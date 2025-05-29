Özgür Özel, DİSK ve TİSK’i ziyaret etti: Temmuz’da asgari ücrete zam şart

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete ara zam talebiyle gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında bugün Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nu (TİSK) ziyaret etti.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol’la görüştü. Ortak basın açıklamaları yaptı.

Sabah saatlerinde Beşiktaş'taki DİSK Genel Merkezi'ne gelen Özel'i DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nu kapıda karşıladı.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından DİSK binası önünde konuşan Özel’in gündeminde asgari ücret vardı.

Sözlerine, kendisine, emeğine, alın terine değer veren bütün işçileri sendikalarda örgütlenmeye, sendikalı olmaya davet ettiklerini belirten Özel, "Sendikalı olmayan emek sömürülüyor. Bugün Türkiye'de sendikalı emeği de sömürüyorlar, sendikalar bunun mücadelesini veriyor. Ama sendikalı değilseniz zaten asgari ücrete mahkumsunuz. Ne kadar çok işçi sendikalıysa asgari ücretten o kadar uzaklaşılıyor." dedi.

Özel, Türkiye'de asgari ücretin artık temel ücret olduğunu söyledi. Almanya’yı örnek göstererek “Orada asgari ücrete çalışanlar toplam ücretlerin yüzde 9’udur ve asgari ücret ilk bir yılda alınan, sonra hızlı uzaklaşılan bir ücrettir. Kıdemle birlikte asgari ücretten hızla uzaklaşırsınız. Türkiye’de her 10 işçinin altısı asgari ücret ve hemen ona komşu bir ücret alıyor” diye konuştu.

Haziran ayı boyunca asgari ücretin yeniden belirlenmesi için, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu çalışmaya çağıracak bir mücadelenin herkesin ekmek mücadelesi olduğunu söyleyen Özel, başka görüşlerden olan işçilerin de aynı açlıkla, aynı yoklukla, aynı yoksullukla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Özel, " Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu çalışmaya çağıracak bir mücadele herkesin ekmek mücadelesidir. Bugün AKP’li işçi de MHP’li işçi de başka görüşlerden olan işçiler de aynı açlıkla, aynı yoklukla, aynı yoksullukla karşı karşıyadır. Siyaseti bir kenara bırakalım. Elbette bu da bütün siyasetin ana konusudur ama siyaseti bir kenara bırakalım. Ekmek için mücadele edelim. Ekmek için talepte bulunalım. Mutlaka asgari ücrete bir düzenleme, bir enflasyon ara zammı yapılması için bir büyük mücadeleyi hep birlikte yapmak zorundayız." diye konuştu.

Bir gazetecinin, ara zam talebi için izleyecekleri yolu sorması üzerine, Özel şunları kaydetti:

"Şimdi biz bu dönemde, bunu yapmadan önce sendikalarla ve konunun bütün tarafları ile bir araya gelmeyi düşündük. Daha sonrasında bir somutlama mı yapacağız, yoksa bir şey mi tarif edeceğiz? Ona hep birlikte karar vereceğiz. O yüzden bu mücadelenin kendisinde bizim ne isteyeceğimiz, ne söyleyeceğimiz önemli. Ama iktidarın ne yapacağı önemli. Bu masaya oturmamanın, söz verdiği bu düzenlemeyi yapmamanın ağır bedelini emekçiler onlara ödetecektir. Bunu iyi hesap kitap etsinler. Biz, temmuzda bir ara zam verilmemesi durumunda bunun hükümetin intiharı olacağını ve bizim de bu konuda mücadeleyi en sert şekilde sürdüreceğimizi ifade etmek isterim.”

“DİSK’i, Hak-İş’i, Türk-İş’i dinleyip, TİSK’i dinlememek olmaz”

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Özel DİSK’i ziyaretinden sonra TİSK’e gitti. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol’la görüşmesinin ardından basın açıklaması yaptı. Verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

TİSK’in kendilerine bir sunum yaptığından bahseden Özel, “Üyeleriyle ilgili rakamları, verileri, yaşadıkları zorlukları, güçlükleri anlattılar. Ayrıca iş arkadaşlarına, emekçilere, başta iş kazalarının önlenmesi, işçi sağlığı konusuna ve diğer konulara verdikleri önemden ve çeşitli projelerinden bahsettiler. Biz ziyaretimizin sebebi olan asgari ücret ve asgari ücrete Temmuz ayında ara zam noktasındaki beklentimizi, yürüttüğümüz çalışmayı ifade ettik. Şunu ifade etmek isteriz ki sadece DİSK’i, Hak-İş’i, Türk- İş’i dinleyip, TİSK’i dinlemeyen bir süreci yürütmek yerine işin olmazsa olmaz diğer tarafı işverenleri dinlemek ve bu sohbeti onlarla gerçekleştirmek bizim açımızdan son derece kıymetliydi.” dedi.

Özel, bundan sonra da sorunların çözümü için tüm paydaşlarla bir araya gelmeye, tartışmaya, çözüm önerileri paylaşmaya ve görüş almaya devam edeceklerinden bahsetti.

Özel, açıklamasının ardından basın mensuplarının TİSK’in asgari ücret konusundaki pozisyonunu sorması üzerine, “Biz bir görüşme yaptık. Bu birinci tur ve buradan sonra biz bir takım öneriler, işverenler için de onları güvence altına alacak bir model geliştirip, onu daha sonra kamuoyu ile paylaşacağız. Bu sorunun doğrudan cevabı, Başkan için de yanıtlanması zor, kamuoyunun da duyması açısından erken olabilir ve yapıcı olmayabilir. O yüzden bu tip bir soruyu cevaplamayalım ikimizde. Daha vakit var bunları konuşmak için” diye konuştu.

Pankart gözaltıları için “Anti-demokratik” dedi

Özel, Diyarbakır’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun pankartını asanların gözaltına alınması hakkındaki soruya ise “Bu bir demokratik olgunluk meselesi. Gözaltında olan ya da tutuklu olan birisine özgürlük talep etmek bütün dünyanın en meşru talebidir. Suçu ispatlanana kadar herkes suçsuzdur. Kaldı ki suçu ispatlanmış kişilere dahi özgürlük talepleri ve bunun hiç beklenmedik siyasetçilerce kampanyalaştırıldığı bir süreçteyiz. O yüzden yapılan iş son derece anti-demokratiktir ve üzücüdür. Hızlı bir şekilde orayı takip ediyoruz, serbest kalmalarını bekliyoruz” yanıtını verdi.

(HA)