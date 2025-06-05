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Yayın Tarihi: 5 Haziran 2025 11:22
 ~ Son Güncelleme: 5 Haziran 2025 12:53
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Özgür Özel'e bir 'Akın Gürlek' soruşturması da Ankara'dan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ardından CHP Lideri Özgür Özel'e Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Akın Gürlek soruşturması başlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Özgür Özel'e bir 'Akın Gürlek' soruşturması da Ankara'dan
Fotoğraf: CHP

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün (4 Haziran) CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Özgür Özel’e “Akın Gürlek” soruşturması
Özgür Özel’e “Akın Gürlek” soruşturması
5 Haziran 2025

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin dün Gaziosmanpaşa'da düzenlediği mitingde açıklamalarda bulundu.

Özel, açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik, "O videoyu çektirenlerin bu millete burnunu yere sürttüreceğim böyle, böyle, böyle. Akın sert kayaya çarptın oğlum, sert kayaya çarptın, sert kayaya çarptın. Aklınızı başına alın, Akın sert kayaya çarptın. Bir daha görmeyeceğim. O haysiyetsizliği bir daha görmeyeceğim, görmeyeceğim, görmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel hakkında İstanbul'un ardından bir soruşturma da Ankara'dan açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Başsavcılıkça, Özel hakkında, "suç işlemeye tahrik", "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçlarından resen soruşturma başlattı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel CHP akın gürlek soruşturma
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