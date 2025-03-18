Özgür Özel: "Ekrem Başkan adayımızdır, 23 Mart'ta sandık başındayız"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından hukuksuz şekilde iptal edilmesine ilişkin TBMM’de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti

"Enseyi karartacak değiliz"

Özel, “Bu kararın bu şekilde alınmış olması hem kararı alanların kendi tarihleri açısından hem de maalesef İstanbul Üniversitesi gibi 600 yıllık ve Türkiye’nin en önemli yükseköğrenim kurumu açısından bir kara lekedir. Elbette biz bundan enseyi karartacak değiliz. Buradan bize motivasyon çıkar, başka bir şey çıkmaz” dedi.

"Siyasi işlemdir, siyasi yanıtımızı verecğiz"

CHP Genel Başkanı, “23 Mart’ta 1 milyon 750 bin üyemizle birlikte Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Ekrem Başkan adayımızdır. Birileri ondan korktuğu için diplomasını iptal ederek ondan kurtulmaya çalışıyor diye, biz ne motivasyonumuzdan ne kararlılığımızdan ne inancımızdan bir şey kaybetmeyiz." dedi

"İdari yargıdan dönecek"

CHP Genel Başkanı verilen karara karşı idari yargı yolunun açık olduğunu vurguladı ve "İdari yargıdan bu yanlış hesabın en kısa sürede döneceğini ve idari yargının doğru karar vereceğini bekliyorum, umuyorum." dedi.

Özel, idari yargının olumsuz kararı halinde "Anayasa Mahkemesi’nin benzer dosyalarda verdiği istikrarlı kararlar" olduğunu söyledi: "Kişinin kendi hilesi olmadıktan sonra -ki üç yıl boyunca tam ortadaki yılda, çok sayıda arkadaşıyla birlikte üniversitenin çağrısı sonucunda başvurmuş- Ekrem Başkan burada fail değil, mağdurdur. Ancak yapılan işlem de hukuki değil, siyasidir. O siyasi işleme karşı siyaseten en net cevabı vereceğiz. Kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Pazar günü hep birlikte sandık başındayız, Ekrem İmamoğlu’nun arkasındayız.”

"27 kişinin suçu bir sonraki Cumhurbaşkanıyla aynı sınıfta okumak"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, kararın kapsadığı diğer 27 kişinin kimler olduğu hakkındaki soruyu şöyle yanıtladı:

“Öyle bir bilgim yok ama diğer 27 kişinin şöyle bir mağduriyeti var. Okul arkadaşları, Cumhurbaşkanı’nı dört kez yenip, beşinci kez yeneceği için onların da diplomasını yaktılar. Onların da diplomalarının yok edilmesi, hiçe sayılması büyük haksızlıktır. Suçları neymiş? Türkiye’nin bir sonraki Cumhurbaşkanı ile aynı sınıfta okumak mı?”

(AEK)