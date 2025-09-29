Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Sırrı Süreyya Önder'in AKM'deki cenaze töreninin ardından yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu tahliye edildi.

Saldırgan Tengioğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 44. Asliye Ceza Mahkemesinde dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

Dava, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle görüldü.

Mahkeme heyeti, 5 aydır tutuklu bulunan Tengioğlu’nun 12 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edilmesine karar verdi.

Karar duruşmasının ardından açıklama yapan Özel'in avukatı Sedat Aslantaş, "Saldırı yaşamını tehlikeye sokacak nitelikte değildi. Ancak Türkiye'nin kamu barışını, kamu güvenliğini ve kamu huzurunu büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakan pervasızca bir eylemdi, bir olaydı" dedi.

Aslantaş, 2004 yılında iki çocuğunu öldürüp bir çocuğunu da yaralayan Tengioğlu'nun, bu olayla ilgili İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılaması nedeniyle de serbest bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Aslantaş şunları söyledi:

Mahkeme yargılama neticesinde sanığın toplamda 1 yıl cezalandırılmasına karar verdi. Alt sınır 6 ay ama alt sınırdan uzaklaştı 2 ay kadar mahkeme 8 ay. Yarı oranında da arttırdı ve bir yıl hapis cezası vermiş oldu. Mükerrerlere özgü infaz rejimine göre, cezası infaz edilecek. Ayrıca daha önceden sabıka kaydı var. İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki olay nedeniyle iki evladını katledip ikisini de ağır yaralamaktan hükmü vardı. Mahkumiyeti vardı. Onun da infazı tamamlanmadığı için o infazını da etkileyecektir kuşkusuz bu süreç ve mahkeme tahliyesine karar verdi. Aslında biz tahliyesini beklemiyorduk. Çünkü henüz hem infazı tamamlanmadı, mükerrerlere özgü infaz rejimi uygulanacağı için burada 3’te 2 uygulanacaktır. Hem o tamamlanmadı hem de esas önemli olan İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davası nedeniyle, yargılaması nedeniyle de bizce serbest bırakılmaması gerekiyordu. Mahkemenin takdiri o yönde oldu."

"Bugün yargılama sona erdi. Geçen duruşmada mahkeme dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar vermişti. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapor müvekkile yönelik fiilin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek cinsten olduğu nitelikte olduğuydu. Buna bir itirazımız olmadı, zaten öyleydi.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından saldırıya uğramıştı.

Saldırının ardından Tengioğlu gözaltına alınmıştı; 6 Mayıs'ta ise tutuklanmıştı. Saldırganın Beyoğlu’nda kaldığı otelin ruhsatsız olduğu ortaya çıkmıştı. Otel, Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından mühürlenmişti.

Saldırgan Selçuk Tengioğlu'nun gözaltında emniyete verdiği ilk sözlü ifadesinde şunları kullanmıştı:

"Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım."

Öte yandan Selçuk Tengioğlu''nun 2004 yılında Hatay'da iki çocuğunu öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Kısa sürede Selçuk Tengioğlu'nun 5 yıl önce verdiği bir sokak röportajı ortaya çıkmıştı. Röportaj sırasında organize suç örgütü lideri Sedat Peker hayranlığını gizlemeyen Tengioğlu, "Sedat Peker dese ki 'canlı bomba ol', olmazsam şerefsizim" , "Derin devlete ihtiyacımız var" gibi ifadeler kullanıyor.