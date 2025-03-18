ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 18 Mart 2025 20:06
 ~ Son Güncelleme: 18 Mart 2025 21:06
2 dk Okuma

Özgür Özel: "Ekrem Başkan adayımızdır, 23 Mart'ta sandık başındayız"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı İstanbul Üniversitesi'nin kararının yok hükmünde olduğunu ve Ekrem İmamoğlu'nun adayları olduğunu açıkladı. Ankara'da yaptığı basın toplantısında Özel, üniversitenin kararının siyasi olduğunu ve siyasi karşılık vereceklerini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Özgür Özel: "Ekrem Başkan adayımızdır, 23 Mart'ta sandık başındayız"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından hukuksuz şekilde iptal edilmesine ilişkin TBMM’de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti
İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti
Bugün 18:25

"Enseyi karartacak değiliz"

Özel, “Bu kararın bu şekilde alınmış olması hem kararı alanların kendi tarihleri açısından hem de maalesef İstanbul Üniversitesi gibi 600 yıllık ve Türkiye’nin en önemli yükseköğrenim kurumu açısından bir kara lekedir. Elbette biz bundan enseyi karartacak değiliz. Buradan bize motivasyon çıkar, başka bir şey çıkmaz” dedi. 

"Siyasi işlemdir, siyasi yanıtımızı verecğiz"

CHP Genel Başkanı, “23 Mart’ta 1 milyon 750 bin üyemizle birlikte Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Ekrem Başkan adayımızdır. Birileri ondan korktuğu için diplomasını iptal ederek ondan kurtulmaya çalışıyor diye, biz ne motivasyonumuzdan ne kararlılığımızdan ne inancımızdan bir şey kaybetmeyiz." dedi

"İdari yargıdan dönecek"

CHP Genel Başkanı verilen karara karşı idari yargı yolunun açık olduğunu vurguladı ve "İdari yargıdan bu yanlış hesabın en kısa sürede döneceğini ve idari yargının doğru karar vereceğini bekliyorum, umuyorum." dedi.

Özel, idari yargının olumsuz kararı halinde "Anayasa Mahkemesi’nin benzer dosyalarda verdiği istikrarlı kararlar" olduğunu söyledi: "Kişinin kendi hilesi olmadıktan sonra -ki üç yıl boyunca tam ortadaki yılda, çok sayıda arkadaşıyla birlikte üniversitenin çağrısı sonucunda başvurmuş- Ekrem Başkan burada fail değil, mağdurdur. Ancak yapılan işlem de hukuki değil, siyasidir. O siyasi işleme karşı siyaseten en net cevabı vereceğiz. Kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Pazar günü hep birlikte sandık başındayız, Ekrem İmamoğlu’nun arkasındayız.”

"27 kişinin suçu bir sonraki Cumhurbaşkanıyla aynı sınıfta okumak"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, kararın kapsadığı diğer 27 kişinin kimler olduğu hakkındaki soruyu şöyle yanıtladı:

“Öyle bir bilgim yok ama diğer 27 kişinin şöyle bir mağduriyeti var. Okul arkadaşları, Cumhurbaşkanı’nı dört kez yenip, beşinci kez yeneceği için onların da diplomasını yaktılar. Onların da diplomalarının yok edilmesi, hiçe sayılması büyük haksızlıktır. Suçları neymiş? Türkiye’nin bir sonraki Cumhurbaşkanı ile aynı sınıfta okumak mı?”

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
ilgili haberler
İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti
Bugün 18:25
/haber/istanbul-universitesi-ekrem-imamoglu-nun-diplomasini-iptal-etti-305544
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti
Bugün 18:25
/haber/istanbul-universitesi-ekrem-imamoglu-nun-diplomasini-iptal-etti-305544
Sayfa Başına Git