan Kaftancıoğlu’ndan Enis Berberoğlu’na kadar pek çok isim hakkında siyasi kararlar veren biridir. Şimdi de Ekrem Başkan ve arkadaşlarımızı hedef aldı.”

“Gerçekleri anlatanları susturmaya çalıştılar”

“Avukatımız Mehmet Pehlivan MASAK raporundaki çarpıtmaları ortaya koyunca susturulmak istendi. ‘Yapay zekâ hata yaptı’ diyecek kadar çürük bir rapor üzerinden kumpas kurdular. Mehmet Pehlivan televizyona çıkmasın diye Tekirdağ Cezaevi’ne koydular.”

“Dediler ki: ‘Ekrem Başkan’ın çocuğu yurtdışına para kaçırdı.’ Oysa dedesinin 17 yıllık birikimini alarak yurt dışında iş kurmak için kullandı. Buna bile iftira attılar.”

“Kadınlara yönelik psikolojik işkence var”

“Kadın arkadaşlarımız günlerce yerde yatırıldı, ailelerine ulaşamadı. İfade vermemeleri için tehdit edildiler. ‘Evladını 20 yıl göremezsin’ diye baskı yapıldı. Bu psikolojik işkencedir, suçtur. Bu zulmü yapanlar bunun hesabını verecekler.”

“Leman’a saldırmak hakikati ezmektir”

Gündeme gelen Leman Dergisi karikatürü tartışmasına da değinen Özel:

“Karikatürde Hz. Muhammed değil, adını ondan alan Gazzeli bir çocuk resmedilmiş. Bu bir melekle karşılaşıyor. Diyor ki: ‘Ben Muhammed.’ Bu saygısızlık değildir. Leman, Mavi Marmara’ya destek olan dergidir. İsrail’e ticarete karşı çıkan dergidir. Motokurye Samet’i kapağa taşıyan Leman’dır. Hedef göstererek hakikati ezemezsiniz. Hepimiz sağduyulu olmalıyız.”

“Bir vesikalık fotoğrafa yenileceksiniz Erdoğan”

“Bu millet Ekrem Başkan’ın sesini kıstığınızda da onunla. Onun fotoğraflarını indirdiniz, sosyal medyasını kapattınız, ama gönüllerden silemediniz. Gün gelecek Ekrem Başkan’ın bir vesikalık fotoğrafına yenileceksiniz.”

“Yargıyı dizayn etmeye çalışıyorlar”

“Savcısına güvenen varsa gelsin, biz arkadaşlarımıza güveniyoruz. Yargı TRT’den canlı yayınlansın diyoruz. Gerçek ortada. Muhatap millet. Bu iftiraları milletin gözünün önünde mahkemede göreceğiz.”

“Ekonomik fatura: 6 trilyon lira”

“Darbe sadece siyasal değil, ekonomik de bir felakettir. 6 trilyon lira kamu zararı oluştu. Asgari ücretli 1 çeyrek, emekli yarım çeyrek altın kaybetti. 86 milyonun her biri cebinden 70 bin lira kaybetti.”

“Mehmet Şimşek darbenin finansörü”

“Şimşek, ‘Rezervleri bugünler için biriktirdik’ dedi. Bu bir itiraftır. Bu darbenin mali ayağı Mehmet Şimşek’tir. Artık onun da itibarı kalmamıştır. Peşini bu leke bırakmaz, Özgür Özel de bırakmaz.”

“Cumhuriyet Halk Partisi birlikteliğin partisidir”

“İzmir’de yapılan operasyon bir bölme operasyonudur. ‘Özgür Özel kendi tarafındakilere sahip çıkıyor’ deyip karşısındakilere gözdağı vermek istiyorlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’yiz. Geride kimseyi bırakmayız. Bu parti kardeşliğin partisidir.”

“Adayımız Ekrem İmamoğlu’dur, sandık istiyoruz!”

Konuşmasının sonunda erken seçim çağrısını yineleyen Özel şöyle dedi:

“Hakem millettir. Adayımız Ekrem İmamoğlu’dur. 2 Kasım 2025’te sandık kurulursa karşımıza kim çıkarsa çıksın, biz hazırız. Gazi’nin partisini iktidar yapmaya, Ekrem Başkan’ı Cumhurbaşkanı yapmaya yürüyoruz. Gelin, milletin önüne çıkın.”

(EMK)